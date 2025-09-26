41 वर्ष, 16 हंगाम... पहिल्यांदाच भिडणार भारत-पाकिस्तान!

ETV Bharat / sports

दुबई IND vs PAK Final : आशिया चषकाच्या सुपर-4 फेरीच्या पाचव्या सामन्यात पाकिस्तान क्रिकेट संघानं बांगलादेशला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश निश्चित केला. आता पाकिस्तानचा सामना फॉर्मात असलेल्या भारतीय क्रिकेट संघाशी होईल. विशेष म्हणजे आशिया कपच्या अंतिम फेरीत दोन्ही संघ पहिल्यांदाच आमनेसामने येतील. गट टप्प्यात आणि सुपर-4 फेरीच्या सामन्यात पाकिस्तानला हरवून भारतीय संघ अंतिम फेरीत पोहोचला.

41 वर्षे आणि 16 हंगामांमध्ये असं घडलं नाही : यंदाच्या स्पर्धेत दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धी आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पहिल्यांदाच एकमेकांसमोर येतील. आशिया कप स्पर्धेच्या 41 वर्षांच्या इतिहासात आणि 16 हंगामात असं कधीही घडलं नाही. 2025 चा अंतिम सामना हा भारताचा स्पर्धेतील 11वा अंतिम सामना असेल. भारत त्यांच्या नवव्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान, पाकिस्तान सहाव्यांदा अंतिम सामना खेळेल आहे आणि तिसऱ्यांदा स्पर्धा जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. परिणामी, 2025 चा अंतिम सामना अत्यंत रोमांचक होणार आहे.

भारताचा दुसरा अंतिम सामना : टी-20 स्वरूपात, दोन्ही संघ दुसऱ्यांदा आशिया कपच्या अंतिम फेरीत खेळणार आहेत. 2016 मध्ये भारतानं टी-20 आशिया चषकाचं विजेतेपद जिंकलं होतं. तर 2022 मध्ये पाकिस्ताननं श्रीलंकेकडून पराभव पत्करला. आता, पाकिस्तान पहिल्यांदाच टी-20 आशिया चषकाचं विजेतेपद जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. हा सामना खूप रोमांचक असणार आहे. क्रिकेट चाहते या सामन्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.

सामन्यावरुन मोठा वाद : सध्याच्या आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान दोनदा एकमेकांसमोर आले आहेत. पहिल्या गट टप्प्यात भारतानं पाकिस्तानला 7 विकेट्सनं हरवलं. सुपर-4 फेरीच्या सामन्यात टीम इंडियानं पाकिस्तानला 6 विकेट्सनं हरवलं. आता, दोन्ही संघ पुन्हा एकमेकांसमोर येणार आहेत. दरम्यान, आशिया कपमध्ये भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलनही केलं नाही. यामुळं वाद निर्णण झाला तसंच सामन्यादरम्यान पाकिस्तानी खेळाडू विचित्रपणे आनंद साजरा करताना दिसले.

बांगलादेशविरुद्ध पाकिस्तानचा विजय : सुपर-4 फेरीच्या पाचव्या सामन्यात पाकिस्तानी संघानं बांगलादेश संघाचा 11 धावांनी पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 135 धावा केल्या. त्यानंतर बांगलादेशचा संघ फक्त 124 धावांवरच गारद झाला. बांगलादेशचे सर्व फलंदाज अपयशी ठरले. धावा काढणं तर सोडाच, त्यांना क्रीजवर टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. संघाला त्यांच्या खराब फलंदाजी कामगिरीची किंमत पराभवानं चुकवावी लागली.

