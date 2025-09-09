Asia Cup 2025 : अफगाणिस्तान vs हाँगकाँग आमनेसामने; कोण मारणार बाजी?
आशिया कप 2025 चा पहिला सामना अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँगमध्ये ( Afghanistan vs Hong Kong ) होणार आहे. जाणून घ्या दोन्ही संघाचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड.
Published : September 9, 2025 at 4:23 PM IST
हैदराबाद : आशिया कप 2025 ची सुरुवात आजपासून सुरू होतेय. अबुधाबीच्या शेख झायेद स्टेडियमवर गट बी मधील महत्त्वाच्या सामन्यात अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग आमनेसामने येणार आहेत. गट बी मध्ये अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यासह श्रीलंका आणि बांगलादेशच्या संघांचा समावेश आहे. शारजाह येथे नुकत्याच झालेल्या टी-20 तिरंगी मालिकेत पाकिस्तानकडून अंतिम सामन्यात पराभव स्वीकारल्यानंतर राशिद खानच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तान संघाला आपल्या चुका सुधारण्याचा शक्यता आहे. दुसरीकडं, हाँगकाँगला या सान्यात विजय मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे, परंतु त्यांच्या सलामीवीर फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केल्यास त्यांना पहिला गुलाल उधाण्याची शक्यता आहे.
Afghanistan vs Hong Kong
अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यातील टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड खूपच रंजक आहे. दोन्ही संघ आतापर्यंत 5 वेळा टी-20 मध्ये एकमेकांविरुद्ध खेळले असून, यापैकी अफगाणिस्ताननं 3 सामने जिंकले, तर हाँगकाँगनं केवळ 2 सामने जिंकले आहेत. अबुधाबीच्या शेख झायेद स्टेडियमवरील आकडेवारी पाहता, अफगाणिस्ताननं येथे 16 टी-20 सामने खेळले असून, त्यापैकी 11 जिंकले आहेत, तर 5 सामन्यात त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. दुसरीकडं, हाँगकाँगनं याच मैदानावर 10 सामने खेळले असून त्यापैकी फक्त 3 जिंकले आहे. त्यांनाही 7 गमावले मागले आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तानचा या मैदानावरील रेकॉर्ड हाँगकाँगपेक्षा सरस ठरतोय.
गुरबाजकडून मोठ्या धावांचा अपेक्षा
अफगाणिस्तानचा संघ त्यांच्या मजबूत गोलंदाजी आक्रमणासाठी ओळखला जातो. राशिद खान, नूर अहमद, फजलहक फारुकी आणि मोहम्मद नबी यांच्या गोलंदाजीच्या जोरावर त्यांना डाव सांभाळण्याची संधी आहे. याशिवाय, रहमानुल्लाह गुरबाज हा त्यांचा प्रमुख फलंदाज असून त्याच्यावर मोठ्या धावसंख्येची जबाबदारी आहे. शारजाह येथील तिरंगी मालिकेत त्याची कामगिरी फारशी चांगली नव्हती, त्यामुळं या सामन्यात त्याला पुनरागमन करण्याची चांगली संधी आहे.
हाँगकाँगला वेगवान सुरवात करण्याची संधी
हाँगकाँगचा संघ त्यांच्या सलामीवीर फलंदाज अंशुमन रथ आणि जीशान अली यांच्यावर अवलंबून आहे. या दोघांनी यंदा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये शतकं झळकावली आहेत. अंशुमन रथनं सिंगापूरविरुद्ध 59 चेंडूत नाबाद 100 धावांची खेळी केली होती, तर त्याचा सरासरी 50 च्या जवळपास आहे. जीशान अली आणि अंशुमन यांचा स्ट्राइक रेट 140 च्या आसपास आहे, ज्यामुळं हाँगकाँगला वेगवान सुरुवात करण्याची संधी आहे. यासाठी यासिम मुर्तजा याच्या नेतृत्वाखालील हाँगकाँग संघाला अफगाणिस्तानच्या तगड्या गोलंदाजीचा सामना करताना सावध खेळ करावा लागेल.
संभावित प्लेइंग 11
अफगाणिस्तान
रहमानुल्लाह गुरबाज (यष्टिरक्षक), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान (कप्तान), मोहम्मद नबी, एएम गजनफर, नूर अहमद, फजलहक फारुकी.
हाँगकाँग
अंशुमन रथ, जीशान अली (यष्टिरक्षक), बाबर हयात, निजाकत खान, मॅथ्यू कोएट्जी, यासिम मुर्तजा (कप्तान), एहसान खान, एजाज खान, अतीक इकबाल, नसरुल्ला राणा, आयुष शुक्ला.
हवामान
शेख झायेद स्टेडियमची खेळपट्टी सामान्यतः फलंदाजीसाठी अनुकूल असते, परंतु फिरकी गोलंदाजांना या धावपट्टीचा फायदा मिळू शकतो. अबुधाबी येथील हवामान सामन्याच्या दिवशी स्वच्छ राहण्याची शक्यता आहे.
लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठं पहायचं?:
भारतात, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क सामन्यांचं लाईव्ह प्रक्षेपण करणार आहे करेल. क्रिकेट चाहते सोनी एलआयव्ही ॲप आणि वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन गेम स्ट्रीम करू शकतात.
