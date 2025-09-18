ETV Bharat / sports

संघर्षातून पुढं आलेला आफगाणिस्तान 'लंकादहन' करत इतिहास रचणार? तीन संघांचं भविष्य पणाला

आशिया कप 2025 चा 11वा सामना अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका संघात खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांसाठी हा सामना करो किंवा मरो परिस्थितीचा असणार आहे.

afghanistan face sri lanka
अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका संघ (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 12:29 PM IST

अबुधाबी Afghanistan Face Sri Lanka : आशिया कप 2025 चा 11वा सामना आज 18 सप्टेंबर (गुरुवार) रोजी अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात खेळवला जाणार आहे. अबुधाबी येथील शेख झायेद स्टेडियमवर रात्री 8 वाजता हा सामना सुरु होईल. रशीद खानच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तान क्रिकेट संघासाठी हा सामना करा किंवा मरा परिस्थितीचा आहे. कारण सुपर-4 गट टप्प्यात स्थान निश्चित करण्यासाठी त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत आजच्या सामन्यात जिंकणं आवश्यक आहे. जर चारिथ असलंकाच्या नेतृत्वाखालील श्रीलंकेनं हा सामना जिंकला तर अफगाणिस्तानचा आशिया कप प्रवास लीग टप्प्यात संपेल आणि बांगलादेश सुपर-4 गट टप्प्यात श्रीलंकेसोबत सामील होईल.

दोन्ही संघाचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड : श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आतापर्यंत एकूण 8 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. या दरम्यान श्रीलंकेनं 5 सामने जिंकले आहेत तर अफगाणिस्ताननं 3 सामने जिंकले आहेत. आता अफगाणिस्तानला त्यांचा विक्रम सुधारण्याची संधी असेल. या स्पर्धेतील कामगिरी पाहता दोन्ही संघ उत्तम फॉर्ममध्ये असल्यानं हा सामना अटीतटीचा होण्याची शक्यता आहे.

अबुधाबीची खेळपट्टी कशी असेल : अबुधाबीमधील मैदानाची खेळपट्टी सामान्यतः फलंदाजांना अनुकूल आहे. फलंदाज या खेळपट्टीवर खूप धावा काढत आहेत. या खेळपट्टीवर संघ चांगल्या धावा करत आहेत. मात्र कधीकधी यात मध्यमगतीच्या गोलंदाजांसाठी काहीतरी असते. त्यामुळं अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात चुरशीची लढत अपेक्षित आहे. या सामन्यात पाऊस पडण्याची शक्यता नाही, परंतु खेळाडूंसाठी उष्ण वातावरण समस्या निर्माण करेल.

अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका संघातील महत्त्वाचे खेळाडू : अफगाणिस्तानसाठी अझमतुल्लाह उमरझाई फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये महत्त्वाचा असेल. रशीद खानच्या कामगिरीवरही संघ अवलंबून असेल. तर श्रीलंकेकडून बांगलादेशविरुद्ध वानिन्दु हसरंगानं 25 धावा देत 2 विकेट घेतल्या. तर पथुम निस्सांका फलंदाजीत संघासाठी धावा काढण्याची जबाबदारी असेल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

अफगाणिस्तान : सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (यष्टीरक्षक), इब्राहिम झद्रान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, अझमतुल्लाह उमरझाई, करीम जनत, रशीद खान (कर्णधार), नूर अहमद, एएम गझनफर, फजलहक फारुकी.

श्रीलंका : पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस (यष्टिरक्षक), कामिल मिश्रा, कुसल परेरा, चारिथ असालंका (कर्णधार), कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदू हसरंगा, महेश थेक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

