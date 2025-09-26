'डेड रबर' सामन्यात भिडणार भारत-श्रीलंका; विजयादशमीपूर्वी लंकादहन होणार?
आशिया कप 2025 चा सुपर-4 चा अंतिम सामना भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात आज खेळला जाईल.
Published : September 26, 2025 at 10:50 AM IST
दुबई IND vs SL Match Today : आशिया कप 2025 चा सुपर-4 चा अंतिम सामना भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात आज 26 सप्टेंबर (शुक्रवार) रात्री 8 वाजता दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्धच्या आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यापूर्वी चारिथ असलंकाच्या श्रीलंकेविरुद्ध आपली तयारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.
India strives for absolute domination as Sri Lanka looks to salvage some pride ⚔️🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 26, 2025
Watch #INDvSL Live tonight, 7 PM onwards on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/0xwbU7MrDS
भारत विरुद्ध श्रीलंका हेड-टू-हेड रेकॉर्ड : भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आतापर्यंत एकूण 31 टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने खेळले गेले आहेत. टीम इंडियानं यापैकी 21 सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेनं फक्त 9 सामने जिंकले आहेत. या आकडेवारीवरुन भारताचं श्रीलंकेवर वर्चस्व असल्याचं दिसून येतं.
खेळपट्टी अहवाल काय : दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवरील खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांना लक्षणीय मदत करत आहे आणि या खेळपट्टीवर स्लो गोलंदाज देखील प्रभावी ठरत आहेत. वेगवान गोलंदाज देखील नवीन चेंडूनं प्रभावी ठरत आहेत. या खेळपट्टीवर फलंदाजांना धावा करणं थोडं कठीण होत आहे. फलंदाज सेट झाल्यावर लांब डाव खेळू शकतात.
भारत आणि श्रीलंकेचे महत्त्वाचे खेळाडू : भारतासाठी अभिषेक शर्मा (248 धावा) फलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. शुभमन गिल (111) आणि तिलक वर्मा (95) यांच्याकडून धावा काढण्याची अपेक्षा असेल. भारतासाठी कुलदीप यादव गोलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्यानं स्पर्धेत एकूण 12 बळी घेतले आहेत, तर जसप्रीत बुमराहनं 5 बळी घेतले आहेत. श्रीलंकेसाठी पथुम निस्सांका (154) आणि कुसल मेंडिस (122) फलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतील. वानिन्दु हसरंगा गोलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्यानं या स्पर्धेत श्रीलंकेसाठी सर्वाधिक 7 विकेट्स घेतल्या आहेत.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक)/जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह/हर्षित चषक
श्रीलंका : पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस (यष्टीरक्षक), कामिल मिश्रा, कुसल परेरा, चारिथ असलंका (कर्णधार), दासुन शनाका, कामिंदू मेंडिस, वानिंदू हसरंगा, दुनिथ वेलेस्ली, दुष्मंथा चमीरा, नुवान थुशारा.
हेही वाचा :