IND vs UAE सामन्यात भारतीय संघाचे चार खेळाडू होणार संघाबाहेर... कशी असेल दुबईची खेळपट्टी?
आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियाचा पहिला सामना आज होणार आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघाची प्लेइंग 11 काय असेल याबाबत अनेक अंदाज बांधले जात आहेत.
Published : September 10, 2025 at 1:15 PM IST
दुबई Possible Playing 11 : आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियाचा पहिला सामना आज होणार आहे. सूर्या ब्रिगेड आपल्या मोहिमेची सुरुवात यूएई विरुद्ध करणार आहे. गतविजेत्या संघाचा हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल आणि भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरु होईल. या सामन्यासाठी भारतीय संघाची प्लेइंग 11 काय असेल याबाबत अनेक अंदाज बांधले जात आहेत.
Match 2 ⚔️
Powerhouse India 🇮🇳 take on an ever-rising UAE 🇦🇪 in the latter's home turf!
दुबईची खेळपट्टी कशी असेल : दुबईची खेळपट्टी नेहमीच फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही समान संधी देते. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये, वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि हालचालीचा फायदा मिळू शकतो, तसंच खेळ जसजसा पुढं जातो तसतसे फिरकी गोलंदाजांची भूमिका महत्त्वाची बनते. मधल्या षटकांमध्ये फिरकी गोलंदाज फलंदाजांना खूप त्रास देऊ शकतात.
We play our tournament opener tomorrow against India
Go well team UAE 🇦🇪👏
All set for the DP World Asia Cup 2025 🏆
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : जर आपण टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारत आणि यूएई संघांमधील हेड-टू-हेड रेकॉर्ड पाहिला तर भारतीय संघ वरचढ असल्याचं दिसून येतं. टी-20 मध्ये भारत आणि यूएई एकाच सामन्यात एकमेकांसमोर आले आहेत. यामध्ये भारतानं 9 विकेट्सनं विजय मिळवला होता. 2016 च्या आशिया कप टी-20 मध्ये दोन्ही संघ एकमेकांसमोर आले होते. याशिवाय, यूएईनं भारताविरुद्ध 3 वनडे सामने खेळले आहेत आणि तिन्हीमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. दोन्ही संघ शेवटच्या वेळी 2015 च्या विश्वचषकात वनडे सामन्यात आमनेसामने आले होते. गेल्या टी-20 विश्वचषकापासून भारताचा विजय-पराजय रेकॉर्ड 24-3 असा आहे.
Before we take on the World again, let's conquer Asia 💪
India's campaign starts today and we are absolutely ready to defend our crown 🏆
भारत विरुद्ध यूएई सामन्यात कोणाचं असेल वर्चस्व? : भारतीय संघ या सामन्यासाठी एक मजबूत दावेदार मानला जातोय. टीम इंडियाच्या प्रत्येक विभागाचे फलंदाजी, गोलंदाजी आणि अष्टपैलू पर्याय यूएईपेक्षा खूपच मजबूत दिसतात. मात्र यूएई संघ तरुण खेळाडूंनी भरलेला आहे आणि ते भारतासारख्या संघाविरुद्ध खेळण्याचा अनुभव स्वतःसाठी एक मोठी संधी मानतील. यूएईचे प्रशिक्षक लालचंद राजपूत यांनी सामन्यापूर्वी सांगितलं होतं की यूएई संघ अपसेट करु शकतो. या सामन्यासाठी संघातील सर्व खेळाडू खूप उत्सुक असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
भारत : संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव
यूएई : अलिशान शरीफ, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद जोहैब, राहुल चोप्रा (यष्टिरक्षक), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, मोहम्मद फारूख, मोहम्मद रोहिद, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंग
