मुंबई Online Gaming Bill : भारतात सध्या ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर केंद्र सरकारनं कडक पावलं उचलत देशभरात मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध असलेल्या अशा गेमिंग अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळं केवळ असे प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्यांनाच नाही, तर त्याचा प्रचार आणि जाहिराती करणाऱ्या सेलिब्रिटींवरही कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, या यादीत भारताचे स्टार क्रिकेटपटू रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि माजी कर्णधार एमएस धोनीसह सुरेश रैना यांची नावं आहेत. या खेळाडूंनी विविध ऑनलाइन गेमिंग अॅप्ससाठी जाहिराती केल्या आहेत. इतकच काय तर भारतीय क्रिकेट संघाच्या जर्सीवरही एका प्लॅटफॉर्मची छाप (is dream 11 ban in india) होती. आता ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 मंजूर झाल्यावर यांच्या अडचणीत भर पडणार का? विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैनाला ED कडून समन्स बजावण्यात आलं होतं. त्यामुळं आता रोहित आणि कोहलीला ED समन्स येणार का? तुरुंगात जाण्याची वेळ येणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संसद से पारित होने के एक दिन बाद #OnlineGamingBill को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई. अब यह कानून बन चुका है.— SansadTV (@sansad_tv) August 22, 2025
कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसे का लेन-देन होता है (पोकर, रम्मी, फैंटेसी स्पोर्ट्स) अब प्रतिबंधित हैं.
ई-स्पोर्ट्स को मान्यता मिलेगी. इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी. pic.twitter.com/I3IkSSFDhE
विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर : देशाच्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी (22 ऑगस्ट) 'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक (Online Gaming Bill) 2025' ला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक या आठवड्यात संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं होतं. या कायद्याअंतर्गत, सर्व ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवांवर बंदी घातली जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर फॅन्टसी लीग, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी आणि सट्टेबाजी यांसारख्या गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, या कायद्याचा उद्देश ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सला प्रोत्साहन देणं असून ऑनलाइन पैशांच्या गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालणं हा आहे. सरकारच्या मते, या कायद्याद्वारे आर्थिक नुकसान आणि आत्महत्या यांसारखे धोके थांबवण्यास मदत होईल. तसंच, ई-स्पोर्ट्सना आता कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि तरुणांसाठी खेळाचं एक नवीन क्षेत्र खुलं होईल.
ऑनलाइन मनी गेमिंग कायद्यात शिक्षा काय ? : देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ऑनलाइन मनी गेमिंग विधेयकालाही मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळं आता हे विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. नवीन कायद्यानुसार, असे गेम प्रदान करणाऱ्यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल. यासोबतच, या ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मचा प्रचार करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला दोन वर्षांचा तुरुंगवासही भोगावा लागेल. याशिवाय, 50 लाख रुपयांचा दंडही भरावा लागेल, अशा प्रकारच्या कठोर शिक्षांची तरदूत करण्यात आली आहे.
India just hit pause on real-money online gaming.— SansadTV (@sansad_tv) August 22, 2025
With President Droupadi Murmu’s nod to the new bill, it’s now official: cash-based online games are banned.
Catch the full story & the Minister @AshwiniVaishnaw's take in 'In-Depth'.@KritiMishraS https://t.co/xsNnLIcWWU pic.twitter.com/N2fRp4g59v
अब्जावधींच्या महसुलावर पाणी : ऑनलाइन गेमिंग उद्योग क्षेत्रातून मिळणाऱ्या महसुलापैकी सुमारे एक तृतीयांश उत्पन्न हे ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंगद्वारे प्राप्त होतं. मात्र सरकारनं हे विधेयक आणत महसुलापेक्षा समाज कल्याणाला अधिक महत्त्व दिलं. वर्ष 2029 पर्यंत 9.1 अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठण्याचा अंदाज असलेल्या या क्षेत्राचं भविष्य आता धोक्यात आलं आहे. इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2025 नुसार, जगातील गेमिंग वापरकर्त्यांच्या संख्येपैकी एकट्या भारताचा वाटा सुमारे 20 टक्के आहे आणि जागतिक गेमिंग ॲप डाउनलोडमध्ये 15.1 टक्के आहे. वर्ष 2024 मध्ये 3.7 अब्ज डॉलर मूल्याचे देशांतर्गत गेमिंग क्षेत्र 2029 पर्यंत 9.1 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज होता. गेल्या पाच वर्षांत, देशानं जवळजवळ 3 अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे आणि 1800 हून अधिक गेमिंग स्टार्टअप्स अर्थात नवउद्यमींचं घर आहे. ऑनलाइन कौशल्य गेमिंग क्षेत्र हा एक उदयोन्मुख उद्योग आहे, ज्याचं मूल्यांकन 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि वार्षिक महसूल 31000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
रोहित-विराटला तुरुंगात जावं लागणार का? : ऑनलाइन मनी गेमिंगवरील नवीन कायदा आल्यानंतर असा प्रश्न उद्भवतो की आतापर्यंत या प्लॅटफॉर्मची जाहिरात करणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटूंनाही तुरुंगवास भोगावा लागेल का? तर याचं उत्तर आहे, नाही. कारण ऑनलाइन मनी गेमिंगवरील कायदा शुक्रवार 22 ऑगस्ट 2025 (शुक्रवार) पासून लागू झाला आहे. त्याच वेळी, हे नवीन नियम देखील याच दिवसापासून झाले आहेत. त्यामुळं आता यानंतर जर कोणी असे गेम बनवले किंवा खेळण्याचा प्रचार केला तर त्याला तुरुंगात जावं लागेल आणि त्याला विहित दंडही भरावा लागेल.
Captain Rohit Sharma, Virat Kohli, kl Rahul and Rishabh pant in dream 11 ad for champions trophy.🇮🇳❤️— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) February 13, 2025
pic.twitter.com/LS1T5cENcU
ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म बंद : ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरील कायद्यानंतर, अनेक फँन्टसी कंपन्यांनी घोषणा केली आहे की आता या प्लॅटफॉर्मच्या सेवा बंद केल्या जातील. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या विधेयकाबाबत संसदेत सांगितलं होतं की 'या पैशाच्या गेमिंगमुळं लोक त्यांचं आयुष्यभराचं उत्पन्न गमावत आहेत'. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या विधेयकाबद्दल म्हटलं की 'हे विधेयक ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देईल'. तसंच 'हे विधेयक ऑनलाइन गेमच्या हानिकारक प्रभावांपासून समाजाचं संरक्षण देखील करेल,' असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता.
