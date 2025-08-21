ETV Bharat / sports

मुंबई क्रिकेटमध्ये भूकंप, विद्यमान कर्णधाराचा अचानक राजीनामा; सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाला... - AJINKYA RAHANE

आगामी रणजी ट्रॉफीच्या नवीन हंगामापूर्वी दिग्गज क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Ajinkya Rahane
अजिंक्य रहाणे (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 12:23 PM IST

1 Min Read

मुंबई Ajinkya Rahane : आगामी रणजी ट्रॉफीच्या नवीन हंगामापूर्वी दिग्गज क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अजिंक्य रहाणेनं मुंबई संघाचं कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. रहाणेनं आपल्या सोशल मीडियावर ही माहिती शेअर केली आहे.

काय म्हणाला रहाणे : अजिंक्य रहाणेनं त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर याबाबत एक पोस्ट शेअर केली आणि लिहिलं की "मुंबई संघाचं नेतृत्व करणं आणि विजेतेपद जिंकणं हा माझ्यासाठी खूप मोठा सन्मान आहे. नवीन देशांतर्गत हंगाम येत असल्यानं, मला वाटतं की नवीन कर्णधार तयार करण्याची ही योग्य वेळ आहे आणि म्हणूनच मी कर्णधारपदाची भूमिका पुढं चालू न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे." तसंच पुढं त्यानं लिहिलं की "मी खेळाडू म्हणून माझं सर्वोत्तम देण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनसोबत माझा प्रवास सुरु ठेवेन. जेणेकरुन आपण अधिक ट्रॉफी जिंकू शकू. या हंगामाची आतुरतेनं वाट पाहत आहे."

राहेणेच्या नेतृत्वाखाली जिंकलं जेतेपद : अजिंक्य रहाणे बराच काळ रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईचं नेतृत्व करत होता. त्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबईनं 2023-24 हंगामात रणजी ट्रॉफी जिंकून 7 वर्षांचा ट्रॉफी दुष्काळ संपवला. याशिवाय रहाणेच्या नेतृत्वाखाली मुंबईनं इराणी ट्रॉफीचं विजेतेपदही जिंकलं होतं.

मुंबईसाठी रहाणेची कामगिरी कशी : अजिंक्य रहाणेनं आतापर्यंत मुंबईसाठी 76 प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये रहाणेनं फलंदाजी करताना 52 च्या सरासरीनं 5932 धावा केल्या आहेत. यादरम्यान, त्याच्या बॅटमधून 19 शतकंही निघाली आहेत. वसीम जाफरनंतर रहाणे हा मुंबईसाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा दुसरा फलंदाज आहे.

हेही वाचा :

  1. 93 वर्षात भारतीय संघ 'या' संघाविरुद्ध पहिल्यांदा खेळणार मॅच; आशिया चषकात होणार ऐतिहासिक सामना
  2. पदार्पणाच्या सामन्यातच खेळाडूची गोलंदाजी अ‍ॅक्शन वादात; आयसीसीनं दिला 14 दिवसांचा वेळ
  3. पहिल्यांदाच होणाऱ्या T-20I मालिकेसाठी संघाची घोषणा; आशिया चषकापूर्वी 5 दिवसांत होणार तीन सामने

मुंबई Ajinkya Rahane : आगामी रणजी ट्रॉफीच्या नवीन हंगामापूर्वी दिग्गज क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अजिंक्य रहाणेनं मुंबई संघाचं कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. रहाणेनं आपल्या सोशल मीडियावर ही माहिती शेअर केली आहे.

काय म्हणाला रहाणे : अजिंक्य रहाणेनं त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर याबाबत एक पोस्ट शेअर केली आणि लिहिलं की "मुंबई संघाचं नेतृत्व करणं आणि विजेतेपद जिंकणं हा माझ्यासाठी खूप मोठा सन्मान आहे. नवीन देशांतर्गत हंगाम येत असल्यानं, मला वाटतं की नवीन कर्णधार तयार करण्याची ही योग्य वेळ आहे आणि म्हणूनच मी कर्णधारपदाची भूमिका पुढं चालू न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे." तसंच पुढं त्यानं लिहिलं की "मी खेळाडू म्हणून माझं सर्वोत्तम देण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनसोबत माझा प्रवास सुरु ठेवेन. जेणेकरुन आपण अधिक ट्रॉफी जिंकू शकू. या हंगामाची आतुरतेनं वाट पाहत आहे."

राहेणेच्या नेतृत्वाखाली जिंकलं जेतेपद : अजिंक्य रहाणे बराच काळ रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईचं नेतृत्व करत होता. त्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबईनं 2023-24 हंगामात रणजी ट्रॉफी जिंकून 7 वर्षांचा ट्रॉफी दुष्काळ संपवला. याशिवाय रहाणेच्या नेतृत्वाखाली मुंबईनं इराणी ट्रॉफीचं विजेतेपदही जिंकलं होतं.

मुंबईसाठी रहाणेची कामगिरी कशी : अजिंक्य रहाणेनं आतापर्यंत मुंबईसाठी 76 प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये रहाणेनं फलंदाजी करताना 52 च्या सरासरीनं 5932 धावा केल्या आहेत. यादरम्यान, त्याच्या बॅटमधून 19 शतकंही निघाली आहेत. वसीम जाफरनंतर रहाणे हा मुंबईसाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा दुसरा फलंदाज आहे.

हेही वाचा :

  1. 93 वर्षात भारतीय संघ 'या' संघाविरुद्ध पहिल्यांदा खेळणार मॅच; आशिया चषकात होणार ऐतिहासिक सामना
  2. पदार्पणाच्या सामन्यातच खेळाडूची गोलंदाजी अ‍ॅक्शन वादात; आयसीसीनं दिला 14 दिवसांचा वेळ
  3. पहिल्यांदाच होणाऱ्या T-20I मालिकेसाठी संघाची घोषणा; आशिया चषकापूर्वी 5 दिवसांत होणार तीन सामने

For All Latest Updates

TAGGED:

MUMBAI CRICKET TEAMमुंबई क्रिकेटAJINKYA RAHANE STEPS DOWNRANJI TORPHY NEW SEASONAJINKYA RAHANE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.