त्रिनिदाद WI Win ODI After 6 Years : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात पाकिस्तान क्रिकेट संघाला 5 विकेट्सनं पराभव स्वीकारावा लागला. दोन्ही संघांमधील दुसरा वनडे सामना त्रिनिदादमधील ब्रायन लारा स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. यात यजमान संघानं विजय मिळवला यासह मालिका सध्या 1-1 अशी बरोबरीत आली आहे.
West Indies prevail on a wet Trinidad night to send the #WIvPAK ODI series to a decider 👏— ICC (@ICC) August 11, 2025
Scorecard 📲 https://t.co/pQ8yHnsXO3 pic.twitter.com/UL72ximoMV
6 वर्षांनी वेस्ट इंडिजचा विजय : पावसामुळं हा सामना 37-37 षटकांचा खेळवण्यात आला. यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 37 षटकांत 7 विकेट्स गमावून 171 धावा केल्या. नंतर पावसामुळं हे लक्ष्य बदलण्यात आले आणि विंडीज संघाला 35 षटकांत 181 धावांचं लक्ष्य मिळालं. यजमान संघानं हे लक्ष्य 33.2 षटकांत 5 विकेट्स गमावून पूर्ण केलं आणि मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणली. यासह, वेस्ट इंडिज संघ सहा वर्षांनंतर वनडे सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत करण्यात यशस्वी झाला. विश्वचषकादरम्यान वेस्ट इंडिजनं 31 मे 2019 रोजी पाकिस्तानविरुद्धचा शेवटचा वनडे सामना जिंकला होता.
A brilliant win to level the series!💥#WIvPAK | #FullAhEnergy pic.twitter.com/v1XuANVwvy— Windies Cricket (@windiescricket) August 10, 2025
पाकिस्तानची खराब सुरुवात : सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या पाकिस्तानला त्यांच्या सलामीवीरांनी संयमी सुरुवात दिली. संघाची धावसंख्या 37 धावांवर असताना त्यांना सॅम अयुबच्या रुपात 9व्या षटकात पहिला धक्का बसला. पहिली विकेट पडल्यानंतर पाकिस्तानचा डाव डळमळीत झाला. पाकिस्तानची धावसंख्या काही वेळातच 88 धावांवर 4 बाद झाली.
Batting brilliance!👏🏾— Windies Cricket (@windiescricket) August 11, 2025
Rutherford 🤝🏽 Chase stood tall in the chase.￼#WIvPAK #FullAhEnergy pic.twitter.com/QuqNdZaQwD
बाबर आझन शुन्यावर आउट : या सामन्यात बाबर आझम आपलं खातंही उघडू शकला नाही, तर कर्णधार मोहम्मद रिझवान 38 चेंडूत 16 धावांची संथ खेळी खेळून बाद झाला. पाकिस्तानचा शेवटचा सामना जिंकणारा हसन नवाजनं 30 चेंडूत 36 धावांची खेळी खेळली आणि संघाला 171 धावांपर्यंत पोहोचवलं. हुसेन तलतनंही 31 धावांचं योगदान दिलं.
पावसामुळं सामन्यात व्यत्यय : पाकिस्तानचा डाव संपल्यानंतर पावसामुळं काही काळ खेळ थांबवावा लागला. डीएलएस नियमानुसार, वेस्ट इंडिजला 35 षटकांत 181 धावांचं लक्ष्य मिळालं. संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. त्यांचे टॉप 3 फलंदाज ब्रँडन किंग (1 धाव), एविन लुईस (7 धावा), केसी कार्टी (16 धावा) लवकरच पॅव्हेलियनमध्ये परतले. सलामीवीर लवकर बाद झाल्यानंतर मधल्या फळीतील फलंदाजांनी जबाबदारी सांभाळली.
Showed his class with the new ball to set up the game for the #MenInMaroon 💫#WIvsPAK | #FullAhEnergy pic.twitter.com/FwQNKPLaRs— Windies Cricket (@windiescricket) August 10, 2025
रुदरफोर्ड आणि रोस्टन चेसची निर्णायक खेळी : कर्णधार शाई होपनं 32 धावांची खेळी खेळून विंडीजला सामन्यात टिकवून ठेवलं. त्याच्या खेळीनंतर शेरफेन रुदरफोर्डनं 45 आणि रोस्टन चेसनं 49 धावांची नाबाद खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिला. वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान यांच्यातील वनडे मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना 12 ऑगस्ट रोजी याच मैदानावर खेळला जाणार आहे. दोन्ही संघ तो सामना जिंकून मालिका जिंकायचा प्रयत्न करतील.
