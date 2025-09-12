ETV Bharat / sports

नेपाळमधील GEN-Z आंदोलनाचा फटका; क्रिकेट वर्ल्ड कप टुर्नामेंट रद्द

सध्या नेपाळमध्ये GEN-Z चळवळीनंतर राजकीय संकट निर्माण झालं आहे आणि संपूर्ण देशात अशांतता आहे.

blind t20 world cup
नेपाळमधील GEN-Z आंदोलनाचा फटका (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 9:40 AM IST

नवी दिल्ली T20 World Cup : सध्या नेपाळमध्ये GEN-Z चळवळीनंतर राजकीय संकट निर्माण झालं आहे आणि संपूर्ण देशात अशांतता आहे. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. अशातच आता या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या पहिल्या महिला टी-20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्वचषकासाठी काठमांडूला तटस्थ ठिकाण म्हणून काढून टाकण्यात आलं आहे आणि पाकिस्तानच्या सामन्यांचं आयोजन करण्यासाठी पर्यायी ठिकाणाचा विचार केला जात आहे.

काठमांडूमध्ये होणार होते पाकिस्तानचे सामने : महिला टी-20 ब्लाइंड विश्वचषक नवी दिल्ली आणि बेंगळुरुमध्ये होणार होता. परंतु पाकिस्तानच्या सामन्यांसाठी काठमांडूची निवड करण्यात आली. भारतीय अंध क्रिकेट संघटनेनं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, सुरुवातीला काठमांडू हे तिसरं यजमान शहर म्हणून निवडलं गेलं होतं जिथं पाकिस्तानचे सामने होणार होते. परंतु, नेपाळमधील सध्याची परिस्थिती पाहता पर्यायी ठिकाणाचा विचार केला जात आहे.

पाकिस्तानी संघ खेळण्यासाठी भारतात येणार नाही : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. त्यानंतर, भारत सरकारनं भारतीय खेळाडूंना पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत द्विपक्षीय सामने खेळण्यास बंदी घातली. त्याच वेळी स्पर्धेत खेळणाऱ्या अनेक संघांवर अशी कोणतीही बंदी नाही. परंतु राजकीय तणाव आणि भारतानं आपल्या खेळाडूंना पाकिस्तानला पाठवण्यास नकार दिल्यामुळं पाकिस्तानी खेळाडूंनी भारतात प्रवास करणं टाळलं आहे.

11 नोव्हेंबरपासून सुरु होईल स्पर्धा : महिला टी-20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 11 ते 25 नोव्हेंबर दरम्यान खेळला जाणार आहे. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, भारत, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि अमेरिका या देशांचे संघ त्यात सहभागी होतील. वर्ल्ड कपमध्ये 21 लीग सामने, दोन सेमीफायनल आणि एक फायनल सामना असेल. भारतानं या स्पर्धेसाठी 16 खेळाडूंचा महिला संघ जाहीर केला आहे. दीपिका टीसीला कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे तर गंगा एस कदमला उपकर्णधारपद देण्यात आलं आहे.

भारतीय महिला संघ :

  • B1 श्रेणी : सिमू दास (दिल्ली), पी. करुणा कुमारी (आंध्र प्रदेश), अनु कुमारी (बिहार), जमुना राणी तुडू (ओडिशा) आणि काव्या वी (कर्नाटक)
  • B2 श्रेणी : अनेखा देवी (दिल्ली), बसंती हंसदा (ओडिशा), सिमरनजीत कौर (राजस्थान), सुनीता सरठे (मध्य प्रदेश) आणि पार्वती मरांडी (ओडिशा)
  • B3 श्रेणी : दीपिका टीसी (कर्नाटक, कॅप्टन), फुला सोरेन (ओडिशा), गंगा एस कदम (महाराष्ट्र), काव्या एनआर (कर्नाटक), सुषमा पटेल (मध्य प्रदेश) आणि दुर्गा येवले (मध्य प्रदेश).

TAGGED:

BLIND T20 WORLD CUPGEN Z PROTEST IN NEPALNEPAL PROTEST TODAYWHO IS PM OF NEPALT20 WORLD CUP

