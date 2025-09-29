ETV Bharat / sports

आशिका कप फायनलनंतर मध्यरात्री दुबईत हाय-व्होल्टेज राडा; नक्वी ट्रॉफी घेऊन पळाले, नेमकं काय घडलं?

आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं इतिहास रचला. पण विजयानंतर क्रिकेट इतिहासात खरोखरच कधीही न घडलेली गोष्ट घडली.

Presentation Ceremony Drama
आशिका कप फायनलनंतर मध्यरात्री दुबईत हाय-व्होल्टेज राडा (AP Photo)
दुबई Presentation Ceremony Drama : आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं इतिहास रचला. पाकिस्तानला 5 विकेट्सनं हरवून भारतानं नवव्यांदा आशिया कपचे विजेतेपद पटकावलं. तिलक वर्मानं अंतिम सामन्यात शानदार कामगिरी करत नाबाद 69 धावा करुन भारताला विजय मिळवून दिला. तिलक वर्मानं 53 चेंडूत 3 चौकार आणि 4 षटकारांसह मॅच विनिंग खेळी केली. त्याच्या खेळीनं चाहत्यांची मनं जिंकली, पण विजयानंतर क्रिकेट इतिहासात खरोखरच कधीही न घडलेली गोष्ट घडली. कारण सामन्यानंतरचा एका तासाचा नाट्यमय खेळ क्रिकेट इतिहासात अमर झाला आहे आणि येणाऱ्या पिढ्यांना तो नक्कीच लक्षात राहील. खरं तर, सामना जिंकल्यानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला.

एक तासाचा नाट्यमय खेळ : भारतीय संघानं सामना जिंकला तेव्हा आनंदाचं वातावरण होतं. भारतीय खेळाडू आनंद साजरा करत होते. भारतीय संघाच्या विजयी उत्सवानंतर, सादरीकरण समारंभ आला, परंतु भारतीय खेळाडूंनी स्पष्ट केलं की ते आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारणार नाहीत, जे स्टेजवर उपस्थित होते. सादरीकरण समारंभ सहसा सामन्यानंतर लगेचच होतो, परंतु भारताचा निर्णय आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांना मोठा धक्का होता. सादरीकरण समारंभ आला तेव्हा सर्वजण स्टेजवर उपस्थित होते आणि भारतीय खेळाडूंची वाट पाहत होते, परंतु ते आले नाहीत. एसीसी अध्यक्ष म्हणून, नक्वी भारताला ट्रॉफी सादर करु इच्छित होते, परंतु टीम इंडियानं नकार दिला.

आशिका कप फायनलनंतर मध्यरात्री दुबईत हाय-व्होल्टेज राडा (AP Photo)

नक्वी एक तास स्टेजवर उभे राहिले : नक्वी ट्रॉफी सादर करण्यासाठी स्टेजवर आले आणि सुमारे अर्धा तास उभे राहिले, भारतीय संघ स्टेजच्या एका बाजूला उभा होता आणि पाकिस्तानी संघ दुसऱ्या बाजूला होता. मात्र जेव्हा भारतीय संघ पोहोचला नाही, तेव्हा प्रस्तुतकर्ता सायमन डौल यांनी जाहीर केलं की भारतानं त्यांचे पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला आहे आणि म्हणून सादरीकरण समारंभ संपला.

आशिका कप फायनलनंतर मध्यरात्री दुबईत हाय-व्होल्टेज राडा (AP Photo)

नक्वी ताबडतोब मैदानातून पळून गेले : सायमन डौल यांनी भारतीय संघ पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी स्टेजवर येणार नसल्याचं जाहीर करताच, आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी स्टेजवरुन बाहेर पडून मैदानातून पळून जाताना दिसले. भारतीय खेळाडूंनी नक्वी यांचा सार्वजनिकरित्या अपमान केला. प्रस्तुतीकरण समारंभ संपल्यानंतर, भारतीय संघाच्या खेळाडूंनी ट्रॉफीशिवाय फोटो काढला, हा पहिलाच प्रसंग आहे. असं करुन भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानींना चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे.

आशिका कप फायनलनंतर मध्यरात्री दुबईत हाय-व्होल्टेज राडा (AP Photo)

ट्रॉफी कधी भारताला कधी मिळेल : प्रस्तुतीकरण समारंभात भारतीय संघाला आशिया कप ट्रॉफी मिळाली नाही, परंतु ट्रॉफी प्रत्यक्ष भारताला सादर केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्याला आशिया कप ट्रॉफी कधी आणि कोण सादर करेल हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या पुढील आयसीसी बैठकीत बीसीसीआय आशियाई क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांच्याविरुद्ध तीव्र निषेध नोंदवेल, जे दुबईमध्ये भारतीय संघानं आशिया कप ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर ती घेऊन निघून गेले होते.

आशिका कप फायनलनंतर मध्यरात्री दुबईत हाय-व्होल्टेज राडा (AP Photo)

