बांगलादेशला हरवून पाकिस्तान अंतिम फेरीत; यंदाच्या आशिया चषक स्पर्धेत तिसऱ्यांदा भारत-पाकिस्तान होणार 'आमने-सामने'

आशिया चषकच्या सेमीफायनलमध्ये पाकिस्ताननं बांगलादेशचा ११ धावांनी पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश मिळविला. पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान आशिया चषक जिंकण्याकरिता आमनेसामने येतील.

pakistan defeat bangladesh in asia cup 2025
बांगलादेशचा पाकिस्ताननं केला दारुण पराभव (Source- IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 6:56 AM IST

दुबई : आशिया चषकातील सुपर-4 फेरीतील पाचवा सामना पाकिस्तान आणि बांगलादेश क्रिकेट संघात येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात पाकिस्ताननं 11 धावांनी विजय मिळवत आशिया चषकाच्या अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केला आहे. आता 28 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आशिया चषकाच्या विजेतेपदाची लढाई होईल.

पाकिस्तानी फलंदाजांची हाराकिरी : अंतिम सामन्याच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण असलेल्या या सामन्यात बांगलादेशचा कर्णधार झाकेर अलीनं नाणेफेक जिंकत पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीचा आमंत्रण दिलं. मात्र, पाकिस्तानी फलंदाजांना या संधीचा फायदा घेता आला नाही. त्यांची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. संघाची धावसंख्या 5 असतानाच त्यांचे दोन्ही सलामीवीर बाद होऊन पॅवेलियनमध्ये परतले होते. सुरुवातीला बसलेल्या या धक्क्यानंतर पाकिस्तानी संघ शेवटपर्यंत सावरु शकला नाही. परिणामी त्यांचा डाव 20 षटकांत 8 बाद 135 धावांपर्यंत मर्यादित राहिला. संघाकडून मोहम्मद हॅरीसनं सर्वाधिक 31 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय मोहम्मद नवाज (25), शाहीन आफ्रिदी (19) आणि सलमान आघा (19) यांनी छोटेखानी खेळी केली. यामुळंच पाकिस्तानला आव्हानात्मक मजल मारता आली. गोलंदाजीत बांगलादेशकडून तस्किन अहमदनं सर्वाधिक 3 तर मेहंदी हसन आणि रीशद हुसेन यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या.

बांगलादेशची फलंदाजी सपशेल अपयशी : पाकिस्ताननं दिलेल्या 136 धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करायला मैदानात उतरलेल्या बांगलादेशची सुरुवात चांगली झाली नाही. अवघ्या, एका धावेवर संघाला पहिला धक्का बसला. यानंतर पाकिस्तानप्रमाणंच बांगलादेशच्याही ठराविक अंतरानं विकेट पडत राहिल्या. त्यांच्याकडून एकाही फलंदाजांना खेळपट्टीवर टिकून मोठी खेळी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. परिणामी त्यांचा डाव 124 धावांपर्यंत मर्यादित राहिला. संघाकडून शमीम हुसेननं सर्वाधिक 30 धावा केल्या तर सैफ हसन (15) आणि नरुल हसन (16) यांनाही चांगली सुरुवात मिळाली. मात्र, हे फलंदाज आपल्या खेळीला मोठ्या खेळीत रूपांतर करु शकले नाही. परिणामी संघाला पराभव स्वीकारावा लागला. गोलंदाजीत पाकिस्तानकडून शाहीन आफ्रिदी आणि हरीस रौफ यांनी सर्वाधिक 3-3 विकेट घेतल्या.

पुन्हा एकदा भारत पाकिस्तान सामना : पाकिस्ताननं मिळवलेल्या या विजयासह त्यांचं अंतिम सामन्यातील स्थान निश्चित झालं आहे. आशिया चषकाच्या विजेतेपदासाठी 28 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात अंतिम सामना खेळवला जाईल. विशेष म्हणजे या स्पर्धेत यापूर्वी भारत पाकिस्तान दोन वेळा आमने-सामने आले होते. या दोन्ही सामन्यात टीम इंडियानं निर्विवाद वर्चस्व राखत एकहाती विजय मिळवला होता. आता रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात कोणता संघ बाजी मारून आशियाचा 'बादशाह' बनेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

भारताविरुद्धच्या पहिल्या आशिया कप फायनलसाठी पाकिस्तान सज्ज होत असताना पाकिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन यांनी त्यांच्या क्रिकेट संघाला महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना हेसन म्हणाला, "फक्त क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करा, हा माझा संदेश आहे. आम्ही तेच करणार आहोत. त्या गोष्टी तुम्हाला (माध्यमांना) कदाचित माझ्यापेक्षा जास्त माहिती असतील. अत्यंत तणाव असलेल्या सामन्यांमध्ये नेहमीच उत्साह होता. आमचं लक्ष फक्त चांगला खेळ खेळण्यावर असेल."

INDIA BANGLADESH MATCHPAKISTAN BEAR BANGLADESH BY 11 RUNSINDIA PAKISTAN ASIA CUP FINALआशिया चषक 2025ASIA CUP 2025

