Asia Cup साठी निवडलेल्या संघातील 4 खेळाडूंनी वर्षभरापासून खेळला नाही एकही T20I मॅच; तर सात खेळाडू पहिल्यांदा खेळणार

2025 च्या आशिया कप टी-20 साठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत.

Asia Cup 2025
भारतीय क्रिकेट संघ (Getty Images)
Published : August 21, 2025 at 3:34 PM IST

मुंबई Asia Cup 2025 : 2025 च्या आशिया कप टी-20 साठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. 15 सदस्यीय संघाचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करणार आहे, तर शुभमन गिल उपकर्णधार असेल. टीम इंडिया 10 सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्धच्या सामन्यानं स्पर्धेत आपल्या मोहिमेची सुरुवात करेल. त्यानंतर संघाला 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. मात्र निवडकर्त्यांच्या निवड प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रत्यक्षात, या टी-20 संघात असे चार खेळाडू आहेत ज्यांनी गेल्या एक वर्षापासून एकही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. त्याच वेळी, या संघातील सात खेळाडू पहिल्यांदाच आशिया कपमध्ये खेळतील. तर आठ खेळाडूंना आधीच आशिया कप स्पर्धेचा अनुभव आहे.

Asia Cup 2025
सात खेळाडू पहिल्यांदा खेळणार (Getty Images)

पहिल्यांदाच आशिया कप खेळणारे सात खेळाडू कोणते : अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, संजू सॅमसन, हर्षित राणा आणि रिंकू सिंग हे सात खेळाडू आहेत जे पहिल्यांदाच आशिया कपमध्ये खेळतील. त्याच वेळी, कर्णधार सूर्यकुमार यादव, उपकर्णधार शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव आणि अर्शदीप सिंग हे आठ खेळाडू यापूर्वी आशिया कपमध्ये भारतीय संघाचा भाग राहिले आहेत.

Asia Cup 2025
सात खेळाडू पहिल्यांदा खेळणार (Getty Images)

हार्दिक सर्वात अनुभवी खेळाडू : हार्दिक हा भारताचा सर्वात अनुभवी खेळाडू आहे. तो चार आशिया कप आवृत्त्यांमध्ये टीम इंडियाचा भाग होता. यामध्ये 2016 (टी-20), 2018, 2022 आणि 2023 आशिया कपचा समावेश आहे. मात्र 2018 मध्ये त्याला स्पर्धेच्या मध्यभागी गंभीर दुखापत झाली आणि तो बाहेर पडला. त्याच वेळी, बुमराह दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात अनुभवी खेळाडू आहे. तो तीन आशिया कपमध्ये भारतीय संघाचा भाग होता. यामध्ये 2016, 2018 आणि 2023 आशिया कप आवृत्त्यांचा समावेश आहे. सूर्यकुमार (2022, 2023), अक्षर पटेल (2022, 2023), कुलदीप यादव (2018, 2023) यांनी प्रत्येकी दोन आशिया कप आवृत्त्यांमध्ये भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्त्व केलं आहे. त्याच वेळी, शुभमन (2023), तिलक (2023) आणि अर्शदीप सिंग (2022) यांना प्रत्येकी एक आशिया कप खेळण्याचा अनुभव आहे.

Asia Cup 2025
सात खेळाडू पहिल्यांदा खेळणार (Getty Images)

चार खेळाडूंनी वर्षभरात खेळला नाही टी-20 सामना : गेल्या एका वर्षात भारतीय खेळाडूंच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय रेकॉर्डबद्दल बोलायचं झालं तर, या स्पर्धेत निवडलेल्या जास्तीत जास्त खेळाडूंनी गेल्या एका वर्षात (ऑगस्ट 2024 पासून आतापर्यंत) सतत टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, तर काही खेळाडू असे आहेत ज्यांना आशिया कपमध्ये संधी मिळाली आहे, परंतु त्यांनी गेल्या एका वर्षात एकही सामना खेळलेला नाही. उपकर्णधार शुभमन गिल, यष्टिरक्षक जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह आणि कुलदीप यादव यांनी गेल्या एका वर्षात एकही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही, परंतु त्यांचा दर्जा, अलिकडचा फॉर्म आणि अनुभव लक्षात घेता त्यांना संघात स्थान देण्यात आलं आहे.

Asia Cup 2025
सात खेळाडू पहिल्यांदा खेळणार (Getty Images)

सर्वाधिक सामने खेळणारे खेळाडू : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती आणि संजू सॅमसन यांनी गेल्या एका वर्षात सर्वाधिक म्हणजे 12-12 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. हे सर्व खेळाडू सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये आहेत आणि संघासाठी महत्त्वाचे ठरु शकतात. रिंकू सिंगनं 10 सामने खेळले आहेत, तर अर्शदीप सिंग, तिलक वर्मा आणि अक्षर पटेल यांनी गेल्या एका वर्षात प्रत्येकी नऊ टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. हे खेळाडू मधल्या फळी आणि गोलंदाजीत संघाला सखोलता देतील. शिवम दुबेला फक्त दोन खेळण्याची संधी मिळाली, तर हर्षित राणाला फक्त एक सामना खेळण्याची संधी मिळाली. दुखापतीमुळं दुबे गेल्या एका वर्षातील बहुतेक काळ क्रिकेटपासून दूर राहिला. त्याच वेळी, हर्षितच्या आयपीएल कामगिरीकडे पाहता, निवडकर्त्यांनी त्याच्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे.

TAGGED:

