टीम इंडियाला मिळाला नवा स्पॉन्सर; किती रुपयांत झाला करार?

बीसीसीआयचा नवीन टायटल स्पॉन्सरचा शोध संपला आहे.ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 सादर झाल्यानंतर, ड्रीम 11 आणि बीसीसीआयमधील करार संपला आहे.

New Jersey Sponsor
टीम इंडियाला मिळाला नवा स्पॉन्सर (IANS photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली New Jersey Sponsor : बीसीसीआयचा नवीन टायटल स्पॉन्सरचा शोध संपला आहे. टीम इंडिया आता त्यांच्या जर्सीवर अपोलो टायर्सचं नाव घेऊन खेळताना दिसेल. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि कंपनी यांच्यातील करार पूर्ण झाला असून अपोलो टायर्स कंपनी प्रत्येक सामन्यासाठी बीसीसीआयला 4.5 कोटी रुपये देणार असल्याचं समोर आलंय. ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 सादर झाल्यानंतर, ड्रीम 11 आणि बीसीसीआयमधील करार संपला आहे. विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी, ड्रीम 11 टीम इंडियाचे टायटल स्पॉन्सर होते.

टीम इंडियाला मिळाला नवीन टायटल स्पॉन्सर : बीसीसीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार आता भारतीय संघाच्या जर्सीवर अपोलो टायर्सचं नाव छापलं जाईल. बीसीसीआय आणि कंपनीमधील करार जवळजवळ निश्चित झाला आहे. अपोलो टायर्स प्रत्येक सामन्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला 4.5 कोटी रुपये देईल. आशिया कप 2025 मध्ये, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली, टीम इंडिया शीर्षक प्रायोजकाशिवाय स्पर्धेत सहभागी झाली आहे. हा कारार मार्च 2028 पर्यंत असेल. यादरम्यान टीम इंडिया 121 द्विपक्षीय सामने तर 21 आयसीसीचे सामने खेळेल. यासाठी अपोलो टायर्स आणि बीसीसआयमध्ये सुमारे 579 कोटी रुपयांचा करार झाला आहे.

ड्रीम 11 चा करार रद्द : ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 सादर झाल्यानंतर, बीसीसीआयला ड्रीम 11 सोबतचा करार तात्काळ रद्द करावा लागला. ड्रीम 11 आणि बीसीसीआयमध्ये 358 कोटी रुपयांचा करार झाला होता आणि हा करार 2023 ते 2026 पर्यंत चालणार होता. मात्र ऑनलाइन गेमिंग विधेयकात फॅन्टसी गेम्सना प्रोत्साहन देणाऱ्या सर्व ऍप्सवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती, ज्यात ड्रीम 11 चं नाव देखील समाविष्ट होतं. नवीन कायदा लागू होण्यापूर्वी, ड्रीम 11 टीम इंडियाचा मुख्य शीर्षक प्रायोजक होता.

शीर्षक प्रायोजकाशिवाय खेळत आहे टीम इंडिया : टीम इंडिया आशिया कप 2025 मध्ये शीर्षक प्रायोजकाशिवाय खेळत आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघ यूएईच्या भूमीवर चमकदार कामगिरी करत आहे. पहिल्या सामन्यात यूएईला 9 विकेट्सनं हरवल्यानंतर, सूर्याच्या सैन्यानं पाकिस्तानचा 7 विकेट्सनं पराभव केला. गोलंदाजीत कुलदीप यादवची जादू शिगेला पोहोचली आहे, तर अक्षर आणि वरुण यांनीही उत्तम लयीत काम केलं आहे. फलंदाजीत अभिषेक शर्मा आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी दमदार कामगिरी केली आहे. सूर्यकुमार आशिया कपमध्ये पहिल्यांदाच टीम इंडियाचं नेतृत्व करत आहे.

