त्रिनिदाद Alex Hales Record : इंग्लंडचा धडाकेबाज फलंदाज अॅलेक्स हेल्सनं टी-20 क्रिकेटमध्ये मोठी कामगिरी केली आहे. या फॉरमॅटमध्ये 14000 धावा करणारा तो तिसरा फलंदाज ठरला आहे. त्याच्या आधी फक्त ख्रिस गेल आणि किरॉन पोलार्ड यांनीच ही कामगिरी केली आहे. यासह, हेल्स आता या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. ख्रिस गेल सध्या टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे.
• 30th August 2025 – Kieron Pollard became the 2nd player to score 14,000 T20 runs.— All Cricket Records (@Cric_records45) August 31, 2025
• 31st August 2025 – Alex Hales became the 3rd player to score 14,000 T20 runs.
Both achieved this milestone while playing for TKR. pic.twitter.com/f3XqxqEvBg
किरॉन पोलार्ड तिसऱ्या क्रमांकावर : जर आपण टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांबद्दल बोललो तर ख्रिस गेलचं नाव पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेलनं त्याच्या कारकिर्दीत 463 सामन्यांमध्ये 14562 धावा केल्या आहेत. या यादीत अॅलेक्स हेल्सचं नाव दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हेल्सनं या प्रकारात 509 सामन्यांमध्ये 14024 धावा केल्या आहेत. किरॉन पोलार्डचं नाव आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पोलार्डनं आतापर्यंत 713 सामन्यांमध्ये 14012 धावा केल्या आहेत. पोलार्ड आणि हेल्स यांना आता येणाऱ्या काळात या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक धावा काढणारा फलंदाज बनण्याची संधी असेल.
Congratulations Alex Hales 👍 pic.twitter.com/lhdQqFVR87— Knight Club : KKR (@KnightClub_KKR) August 31, 2025
टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा काढणारे फलंदाज :
- ख्रिस गेल : 14562 धावा
- अॅलेक्स हेल्स : 14024* धावा
- किरॉन पोलार्ड : 14012* धावा
- डेव्हिड वॉर्नर : 13595 धावा
- शोएब मलिक : 13571 धावा
Alex Hales completed 14,000 runs in T20 Cricket.#CPL25 pic.twitter.com/K3q4c2J0e4— Cric Venky (@VenkyK_Offic) August 31, 2025
अॅलेक्स हेल्सची सीपीएल 2025 मध्ये शानदार फलंदाजी : अॅलेक्स हेल्स सध्या कॅरिबियन प्रीमियर लीग (CPL) मध्ये ट्रिनबागो नाईट रायडर्सकडून खेळत आहे. त्यानं गयाना अमेझॉन वॉरियर्सविरुद्धच्या सामन्यात हा पराक्रम केला. या सामन्यात हेल्सनं 43 चेंडूत 74 धावा केल्या. यादरम्यान त्यानं 3 चौकार आणि 7 मोठे षटकार मारले आणि त्याचा स्ट्राईक रेट 172.09 होता. त्याच्याशिवाय कॉलिन मुनरोनंही 30 चेंडूत 52 धावांची खेळी केली. या दोन्ही फलंदाजांच्या झंझावाती खेळीमुळं ट्रिनबागो नाईट रायडर्स संघानं 164 धावांचं लक्ष्य 17.2 षटकांत 6 गडी गमावून पूर्ण केलं.
The number of players with 14,000+ T20 runs has tripled in the last couple of days!— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 31, 2025
Alex Hales the latest entrant 🙌 pic.twitter.com/Gz6OR76eur
अकील हुसेन सामनावीर : या सामन्यात, गयाना अमेझॉन वॉरियर्स संघानं प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकांत 9 गडी गमावून 163 धावा केल्या. संघाकडून शाई होपनं 29 चेंडूत सर्वाधिक 39 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय ड्वेन प्रिटोरियसनं 21 आणि क्विंटन सॅम्पसननं 25 धावा केल्या. ट्रिनबागोकडून गोलंदाजीत अकील हुसेननं सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या. या शानदार गोलंदाजीसाठी अकील हुसेनला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.
