ETV Bharat / sports

अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश सुपर-4 फेरीच्या तिकिटासाठी भिडणार; सामन्यावर श्रीलंकेची असेल 'नजर'

आशिया चषकात आज अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश क्रिकेट संघ अबुअधी येथील शेख झायेद स्टेडियमवर आमनेसामने येतील.

AFG vs BAN Match Today
अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अबुअधी AFG vs BAN Match Today : आशिया चषकाच्या पहिल्या सामन्यात हाँगकाँगवर 94 धावांच्या मोठ्या फरकानं विजय मिळवणारा अफगाणिस्तान आता आपला दुसरा सामना बांगलादेशशी आज म्हणजेच 16 सप्टेंबर (मंगळवार) खेळणार आहे. अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यातील सामना अबुअधी येथील शेख झायेद स्टेडियमवर रात्री 8 वाजता खेळला जाईल. या सामन्यात रशीद खान अफगाण संघाचं नेतृत्व करेल तर लिटन दास बांगलादेशचा कर्णधार असेल. गट-बी मधील या दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीचा सामना पाहायला मिळणार आहे.

दोन्ही देशांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आतापर्यंत एकूण 12 सामने खेळले गेले आहेत. या दरम्यान, बांगलादेशनं या 12 सामन्यांपैकी 5 सामने जिंकले आहेत. तर अफगाणिस्तान संघ 7 वेळा विजयी झाला आहे. या आकडेवारीनुसार, रशीद खानचा संघ लिटन दासच्या संघाविरुद्ध मजबूत दिसत आहे. अफगाणिस्ताननं गेल्या 5 सामन्यांपैकी फक्त 1 सामना गमावला आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशनं गेल्या 5 सामन्यांपैकी 2 सामने गमावले आहेत.

खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : अबुधाबी येथील शेख झायेद स्टेडियमची खेळपट्टी देखील फलंदाजांना मदत करत आहे. इथं वेगवान गोलंदाजांसोबतच, फलंदाजांनाही मोठी धावसंख्या उभारण्याची संधी मिळत आहे. या खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाजांना कमी मदत मिळते. इथं तापमान जास्त असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं खेळाडूंना उष्णता आणि आर्द्रतेचा सामना करावा लागेल. 170 ते 180 धावा करणाऱ्या संघाला या मैदानावर जिंकण्याची चांगली संधी असेल.

बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानचे महत्त्वाचे खेळाडू : अजमतुल्ला उमरझाई हा अफगाणिस्तानचा अव्वल वेगवान गोलंदाज-अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्यानं गेल्या सामन्यात वादळी अर्धशतक झळकावलं. उमरझाईनं 21 चेंडूत 53 धावांच्या खेळीत 5 षटकार आणि 2 चौकार मारले. आता तो पुन्हा बांगलादेशविरुद्ध त्या खेळीची पुनरावृत्ती करण्यास सज्ज असेल. बांगलादेशचा फलंदाज शमीम हुसेननं श्रीलंकेविरुद्ध नाबाद 42 आणि झाकीर अलीनं नाबाद 41 धावा काढल्या होत्या. आता त्यांच्याकडून पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानविरुद्ध चमकदार कामगिरीची अपेक्षा संघाला असेल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग-11 :

बांगलादेश : परवेझ हुसैन इमॉन, तनजीद हसन तमीम, लिटन दास (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), सैफ हसन/नुरुल हसन, झाकेर अली, शमीम हुसेन, महेदी हसन, नसुम अहमद, तन्झिम हसन साकिब, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

अफगाणिस्तान : रहमानउल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), सेदीकुल्लाह अटल, इब्राहिम जद्रान, गुलबादिन नायब, अजमतुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, करीम जनात, रशीद खान (कर्णधार), नूर अहमद, एएम गझनफर, फजलहक फारुकी.

हेही वाचा :

  1. पाकिस्तानला 440 व्होल्टचा 'शॉक'... PCB च्या मागणीला ICC चा ठेंगा
  2. वर्ल्ड कप विजेत्या क्रिकेटपटूंना ED नं बजावलं समन्स; काय आहे कारण?
  3. 3 जागा 5 संघ... आशिया चषकाच्या सुपर-4 फेरीसाठी रंगणार युद्ध

For All Latest Updates

TAGGED:

AFGHANISTAN FACE BANGLADESHAFG VS BAN HEAD TO HEAD RECORDAFG VS BAN ASIA CUP MATCHAFG VS BAN PITCH REPORTAFG VS BAN MATCH TODAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.