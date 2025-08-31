ETV Bharat / sports

T-20 क्रिकेटला मिळाला नवा बादशाह... साहेबांच्या खेळाडूनं केला ऐतिहासिक कारनामा - ALEX HALES RECORD

इंग्रज फलंदाज अ‍ॅलेक्स हेल्सनं टी-20 क्रिकेटमध्ये मोठी कामगिरी केली आहे.

Alex Hales Record
T-20 क्रिकेटला मिळाला नवा बादशाह (Screenshot From X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read

त्रिनिदाद Alex Hales Record : इंग्लंडचा धडाकेबाज फलंदाज अ‍ॅलेक्स हेल्सनं टी-20 क्रिकेटमध्ये मोठी कामगिरी केली आहे. या फॉरमॅटमध्ये 14000 धावा करणारा तो तिसरा फलंदाज ठरला आहे. त्याच्या आधी फक्त ख्रिस गेल आणि किरॉन पोलार्ड यांनीच ही कामगिरी केली आहे. यासह, हेल्स आता या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. ख्रिस गेल सध्या टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे.

किरॉन पोलार्ड तिसऱ्या क्रमांकावर : जर आपण टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांबद्दल बोललो तर ख्रिस गेलचं नाव पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेलनं त्याच्या कारकिर्दीत 463 सामन्यांमध्ये 14562 धावा केल्या आहेत. या यादीत अ‍ॅलेक्स हेल्सचं नाव दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हेल्सनं या प्रकारात 509 सामन्यांमध्ये 14024 धावा केल्या आहेत. किरॉन पोलार्डचं नाव आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पोलार्डनं आतापर्यंत 713 सामन्यांमध्ये 14012 धावा केल्या आहेत. पोलार्ड आणि हेल्स यांना आता येणाऱ्या काळात या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक धावा काढणारा फलंदाज बनण्याची संधी असेल.

टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा काढणारे फलंदाज :

  • ख्रिस गेल : 14562 धावा
  • अ‍ॅलेक्स हेल्स : 14024* धावा
  • किरॉन पोलार्ड : 14012* धावा
  • डेव्हिड वॉर्नर : 13595 धावा
  • शोएब मलिक : 13571 धावा

अ‍ॅलेक्स हेल्सची सीपीएल 2025 मध्ये शानदार फलंदाजी : अ‍ॅलेक्स हेल्स सध्या कॅरिबियन प्रीमियर लीग (CPL) मध्ये ट्रिनबागो नाईट रायडर्सकडून खेळत आहे. त्यानं गयाना अमेझॉन वॉरियर्सविरुद्धच्या सामन्यात हा पराक्रम केला. या सामन्यात हेल्सनं 43 चेंडूत 74 धावा केल्या. यादरम्यान त्यानं 3 चौकार आणि 7 मोठे षटकार मारले आणि त्याचा स्ट्राईक रेट 172.09 होता. त्याच्याशिवाय कॉलिन मुनरोनंही 30 चेंडूत 52 धावांची खेळी केली. या दोन्ही फलंदाजांच्या झंझावाती खेळीमुळं ट्रिनबागो नाईट रायडर्स संघानं 164 धावांचं लक्ष्य 17.2 षटकांत 6 गडी गमावून पूर्ण केलं.

अकील हुसेन सामनावीर : या सामन्यात, गयाना अमेझॉन वॉरियर्स संघानं प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकांत 9 गडी गमावून 163 धावा केल्या. संघाकडून शाई होपनं 29 चेंडूत सर्वाधिक 39 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय ड्वेन प्रिटोरियसनं 21 आणि क्विंटन सॅम्पसननं 25 धावा केल्या. ट्रिनबागोकडून गोलंदाजीत अकील हुसेननं सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या. या शानदार गोलंदाजीसाठी अकील हुसेनला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.

