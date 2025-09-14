IND vs PAK मॅच रद्द होणार...? देशभरात सामन्याला विरोध, BCCI चं मोठं वक्तव्य
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सामन्यावर अनेक विरोधी नेत्यांनी बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे.
Published : September 14, 2025 at 9:29 AM IST
नवी दिल्ली IND vs PAK Match : भारतीय क्रिकेट संघ आज 14 सप्टेंबर रोजी दुबई इथं होणाऱ्या आशिया चषकाच्या सहाव्या सामन्यात पाकिस्तानशी सामना करणार आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावानंतर भारतीय संघ पाकिस्तानशी क्रिकेट सामना खेळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या हाय व्होल्टेज सामन्याबाबत सोशल मीडियावर भारतीय चाहते दोन गटात विभागले गेले आहेत. काही वापरकर्ते म्हणतात की भारताला आयसीसी आणि एसीसी स्पर्धांमध्ये खेळण्यास भाग पाडलं जात आहे, ज्यामुळं भारत आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळत आहे. तर काही वापरकर्ते म्हणतात की जेव्हा रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, तर क्रिकेट आणि रक्त एकत्र कसं वाहू शकते?
देशवासियांच्या भावनेसोबत खेळणाऱ्यांविरोधात,— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) September 14, 2025
व्यापारासाठी भारत-पाकिस्तान सामना खेळवू पाहणाऱ्यांच्या निषेधार्थ...
राज्यव्यापी आंदोलन
माझं कुंकू, माझा देश
रविवार दिनांक १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी pic.twitter.com/xouwbuZjTo
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याला मोठा विरोध : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सामन्यावर अनेक विरोधी नेत्यांनी बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. त्यातच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्यावतीनं आज राज्यभरात आंदोलन करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे नेते सौरभ भारद्वाज यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याच्या निषेधार्थ पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंचा पुतळा जाळला. 2013 पासून भारत आणि पाकिस्तान द्विपक्षीय मालिका खेळत नाहीत, हे दोन्ही संघ फक्त आयसीसी आणि एसीसी स्पर्धांमध्येच एकमेकांसमोर येतात. परंतु जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम इथं झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर विरोधी पक्ष पाकिस्तानसोबत कोणत्याही प्रकारचा सामना न खेळण्याची मागणी करत आहेत.
वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्समध्ये केला होता बहिष्कार : या वर्षी झालेल्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्समध्ये, भारतीय संघाच्या खेळाडूंनी पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळण्यास नकार दिला होता. ज्यामुळं पाकिस्तान थेट अंतिम फेरीत पोहोचला. भारतीय दिग्गज खेळाडूच्या या निर्णयाचं सोशल मीडियावरही खूप कौतुक झाले. पण जेव्हा बीसीसीआयनं टीम इंडियाला पाकिस्तानसोबत सामना खेळण्यास सहमती दर्शवली, तेव्हा भारतीय चाहत्यांचा बीसीसीआयवर रोष उफाळून आला. त्यानंतर भारतीय क्रिकेट बोर्डानं आम्ही सरकारशी बांधील आहोत आणि सरकार जो काही निर्णय घेईल, आम्ही त्याच्या पाठीशी उभे राहू, असं म्हटलं आहे.
देवजीत सैकिया काय म्हणाले : बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी भारत-पाकिस्तान सामन्याबद्दल मोठं विधान केलं आहे. एका वृत्तवाहिनीशी झालेल्या संभाषणादरम्यान देवजीत सैकिया म्हणाले की, बीसीसीआयचे सचिव म्हणून आम्ही आजच्या सामन्यासाठी आमच्या संघाला शुभेच्छा देतो. आम्हाला विश्वास आहे की खेळाडू जिंकण्यासाठी पूर्ण ताकदीनं बाहेर पडतील आणि ज्या घटना आम्हाला जास्त आठवायच्या नाहीत त्यांना हे योग्य उत्तर असेल. भारताला अशा देशासोबत खेळावं लागू शकतं ज्याच्याशी आमचे चांगले संबंध नाहीत, परंतु बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळणं हे भारत सरकारचं धोरण आहे. म्हणूनच आम्ही या सामन्यांमध्ये खेळण्यास नकार देऊ शकत नाही.
