जे 'ऑरेंज आर्मी'ला जमलं नाही ते 'साहेबां'नी करुन दाखवलं...! 'डझनभर' रेकॉर्ड बनवत जिंकली दुसरी मॅच
फिल साल्ट आणि जॉस बटलर यांच्या तुफानी फलंदाजीमुळं इंग्लंडनं दुसऱ्या T20I सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 20 षटकांत 304 धावा काढत विक्रमी 146 धावांनी विजय मिळवला.
Published : September 13, 2025 at 10:18 AM IST
मँचेस्टर ENG vs SA 2nd T20I Match : यावर्षीच्या आयपीएलदरम्यान सनरायझर्स हैदराबाद ज्यांना 'ऑरेंज आर्मी' असंही म्हटलं जात. हा संघ 300 पार धावा उभारेल असं बोललं जात होतं. संघाच्या काही फलंदाजांनी तसे दावेही केले होते. मात्र त्यांना ते संपुर्ण हंगामात जमलं नाही. मात्र फिल साल्ट आणि जॉस बटलर यांच्या तुफानी फलंदाजीमुळं इंग्लंड क्रिकेट संघानं दुसऱ्या T20I सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 20 षटकांत 304 धावा काढत विक्रमी 146 धावांनी विजय मिळवला. इंग्लंडकडून फिल साल्टनं 141 धावांची नाबाद खेळी केली. त्याच वेळी जॉस बटलरनं 30 चेंडूत 83 धावांचा तडाखा दिला. दोघांच्याही स्फोटक फलंदाजीनं दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात खळबळ उडाली. अशाप्रकारे पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर इंग्लंडनं मालिकेत जबरदस्त पुनरागमन केले आहे. इंग्लंड संघानं केवळ पुनरागमन केलं नाही तर विक्रमी विजयासह सामन्यात डझनभराहून अधिक विक्रमही केले.
Fastest ever 🏴 IT20 ton ✅— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
His 4th IT20 ton ✅
7th highest ever IT20 individual score ✅ pic.twitter.com/PBOpxRehrH
इंग्लंड-दक्षिण आफ्रिका सामन्यात मोडलेले विक्रम :
- दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या T20I सामन्यात फिल साल्टनं 39 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं. इंग्लंडकडून T20I मध्ये हे सर्वात जलद शतक आहे. यासह सॉल्टनं, 2021 मध्ये नॉटिंगहॅममध्ये पाकिस्तानविरुद्ध लियाम लिव्हिंगस्टोनचा 42 चेंडूतील शतकाचा विक्रम मोडला.
- या सामन्यात जॉस बटलरनं 18 चेंडूत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. T20I क्रिकेटमध्ये इंग्लंडकडून हे तिसरं सर्वात जलद अर्धशतक आहे. त्याच्या आधी लियाम लिव्हिंगस्टोननं 17 चेंडूत आणि मोईन अलीनं 16 चेंडूत ही कामगिरी केली.
Salt - 141* (60).— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 12, 2025
Buttler - 83 (30).
Brook - 41* (21).
Bethell - 26 (14).
ENGLAND HAMMERED 304/2 IN A T20I VS SOUTH AFRICA - THE HIGHEST EVER FULL MEMBERS TOTAL. 🤯 pic.twitter.com/Z44kUn8KKy
- या सामन्यात इंग्लंड संघानं फक्त 5.5 षटकात 100 धावा पूर्ण केल्या. T20I इतिहासात कोणत्याही पूर्णवेळ सदस्य संघानं केलेली ही दुसरी सर्वात जलद 100 धावा आहे.
- या सामन्यात जॉस बटलर आणि फिल साल्ट यांच्यात शतकी भागीदारी झाली. T20I मध्ये दोघांमधील ही चौथी शतकी भागीदारी होती. या फॉरमॅटमध्ये ही संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक शतकी भागीदारी आहे.
🚨 HISTORY CREATED BY ENGLAND. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 12, 2025
- England becomes the first team to score 300 runs in a T20i against a full member nation. 🤯 pic.twitter.com/Gzhb7hrEGA
- जॉस बटलर आणि फिल साल्ट यांनी पहिल्या विकेटसाठी फक्त 47 चेंडूत 126 धावा जोडल्या. त्यांच्या भागीदारीदरम्यानचा धावगती दर 16.06 होता. जो कोणत्याही पूर्णवेळ सदस्य संघानं 100 पेक्षा जास्त धावांच्या सलामीच्या भागीदारीसाठी आतापर्यंतचा सर्वोच्च आहे.
- इंग्लंडसाठी सर्वात जलद अर्धशतक ठोकण्याच्या बाबतीत फिल साल्ट चौथ्या क्रमांकावर आहे. शतक पूर्ण करण्यापूर्वी त्यानं 19 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं होतं.
Highest ODI score - England 498/4.— Tanuj (@ImTanujSingh) September 13, 2025
Highest T20I score - England 304/2 (Vs Test playing Nation).
- THE DOMINATION OF ENGLAND IN WHITE BALL CRICKET. 🥶 pic.twitter.com/iRza7UYjUb
- इंग्लंड संघानं सामन्याच्या पहिल्या 10 षटकांत 1 विकेट गमावून 166 धावा केल्या. T20I मध्ये पहिल्या 10 षटकांनंतर ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे.
- या सामन्यात इंग्लंड संघानं फक्त 12.1 षटकांत 200 धावांचा टप्पा ओलांडला. T20I क्रिकेट इतिहासात आतापर्यंत दुसऱ्या सर्वात जलद 200 धावा आहे. या प्रकरणात इंग्लंडनं झिम्बाब्वेचा विक्रम मोडला आहे. झिम्बाब्वेनं गांबियाविरुद्ध 12.5 षटकांत 200 धावा केल्या.
39 BALL HUNDRED BY PHIL SALT. 💯— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 12, 2025
- The fastest ever T20i century for England in history. A knock to remember for a long time by Salt. 🫡 pic.twitter.com/9QKY4UmPpI
- फिल सॉल्टनं T20I क्रिकेटमधील त्याचं चौथं शतक ठोकलं. यासह त्यानं भारताच्या सूर्यकुमार यादवचा विक्रमही मोडला. T20I मध्ये सर्वात जलद 4 शतकं ठोकण्याचा पराक्रम सॉल्टनं केला आहे. सॉल्टनं त्याच्या 42 व्या डावात हा पराक्रम केला तर सूर्यकुमारनं 57 डावात हा पराक्रम केला होता.
- इंग्लंडनं पूर्णवेळ सदस्य संघाकडून T20I मध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रमही केला आहे. या प्रकरणात, त्यांनी भारताचा 297 धावांचा विक्रम मोडला आहे.
- इंग्लंड हा T20I क्रिकेटमध्ये 300 धावा करणारा तिसरा संघ ठरला आहे. इंग्लंडपूर्वी नेपाळ आणि झिम्बाब्वेनं ही कामगिरी केली आहे.
- इंग्लंड एका T20I सामन्यात सर्वाधिक बाऊंड्रीज मारणाऱ्यांमध्ये फक्त दुसरा संघ बनला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात इंग्लंडनं डावात 48 बाऊंड्रीज मारले. या बाबतीत झिम्बाब्वे पहिल्या स्थानावर आहे. 2024 मध्ये झिम्बाब्वेनं गांबियाविरुद्ध 57 बाऊंड्रीज मारल्या होत्या.
