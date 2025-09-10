अफगाणिस्तानचा आशिया चषकात विजयी शुभारंभ; हाँगकाँगचा दारुण पराभव
आशिया चषकातील पहिल्या सामन्यात अफगाणिस्तान क्रिकेट संघानं हाँगकाँग संघाचा दारुण पराभव केला आहे.
अबुधाबी : येथील शेख जायत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या आशिया चषकातील पहिल्या सामन्यात अफगाणिस्तान क्रिकेट संघानं हाँगकाँग संघाचा दारुण पराभव केला आहे. यासह अफगाणिस्तान स्पर्धेची विजयी सुरुवात करत दोन गुणांची कमाई केली आहे.
नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी : अफगाणिस्तानची आक्रमक फलंदाजी: या सामन्यात अफगाणिस्तानच्या संघांना नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्या फलंदाजांनी हा निर्णय सार्थ ठरवला. सलामीवीर सेदिकुल्लाह अटल (73) आणि आझमतुल्ला ओमरझाईनं (53) आक्रमक अर्धशतक झळकावलं. यांच्यासह मोहम्मद नबी (33) यांनी केलेल्या शानदार खेळींमुळं अफगाणिस्तान संघानं निर्धारित 20 षटकात 6 बाद 188 धावा केल्या. हॉंगकॉंग कडून किंचित शाह आणि आयुष शुक्ला यांनी प्रत्येकी दोन तर अतीक इक्बाल आणि एहसान खान यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.
अफगाणिस्ताननं खातं उघडलं : अफगाणिस्तानच्या संघाने हाँगकाँगवरील विजयासह आशिया चषक २०२५ मधील आपलं खातं उघडलं आहे. अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांसमोर हाँगकाँगचा संघ फार काळ टिकू शकला नाही आणि अफगाणिस्तानने ९४ धावांनी मोठा विजय मिळवला आहे. हा मोठा विजय गुणतालिकेत अफगाणिस्तानसाठी महत्त्वाचा ठरला.
फलंदाजांनी दुहेरी आकडा गाठला : प्रथमच आशिया चषक खेळत असलेला हाँगकाँग संघाने अफगाणिस्तानसमोर गुडघे टेकले. गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली असली तरी हाँगकाँगचे फलंदाज मात्र फेल ठरले. संघाच्या दोनच फलंदाजांनी दुहेरी आकडा गाठला. त्यापैकी ९ फलंदाज एकेरी धावांवर बाद झाले.
स्कोअरकार्ड घ्या जाणून : रशीद खानने सामन्याची नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. अफगाणिस्तानची सुरूवात फारशी चांगली झाली नाही. रहमानुल्ला गुरबाज आणि इब्राहिम झादरान हे विस्फोटक फलंदाज स्वस्तात माघारी परतले. यानंतर सदिकउल्लाह अटलने मोहम्मद नबीसह भागीदारी रचत संघाचा डाव पुढे नेला. अटलने ५२ चेंडूत ६ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ७३ धावांची खेळी केली. तर नबीने २६ चेंडूत ३ चौकार आणि एका षटकारासह ३३ धावांची खेळी केली.
