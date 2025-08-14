ETV Bharat / sports

सचिनच्या मुलानं गुपचुप उरकला साखरपुडा... कोण आहे तेंडुलकर घराण्याची होणारी सून? - ARJUN TENDULKAR ENGAGEMENT

सचिन तेंडुलकरचा मुलगा आणि तरुण क्रिकेटपटू अर्जुन तेंडुलकरचा मुंबईतील एका प्रसिद्ध व्यावसायिक कुटुंबातील मुलीशी साखरपुडा झाला आहे.

Arjun Tendulkar Engagement
अर्जुन तेंडुलकर (IANS Photo)
मुंबई Arjun Tendulkar Engagement : माजी भारतीय क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अर्जुन तेंडुलकरनं मुंबईतील उद्योगपती रवी घई यांची नात सानिया चांडोकशी साखरपुडा केला आहे. मात्र याबाबत अर्जुन किंवा सानियाच्या कुटुंबाकडून याबद्दल कोणतंही अधिकृत विधान आलेलं नाही. अर्जुन आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गोव्यात खेळतो.

कोण आहे सानिया : सानिया चांडोकबद्दल बोलायचं झालं तर, ती घई कुटुंबातील आहे. तिच्या कुटुंबाचे व्यवसाय साम्राज्य हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि अन्न उद्योगात प्रसिद्ध आहे. त्यांच्याकडे इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव्ह हॉटेल आणि ब्रुकलिन क्रीमरी (कमी कॅलरी आइस्क्रीम ब्रँड) आहे.

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गोव्याकडून खेळतो अर्जुन : 25 वर्षीय अर्जुन हा डावखुरा वेगवान गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडू आहे जो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गोव्याकडून खेळतो. तो आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स संघाचा भाग आहे. त्यानं 2020/21 हंगामात मुंबईकडून त्याच्या देशांतर्गत कारकिर्दीची सुरुवात केली, जिथं त्यानं हरियाणाविरुद्धच्या टी-20 सामन्यात पदार्पण केलं. यापूर्वी, त्यानं ज्युनियर स्तरावर चांगली कामगिरी करुन भारताच्या अंडर-19 संघात स्थान मिळवलं होतं. 2022/23 च्या देशांतर्गत हंगामापूर्वी, तो गोव्यात गेला, जिथं त्यानं प्रथम श्रेणी क्रिकेट आणि लिस्ट ए मध्ये पदार्पण केलं.

अर्जुन तेंडुलकरची आतापर्यंतची कारकिर्द कशी : अर्जुन तेंडुलकरनं आतापर्यंत 17 प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्यानं 33.51 च्या सरासरीनं 37 विकेट्स घेतल्या आहेत, तर फलंदाजीत त्यानं 23.13 च्या सरासरीनं 532 धावा केल्या आहेत. त्याच वेळी, लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये अर्जुननं 18 सामन्यांमध्ये 25 विकेट्स घेतल्या आहेत, त्याशिवाय, 24 टी-20 मध्ये त्याच्या नावावर 27 विकेट्स आहेत. आतापर्यंत टी-20 मध्ये त्याच्या बॅटमधून 119 धावा आल्या आहेत. अर्जुन तेंडुलकर यावेळी गोवा संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळताना दिसणार आहे. त्यानं आतापर्यंत आयपीएलमध्ये 5 सामने खेळले आहेत, ज्यात त्यानं 3 विकेट्स घेतल्या आहेत.

