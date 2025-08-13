त्रिनिदाद WI Beat PAK in ODI Series : वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील शेवटचा सामना 12 ऑगस्ट रोजी ब्रायन लारा स्टेडियम तारौबा, त्रिनिदाद इथं खेळला गेला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजनं 202 धावांनी विजय मिळवला आणि मालिका 2-1 अशी जिंकली. यासह, त्यांच्या संघानं 34 वर्षांनंतर पाकिस्तानविरुद्ध द्विपक्षीय वनडे मालिका जिंकण्यात यश मिळवलं. यापुर्वी त्यांनी 1991 मध्ये वनडे मालिकेत पाकिस्तानला पराभूत केलं होतं.
For the first time since 1991, we have won a bilateral series v Pakistan!👏🏾— Windies Cricket (@windiescricket) August 12, 2025
What a win!🏆 #WIvPAK #FullAhEnergy #WIWin pic.twitter.com/UiAL6UVaqO
कर्णधार शाई होपचं शानदार शतक : या सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, पाकिस्ताननं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यातही सलामीवीर ब्रँडन किंगची बॅट चालली नाही आणि तो 8 चेंडूत 5 धावा काढून बाद झाला. त्याचा साथीदार एविन लुईसनं 37 धावा केल्या, तर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलेला केसी कार्टी 17 धावा करुन बाद झाला. एका बाजूला, उर्वरित फलंदाज लहान डाव खेळून बाद होत होते, तर दुसऱ्या बाजूला कर्णधार शाई होप खेळपट्टीवर उभा होता.
विंडीडची आव्हानात्मक मजल : कर्णधार होपनं या सामन्यात कर्णधारपदाला साजेशी खेळी केली आणि 94 चेंडूत 10 चौकार आणि 5 षटकारांच्या मदतीनं 120 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय, रोस्टन चेसनं 29 चेंडूत 36 धावा केल्या आणि जस्टिन ग्रीव्हजनं 24 चेंडूत 43 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजनं शेवटच्या 8 षटकात 109 धावा केल्या. 50 षटकांपर्यंत फलंदाजी केल्यानंतर, विंडीज संघ 294 धावा करण्यात यशस्वी झाला. गोलंदाजीबद्दल बोलायचं झालं तर पाकिस्तानकडून नसीम शाह आणि अबरार अहमद यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.
The West Indies thunder in Trinidad to take the ODI series against Pakistan 👊#WIvPAK 📲 https://t.co/D8Jtqrd9Gw pic.twitter.com/R9eF79mcyh— ICC (@ICC) August 12, 2025
पाकिस्तानी फलंदाजांची निराशजनक कामगिरी : लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या पाकिस्तानी संघावर सुरुवातीपासूनच दबाव दिसून आला. पहिल्याच षटकापासून विकेट पडण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. अर्धा संघ 61 धावांवर पॅव्हेलियनमध्ये परतला होता. पाकिस्तानकडून फक्त तीन फलंदाज दुहेरी आकडी धावसंख्या गाठू शकले, ज्यामध्ये सलमान अली आघानं 49 चेंडूत सर्वाधिक 30 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय हसन नवाजनं 40 चेंडूत 13 धावा आणि मोहम्मद नवाजनं 28 चेंडूत 23 धावा केल्या. तर पाकिस्तानचे पाच फलंदाज शून्यावर आउट झाले.
Jayden Seales brilliance!🔥— Windies Cricket (@windiescricket) August 12, 2025
How good was the player of the series today.👏🏾#WIvPAK #FullAhEnergy pic.twitter.com/KNjD8QPYdv
रिझवान आणि बाबर अपयशी : संघाचे दोन अनुभवी फलंदाज, बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान, ज्यांच्याकडून त्यांच्या चाहत्यांना प्रत्येक सामन्यात मोठ्या अपेक्षा असतात, ते या सामन्यातही विशेष काही करु शकले नाहीत. बाबरनं 23 चेंडूत 9 धावांची खेळी केली. त्याच वेळी, रिझवान या सामन्यात गोल्डन डकवर बाद झाला. अशाप्रकारे, 29.2 षटकांत 92 धावा करुन संपूर्ण संघ ऑलआउट झाला. वेस्ट इंडिजकडून जेडेन सील्सनं शानदार गोलंदाजी केली आणि 6 बळी घेतले. त्याच वेळी, गुडाकेश मोतीनं दोन आणि रोस्टन चेसनं एक बळी घेतला.
34 years of waiting and a summer of never breaking— Windies Cricket (@windiescricket) August 13, 2025
Like any West Indian...we fought, we believed, and we rose again.💪🏽 #WIvPAK | #FullAhEnergy pic.twitter.com/vRkWnK5UpH
