अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश सुपर-4 फेरीच्या तिकिटासाठी भिडणार; सामन्यावर श्रीलंकेची असेल 'नजर'
आशिया चषकात आज अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश क्रिकेट संघ अबुअधी येथील शेख झायेद स्टेडियमवर आमनेसामने येतील.
Published : September 16, 2025 at 3:41 PM IST
अबुअधी AFG vs BAN Match Today : आशिया चषकाच्या पहिल्या सामन्यात हाँगकाँगवर 94 धावांच्या मोठ्या फरकानं विजय मिळवणारा अफगाणिस्तान आता आपला दुसरा सामना बांगलादेशशी आज म्हणजेच 16 सप्टेंबर (मंगळवार) खेळणार आहे. अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यातील सामना अबुअधी येथील शेख झायेद स्टेडियमवर रात्री 8 वाजता खेळला जाईल. या सामन्यात रशीद खान अफगाण संघाचं नेतृत्व करेल तर लिटन दास बांगलादेशचा कर्णधार असेल. गट-बी मधील या दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीचा सामना पाहायला मिळणार आहे.
#AfghanAtalan have hit the ground running for one last time ahead of their second match at the ACC Men's T20 Asia Cup 2025 against Bangladesh, which is scheduled to be held tomorrow in Abu Dhabi. 👏#AsiaCup2025 | #AFGvBAN | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/qBFdieX6YC— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 15, 2025
दोन्ही देशांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आतापर्यंत एकूण 12 सामने खेळले गेले आहेत. या दरम्यान, बांगलादेशनं या 12 सामन्यांपैकी 5 सामने जिंकले आहेत. तर अफगाणिस्तान संघ 7 वेळा विजयी झाला आहे. या आकडेवारीनुसार, रशीद खानचा संघ लिटन दासच्या संघाविरुद्ध मजबूत दिसत आहे. अफगाणिस्ताननं गेल्या 5 सामन्यांपैकी फक्त 1 सामना गमावला आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशनं गेल्या 5 सामन्यांपैकी 2 सामने गमावले आहेत.
Match 9 ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 16, 2025
We're in for a battle royale!
Bangladesh can't afford to put a foot wrong when they go up against high-flying Afghanistan in a winner-takes-all contest.#BANvAFG #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/r4MFfvjlaN
खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : अबुधाबी येथील शेख झायेद स्टेडियमची खेळपट्टी देखील फलंदाजांना मदत करत आहे. इथं वेगवान गोलंदाजांसोबतच, फलंदाजांनाही मोठी धावसंख्या उभारण्याची संधी मिळत आहे. या खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाजांना कमी मदत मिळते. इथं तापमान जास्त असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं खेळाडूंना उष्णता आणि आर्द्रतेचा सामना करावा लागेल. 170 ते 180 धावा करणाऱ्या संघाला या मैदानावर जिंकण्याची चांगली संधी असेल.
बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानचे महत्त्वाचे खेळाडू : अजमतुल्ला उमरझाई हा अफगाणिस्तानचा अव्वल वेगवान गोलंदाज-अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्यानं गेल्या सामन्यात वादळी अर्धशतक झळकावलं. उमरझाईनं 21 चेंडूत 53 धावांच्या खेळीत 5 षटकार आणि 2 चौकार मारले. आता तो पुन्हा बांगलादेशविरुद्ध त्या खेळीची पुनरावृत्ती करण्यास सज्ज असेल. बांगलादेशचा फलंदाज शमीम हुसेननं श्रीलंकेविरुद्ध नाबाद 42 आणि झाकीर अलीनं नाबाद 41 धावा काढल्या होत्या. आता त्यांच्याकडून पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानविरुद्ध चमकदार कामगिरीची अपेक्षा संघाला असेल.
𝐈𝐭'𝐬 𝐚 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐃𝐚𝐲! ⚡— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 16, 2025
🏆 ACC Men's T20 Asia Cup 2025
🏏 Match #9: Afghanistan 🆚 Bangladesh
🕖 7:00 PM (AFT)
📆 Today, September 16
🏟️ Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi#AfghanAtalan | #AsiaCup2025 | #AFGvBAN | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/Li6oW1YII4
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग-11 :
बांगलादेश : परवेझ हुसैन इमॉन, तनजीद हसन तमीम, लिटन दास (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), सैफ हसन/नुरुल हसन, झाकेर अली, शमीम हुसेन, महेदी हसन, नसुम अहमद, तन्झिम हसन साकिब, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.
अफगाणिस्तान : रहमानउल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), सेदीकुल्लाह अटल, इब्राहिम जद्रान, गुलबादिन नायब, अजमतुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, करीम जनात, रशीद खान (कर्णधार), नूर अहमद, एएम गझनफर, फजलहक फारुकी.
