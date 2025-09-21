#BoycottINDvPAK ट्रेंड दरम्यान पुन्हा भिडणार भारत-पाकिस्तान; टीम इंडियाचे खेळाडू हात मिळवणार?
आशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ पुन्हा एकदा आमनेसामने येणार आहेत.
Published : September 21, 2025 at 9:50 AM IST
दुबई IND vs PAK Match Today : आशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ पुन्हा एकदा आमनेसामने येणार आहेत. हा सामना रविवारी (21 सप्टेंबर) दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे जो चाहत्यांसाठी अत्यंत अपेक्षित सामना आहे. या हाय-व्होल्टेज स्पर्धेत भारतीय संघाचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करेल, तर पाकिस्तानी संघाचं नेतृत्व सलमान अली आघाच्या खांद्यावर असेल. गट सामन्यात भारतीय संघानं पाकिस्तानला सात विकेट्सनं पराभूत करत तिन्ही सामने जिंकल्यानं सूर्या ब्रिगेड आत्मविश्वासानं भरलेली आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता सुरू होईल. हा सामना कर्णधार सूर्यकुमार यादवसाठी केवळ फलंदाजीची परीक्षाच नाही तर त्याच्या कर्णधारपदाची आणि रणनीतीचीही परीक्षा असेल.
दोन्ही संघांचे कर्णधार हस्तांदोलन करतील का? : गेल्या रविवारी (14 सप्टेंबर) झालेल्या सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन केलं नव्हतं. यानंतर यावरुन पाकिस्ताननं बराच वाद निर्माण करत कांगावा केला होता. त्या सामन्यात नाणेफेकीच्या वेळीही भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं सलमान आघाशी हस्तांदोलन केलं नव्हतं. असं मानलं जातंय की भारतीय संघ या सामन्यातही हेच धोरण स्वीकारेल आणि मैदानावर हस्तांदोलन करण्याची परंपरा पाळणार नाही.
दुबईची खेळपट्टी कशी असेल : दुबईची खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांना मदत करत आहे. त्यामुळं कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी असेल. ओमानविरुद्धच्या सामन्यात अक्षरला दुखापत झाली होती, जरी क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक टी. दिलीप यांनी सांगितलं की काळजी करण्याची काहीच गरज नाही. ओमान सामन्यासाठी विश्रांती देण्यात आलेला वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती या सामन्यात नक्कीच परततील. बुमराहच्या उपस्थितीमुळं संघाचं मनोबल आणखी वाढेल.
भारतीय फळंदाजी क्रम कसा असेल : यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसननं ओमानविरुद्ध अर्धशतक झळकावलं होतं. परंतु पाकिस्तानविरुद्ध तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याची त्याची शक्यता कमी आहे. जर शुभमन गिल लवकर बाद झाला तर सूर्यकुमार यादव तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येईल जर अभिषेक शर्मा पॉवरप्लेमध्ये बाद झाला तर तिलक वर्मा ही जबाबदारी स्वीकारेल. हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबे यांना आतापर्यंत फलंदाज म्हणून जास्त खेळण्याची वेळ मिळाली नाही, त्यामुळं संघ व्यवस्थापन मधल्या फळीला धावा करण्याची संधी मिळावी अशी इच्छा करेल.
पाकिस्तानची फलंदाजी अपयशी : पाकिस्तानी संघाची सर्वात मोठी कमकुवत बाजू म्हणजे त्याची फलंदाजी. सलग तीन सामन्यात सॅम अयुब शून्यावर बाद झाला आहे. फखर झमान आणि शाहीन आफ्रिदी हे खेळाडू आहेत ज्यांनी फलंदाजीत फॉर्म दाखवला आहे. पाकिस्तान या सामन्यात वेगवान गोलंदाज हरिस रौफलाही निवडू शकतो.
दोन्ही संघाचा विक्रम कसा : आशिया कपमध्ये भारतीय संघ पाकिस्तानवर वर्चस्व गाजवत आहे. आशिया कपमध्ये दोन्ही संघांमध्ये वनडे आणि टी-20 स्वरुपांसह एकूण 20 सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतानं 11 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं सहा जिंकले आहेत, तर तीन सामने अनिर्णीत राहिले आहेत. आशिया कपच्या टी-20 स्वरुपामध्ये भारत आणि पाकिस्ताननं चार सामने खेळले आहेत. यात भारतानं तीन तर पाकिस्ताननं एक सामना जिंकला. एकूणच भारतानं आतापर्यंत पाकिस्तानविरुद्ध 14 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यात टीम इंडियानं 11 सामने जिंकले, तर पाकिस्ताननं तीन जिंकले आहेत.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंह आणि वरुण चक्रवर्ती.
पाकिस्तान : पाकिस्तानचा संघ: सैम अयुब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (यष्टीरक्षक), फखर जमान, सलमान अली आगा (कर्णधार), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद, हुसैन तलत, फहीम अश्रफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा आणि सुफियान मुकीम.
