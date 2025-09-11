ETV Bharat / sports

बांगलादेशकडून मोहिमेची विजयी सुरुवात, हॉंगकॉंग संघाचा दुसरा पराभव

आशिया चषकातील तिसरा सामना बांगलादेश आणि हॉंगकॉंग क्रिकेट संघात येथील शेख जायेद स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.

Published : September 11, 2025 at 11:42 PM IST

अबुधाबी : सध्या सुरू असलेल्या आशिया चषकातील तिसरा सामना बांगलादेश आणि हॉंगकॉंग क्रिकेट संघात येथील शेख जायेद स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात बांगलादेश संघानं विजय मिळवला असून, त्यांनी मोहिमेची विजयी सुरुवात केली आहे. तोच दुसरीकडे हॉंगकॉंग संघाचा हा स्पर्धेतील दुसरा पराभव असून सुपर-फोर फेरी गाठण्याच्या त्यांच्या आशा जवळपास संपुष्टात आल्या आहेत. स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात हॉंगकॉंग ला अफगाणिस्तान कडून 94 धावांनी दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं.

हॉंगकॉंगची प्रथम फलंदाजी : या सामन्यात बांगलादेशना नाणेफेक जिंकत हाँगकाँगला प्रथम फलंदाजीचा आमंत्रण दिलं. यानंतर प्रथम फलंदाजी करायला आलेल्या हाँगकाँग संघानं निर्धारित 20 षटकात 7 बाद 143 धावा उभारल्या. त्यांच्याकडून निझाकत खाननं सर्वाधिक 42 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय सलामीवीर झिशान अलीनं 30 आणि कर्णधार यासिम मुर्तझानं 28 धावांचं योगदान दिलं. यांच्या व्यतिरिक्त इतर फलंदाजांना मोठी खेळी करण्यात अपयश आलं. बांगलादेशच्या गोलंदाजीबाबत बोलायचं झालं तर तस्किन अहमद, रिषभ हुसेन आणि तन्झिम हसन शाकिब यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या.

