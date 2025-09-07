ETV Bharat / sports

US Open 2025: आर्यना सबालेंकानं सलग दुसऱ्यांदा जिंकलं महिला एकेरीचं जेतेपद; अमेरिकन खेळाडूचा एकतर्फा पराभव

बेलारुसी महिला टेनिसपटू आर्यना सबालेन्कानं महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीत अमांडा अनिसिमोवाला सरळ सेटमध्ये हरवून यूएस ओपन 2025 चं विजेतेपद पटकावलं आहे.

US Open
आर्यना सबालेंका (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 7:25 AM IST

1 Min Read

नवी दिल्ली US Open : 2025 च्या यूएस ओपनमध्ये महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्यात गतविजेत्या आर्यना साबालेन्काचा सामना अमेरिकन खेळाडू अमांडा अनिसिमोवा हिच्याशी झाला. अंतिम फेरीच्या प्रवासात दोन्ही खेळाडूंनी खूप चांगली कामगिरी केली होती, त्यामुळं विजेतेपदाचा सामना रोमांचक होण्याची अपेक्षा होती. मात्र 27 वर्षीय बेलारुसी खेळाडू आणि सध्याची जागतिक क्रमवारीत अव्वल क्रमांकाची आर्यना साबालेन्का हिनं अंतिम सामना फक्त 2 सेटमध्ये संपवून सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावलं.

दुसऱ्या सेटमध्ये आव्हान पण टायब्रेकरमध्ये जिंकली : आर्यना साबालेन्का आणि अमांडा अनिसिमोवा यांच्यातील अंतिम सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, आर्थर अ‍ॅश स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्याचा पहिला सेट साबालेन्कानं 6-3 असा एकतर्फी जिंकला आणि 1-0 अशी आघाडी घेतली. यानंतर, दुसऱ्या सेटमध्ये साबालेन्का आणि अनिसिमोवा यांच्यात अटीतटीची स्पर्धा पाहायला मिळाली, त्यानंतर सामना टायब्रेकरपर्यंत पोहोचला. त्यानंतर सबालेंकानं 7-3 च्या फरकानं विजय मिळवला आणि अंतिम सामना 6-3, 7-6 (7/3) असा जिंकून विजेतेपद पटकावलं. यासह सबालेंकानं तिच्या कारकिर्दीतील चौथं ग्रँड स्लॅम जेतेपदही जिंकलं.

US Open
आर्यना सबालेंका (AP Photo)

गेल्या वेळी पेगुलाचा केला होता पराभव : जागतिक क्रमवारीत अव्वल क्रमांकाची महिला टेनिसपटू आर्यना सबालेंकानं शेवटच्या अमेरिकन ओपनच्या अंतिम सामन्यात अमेरिकन खेळाडू जेसिका पेगुलाचा पराभव केला. या वर्षी तिसऱ्यांदा सबालेंकानं ग्रँड स्लॅमच्या अंतिम सामन्यात प्रवेश केला होता, त्यापैकी गेल्या 2 वेळा तिला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्याच वेळी, अनिसिमोवाविरुद्धचा तिचा रेकॉर्डही फारसा चांगला नव्हता, परंतु अंतिम सामन्यात सबालेंकानं आपलं वर्चस्व गाजवलं. यासोबतच 2012-14 नंतर सलग दोनदा यूएस ओपन जेतेपद जिंकणारी सेरेना विल्यम्सनंतर सबालेंका ही पहिली महिला खेळाडू ठरली आहे.

US Open
आर्यना सबालेंका (AP Photo)

पुरुष एकेरीचा अंतिम सामना आज : यूएस ओपन 2025 च्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम फेरीत जगातील नंबर-1 आणि नंबर-2 खेळाडूंमध्ये टक्कर होणार आहे. यानिक सिनर आणि कार्लोस अल्काराझ यांच्यातील या सामन्याच्या निकालावर सर्वांचं लक्ष असेल, ज्यामध्ये वर्षातील शेवटचा ग्रँड स्लॅम जिंकणारा खेळाडू रँकिंगमध्ये नंबर-1 स्थानावर राहील. यानिक सिनर आणि कार्लोस अल्काराझ यांच्यातील अंतिम सामना आज 7 सप्टेंबर रोजी आर्थर अ‍ॅश स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार रात्री 11:30 वाजता खेळला जाईल.

