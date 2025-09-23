ETV Bharat / sports

ASIA CUP 2025 : पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका, फायनलच्या दृष्टीने महत्त्वाचा सामना

एशिया कप 2025 च्या सुपर 4 मधील तिसरा सामना आज पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात अबू धाबी येथे रात्री 8 वाजता होईल.

Asia Cup 2025, Pakistan vs Sri Lanka
पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : एशिया कप 2025 च्या सुपर-4 मधील तिसरा सामना आज, 23 सप्टेंबर 2025 रोजी, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात रंगणार आहे. हा सामना संयुक्त अरब अमिरातीमधील अबू धाबी येथील शेख जायद क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8 वाजता खेळवला जाईल. हा सामना दोन्ही संघांसाठी फायनलच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पाकिस्तान संघाचं नेतृत्व सलमान अली आगा करत असून, श्रीलंकेची कमान चरिथ असलंका यांच्याकडे आहे. या सामन्यापूर्वी पिच अहवाल, दोन्ही संघांचे हेड-टू-हेड रेकॉर्ड आणि संभाव्य खेळाडू यादी याबद्दल जाणून घेऊया.

अत्यंत चुरशीचा सामना : पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात आतापर्यंत एकूण 23 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी पाकिस्ताननं 13 सामने जिंकले असून, श्रीलंकेला 10 सामन्यांमध्ये विजय मिळाला आहे. आकडेवारीनुसार पाकिस्तानचे पारडे जड असलं, तरी श्रीलंकेचा सध्याचा फॉर्म पाकिस्तानसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. गेल्या पाच सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांनी प्रत्येकी तीन सामने जिंकले असून, दोघांनाही दोन सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला आहे. यामुळं हा सामना अत्यंत चुरशीचा होण्याची शक्यता आहे.

कसं असेल हवामान : अबू धाबीच्या शेख जायद क्रिकेट स्टेडियमवरील खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल आहे. या मैदानावर मोठ्या धावसंख्येचे सामने पाहायला मिळतात. येथील खेळपट्टी धीम्या गतीच्या गोलंदाजांना देखील मदत करते. श्रीलंकेनx याच मैदानावर ग्रुप स्टेजमध्ये दोन सामने खेळले आणि दोन्ही जिंकले, त्यामुळे त्यांना येथील परिस्थितीची चांगली माहिती आहे. हवामानाबाबत बोलायचं झालं तर, खेळाडूंना उष्णता आणि दमट हवामानाचा सामना करावा लागेल, ज्यामुळं त्यांच्या खेळावर परिणाम होऊ शकतो.

साहिबजादा फरहानकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा :
या सामन्यात काही खेळाडूंवर विशेष लक्ष असेल. पाकिस्तानच्या हारिस रऊफं श्रीलंकेविरुद्ध दोन टी-20 सामन्यांमध्ये पाच विकेट घेतल्या आहेत. अलीकडेच भारताविरुद्धच्या सामन्यात त्यानं 26 धावांत दोन विकेट घेतल्या होत्या. फलंदाजीत फखर जमान आणि साहिबजादा फरहान यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. फरहाननं भारताविरुद्ध 58 धावांची अर्धशतकी खेळी खेळली असून, त्यानं या स्पर्धेत 132 धावा केल्या आहेत. श्रीलंकेच्या नुवान तुषारा यांच्या सुरुवातीच्या षटकांतील आउटस्विंग गोलंदाजीमुळं त्यांनी पॉवरप्लेमध्ये अनेक महत्त्वाच्या विकेट घेतल्या आहेत. त्यांनं चार सामन्यांमध्ये सहा विकेट घेतल्या आहेत. फलंदाजीत पथुम निसांका श्रीलंकेचा मुख्य आधार आहे. त्यानं या स्पर्धेत 146 धावा केल्या असून, तो संघाचा सर्वात यशस्वी फलंदाज आहे.

संभाव्य खेळाडू यादी:

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (यष्टीरक्षक), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, सलमान आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, मोहम्मद हारिस, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

हे वाचलंत का :

  1. पिक्चर अभी बाकी है...! भारत-पाकिस्तान आशिया कपच्या फायनलमध्ये भिडणार? समजून घ्या गणित
  2. चाहत्यांसाठी खुशखबर! दिग्गजाचा निवृत्तीवरुन U-Turn; आशिया चषकानंतर होणाऱ्या मालिकेत खेळणार
  3. "बाय बाय पाकिस्तान", INDvsPAK सामन्यादरम्यान महिला चाहतीच्या पोशाख आणि घोषणेनं वेधलं लक्ष; पाहा व्हिडिओ

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025PAKISTAN VS SRI LANKA PITCH REPORTएशिया कप 2025PAKISTAN VS SRI LANKA PLAYING 11PAKISTAN VS SRI LANKA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.