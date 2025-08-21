मुंबई Ajinkya Rahane : आगामी रणजी ट्रॉफीच्या नवीन हंगामापूर्वी दिग्गज क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अजिंक्य रहाणेनं मुंबई संघाचं कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. रहाणेनं आपल्या सोशल मीडियावर ही माहिती शेअर केली आहे.
Captaining and winning championships with the Mumbai team has been an absolute honour.— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) August 21, 2025
With a new domestic season ahead, I believe it’s the right time to groom a new leader, and hence I’ve decided not to continue in the captaincy role.
I remain fully committed to giving my best…
काय म्हणाला रहाणे : अजिंक्य रहाणेनं त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर याबाबत एक पोस्ट शेअर केली आणि लिहिलं की "मुंबई संघाचं नेतृत्व करणं आणि विजेतेपद जिंकणं हा माझ्यासाठी खूप मोठा सन्मान आहे. नवीन देशांतर्गत हंगाम येत असल्यानं, मला वाटतं की नवीन कर्णधार तयार करण्याची ही योग्य वेळ आहे आणि म्हणूनच मी कर्णधारपदाची भूमिका पुढं चालू न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे." तसंच पुढं त्यानं लिहिलं की "मी खेळाडू म्हणून माझं सर्वोत्तम देण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनसोबत माझा प्रवास सुरु ठेवेन. जेणेकरुन आपण अधिक ट्रॉफी जिंकू शकू. या हंगामाची आतुरतेनं वाट पाहत आहे."
🚨 AJINKYA RAHANE STEPS DOWN AS MUMBAI CAPTAIN. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 21, 2025
- Rahane steps down as he feels grooming a young captain is needed. 👏 pic.twitter.com/TwYW9wPv87
राहेणेच्या नेतृत्वाखाली जिंकलं जेतेपद : अजिंक्य रहाणे बराच काळ रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईचं नेतृत्व करत होता. त्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबईनं 2023-24 हंगामात रणजी ट्रॉफी जिंकून 7 वर्षांचा ट्रॉफी दुष्काळ संपवला. याशिवाय रहाणेच्या नेतृत्वाखाली मुंबईनं इराणी ट्रॉफीचं विजेतेपदही जिंकलं होतं.
AJINKYA RAHANE CONFIRMS HE HAS DECIDED NOT TO CONTINUE AS MUMBAI CAPTAIN...!!!— Johns. (@CricCrazyJohns) August 21, 2025
- With the new season, it's time to groom a young Captain, Great commitment by the Indian legend for the future. 👏 pic.twitter.com/TWeNJqKkc1
मुंबईसाठी रहाणेची कामगिरी कशी : अजिंक्य रहाणेनं आतापर्यंत मुंबईसाठी 76 प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये रहाणेनं फलंदाजी करताना 52 च्या सरासरीनं 5932 धावा केल्या आहेत. यादरम्यान, त्याच्या बॅटमधून 19 शतकंही निघाली आहेत. वसीम जाफरनंतर रहाणे हा मुंबईसाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा दुसरा फलंदाज आहे.
हेही वाचा :