28 नोव्हेंबरचं कन्फर्म तिकिट कोणाला मिळणार? आज होणार फैसला
आशिया कप 2025 चा चौथा सुपर-4 सामना आज भारत आणि बांगलादेश क्रिकेट संघात खेळवला जाणार आहे.
Published : September 24, 2025 at 10:38 AM IST
दुबई IND vs BAN Match : आशिया कप 2025 चा चौथा सुपर-4 सामना आज भारत आणि बांगलादेश क्रिकेट संघात खेळवला जाणार आहे. हा सामना दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर रात्री 8 वाजता सुरु होईल. भारतीय संघ हा सामना जिंकून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल, तर बांगलादेशही अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या ईराद्यानं मैदानात उतरेल. या सामन्यात भारताचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करेल, तर बांगलादेशची कमान लिटन दासच्या खांद्यावर असेल.
India’s quest for Asian supremacy meets its next hurdle, Bangladesh. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 24, 2025
Can the Men in Blue keep their flawless streak alive? 💭
Watch the #INDvBAN TONIGHT, 7 PM onwards LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/3v11Iwl6rY
भारत-बांगलादेश हेड-टू-हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील हेड-टू-हेड रेकॉर्डच्या बाबतीत भारताचं बांगलादेशवर एकहाती वर्चस्व आहे. या दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत एकूण 17 टी-20 सामने खेळले गेले आहेत. यात, भारतीय क्रिकेट संघानं 16 सामने जिंकले आहेत, तर बांगलादेशनं फक्त एकच सामना जिंकला आहे. त्यामुळं भारत आज आपला विक्रम आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.
दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमचा खेळपट्टी कशी असेल : भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सामना आज दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. आशिया कपमध्ये भारतानं या मैदानावर बहुतेक सामने खेळले आहेत. ही खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांना बरीच मदत करते. फलंदाज स्थिरावल्यानंतर ते मोठा डाव खेळू शकतात. या खेळपट्टीवर वेगवान गोलंदाजांना कमी मदत मिळते. आशिया कपमध्ये या खेळपट्टीवर आतापर्यंत सर्वाधिक धावसंख्या 174 आहे, जी भारतानं पाकिस्तानविरुद्ध केली आहे तर सर्वात कमी धावसंख्या 57 आहे, जी युएईनं भारताविरुद्ध केली होती.
India’s Super 4s march continues 🇮🇳 👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 24, 2025
Can Bangladesh find answers against a ruthless #TeamIndia? 🤔
Watch the #INDvBAN TONIGHT, 7 PM onwards LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork pic.twitter.com/jkH0XgMn3k
मैदानाची आकडेवारी कशी : दुबईच्या खेळपट्टीवर सर्वाधिक टी-20 धावसंख्या 222 आहे, जी भारतानं केली आहे, तर सर्वात कमी धावसंख्या 56 आहे, जी वेस्ट इंडिजनं केली आहे. या मैदानावर सरासरी धावसंख्या 145-155 आहे. या मैदानावर 170 ते 180 दरम्यान धावसंख्या विजयी धावसंख्या मानली जाते. दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर एकूण 93 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी 46 सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं जिंकले आहेत आणि 47 सामने दुसऱ्या फलंदाजी करणाऱ्या संघानं जिंकले आहेत. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने या मैदानावर अधिक सामने जिंकले आहेत.
भारत आणि बांगलादेश सामन्यात कोणत्या खेळाडूंकडून अपेक्षा : या स्पर्धेत अभिषेक शर्मानं पॉवरप्लेमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, त्यानं 216.29 च्या स्ट्राईक रेटनं फक्त 61 चेंडूत 132 धावा केल्या आहेत. त्यानं आतापर्यंत चार सामन्यांमध्ये 173 धावा केल्या आहेत. भारतीय चाहत्यांना पुन्हा एकदा त्याच्याकडून मोठ्या आशा असतील. शिवम दुबेनं त्याच्या 39 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये फक्त तीन वेळा पूर्ण चार षटकं टाकली आहेत. यापैकी दोन वेळा त्यानं गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली गोलंदाजी केली आहे. त्यानं युएईविरुद्ध तीन आणि पाकिस्तानविरुद्ध दोन बळी घेतले आहेत. कुलदीप यादव या स्पर्धेत भारताकडून नऊ बळींसह आघाडीवर विकेट घेणारा गोलंदाज आहे. चाहत्यांना आज या खेळाडूकडून मोठ्या आशा असतील. मुस्तफिजूर रहमाननं स्पर्धेत बांगलादेशकडून सात विकेट घेतल्या आहेत. तो संघाचा आघाडीवर विकेट घेणारा गोलंदाज आहे. तो 150 टी-20 विकेटपासून एक विकेट दूर आहे. फलंदाजीत, संघ तौहिद हृदयॉय आणि लिटन दास यांच्याकडून धावांची अपेक्षा करेल. या दोघांनी स्पर्धेत अनुक्रमे 127 आणि 119 धावा केल्या आहेत.
Up next in the Super 4s 👉 Bangladesh! 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 23, 2025
Can #TeamIndia keep the winning streak alive? 💪
Find out in the #DPWorldAsiaCup2025, tomorrow 7 PM onwards, LIVE on the Sony Sports Network TV Channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #INDvBAN pic.twitter.com/xpwwKu9OrC
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.
बांगलादेश : सैफ हसन, तनजीद हसन तमीम, लिटन दास (यष्टीरक्षक/कर्णधार), तौहीद ह्रदोय, शमीम हुसेन, झाकेर अली, महेदी हसन/रिशाद हुसेन, नसुम अहमद, तस्किन अहमद, शॉरीफुल इस्लाम/तंजीम साकिब, मुस्तफिजुर रहमान.
हेही वाचा :