हेही वाचा :

  1. मैदान कोरडं करण्यासाठी खेळपट्टीलाच लावली आग अन्... आंतरराष्ट्रीय सामन्यात हा कसला जुगाड?
  2. 3 दिवसांत दुसरा विजय मिळवत पाहुणे वर्चस्व सिद्ध करणार? ZIM vs SL मॅच कशी पाहायची?
  3. 12 चेंडूत 11 सिक्सर... 28 वर्षीय फलंदाजाचं तांडव, 330.77 च्या स्ट्राईक रेटनं गोलंदाजांना धुतलं

त्रिनिदाद Alex Hales Record : इंग्लंडचा धडाकेबाज फलंदाज अ‍ॅलेक्स हेल्सनं टी-20 क्रिकेटमध्ये मोठी कामगिरी केली आहे. या फॉरमॅटमध्ये 14000 धावा करणारा तो तिसरा फलंदाज ठरला आहे. त्याच्या आधी फक्त ख्रिस गेल आणि किरॉन पोलार्ड यांनीच ही कामगिरी केली आहे. यासह, हेल्स आता या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. ख्रिस गेल सध्या टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे.

किरॉन पोलार्ड तिसऱ्या क्रमांकावर : जर आपण टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांबद्दल बोललो तर ख्रिस गेलचं नाव पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेलनं त्याच्या कारकिर्दीत 463 सामन्यांमध्ये 14562 धावा केल्या आहेत. या यादीत अ‍ॅलेक्स हेल्सचं नाव दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हेल्सनं या प्रकारात 509 सामन्यांमध्ये 14024 धावा केल्या आहेत. किरॉन पोलार्डचं नाव आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पोलार्डनं आतापर्यंत 713 सामन्यांमध्ये 14012 धावा केल्या आहेत. पोलार्ड आणि हेल्स यांना आता येणाऱ्या काळात या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक धावा काढणारा फलंदाज बनण्याची संधी असेल.

टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा काढणारे फलंदाज :

  • ख्रिस गेल : 14562 धावा
  • अ‍ॅलेक्स हेल्स : 14024* धावा
  • किरॉन पोलार्ड : 14012* धावा
  • डेव्हिड वॉर्नर : 13595 धावा
  • शोएब मलिक : 13571 धावा

अ‍ॅलेक्स हेल्सची सीपीएल 2025 मध्ये शानदार फलंदाजी : अ‍ॅलेक्स हेल्स सध्या कॅरिबियन प्रीमियर लीग (CPL) मध्ये ट्रिनबागो नाईट रायडर्सकडून खेळत आहे. त्यानं गयाना अमेझॉन वॉरियर्सविरुद्धच्या सामन्यात हा पराक्रम केला. या सामन्यात हेल्सनं 43 चेंडूत 74 धावा केल्या. यादरम्यान त्यानं 3 चौकार आणि 7 मोठे षटकार मारले आणि त्याचा स्ट्राईक रेट 172.09 होता. त्याच्याशिवाय कॉलिन मुनरोनंही 30 चेंडूत 52 धावांची खेळी केली. या दोन्ही फलंदाजांच्या झंझावाती खेळीमुळं ट्रिनबागो नाईट रायडर्स संघानं 164 धावांचं लक्ष्य 17.2 षटकांत 6 गडी गमावून पूर्ण केलं.

अकील हुसेन सामनावीर : या सामन्यात, गयाना अमेझॉन वॉरियर्स संघानं प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकांत 9 गडी गमावून 163 धावा केल्या. संघाकडून शाई होपनं 29 चेंडूत सर्वाधिक 39 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय ड्वेन प्रिटोरियसनं 21 आणि क्विंटन सॅम्पसननं 25 धावा केल्या. ट्रिनबागोकडून गोलंदाजीत अकील हुसेननं सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या. या शानदार गोलंदाजीसाठी अकील हुसेनला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.

हेही वाचा :

  1. मैदान कोरडं करण्यासाठी खेळपट्टीलाच लावली आग अन्... आंतरराष्ट्रीय सामन्यात हा कसला जुगाड?
  2. 3 दिवसांत दुसरा विजय मिळवत पाहुणे वर्चस्व सिद्ध करणार? ZIM vs SL मॅच कशी पाहायची?
  3. 12 चेंडूत 11 सिक्सर... 28 वर्षीय फलंदाजाचं तांडव, 330.77 च्या स्ट्राईक रेटनं गोलंदाजांना धुतलं

For All Latest Updates

TAGGED:

MOST RUNS IN T20 CRICKETALEX HALESPLAYERS TO SCORE 14000 RUNSALEX HALES T20 CRICKETALEX HALES RECORD

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.