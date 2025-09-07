ETV Bharat / sports

Asia Cup आधीच होणार पाकिस्तान-अफगाणिस्तान फायनल मॅच; कुठं दिसेल लाईव्ह?

UAE T20I तिरंगी मालिका 2025 चा अंतिम सामना आज होणार आहे.

PAK vs AFG Final Match
Asia Cup आधीच होणार पाकिस्तान-अफगाणिस्तान फायनल मॅच (ACB X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read

शारजाह PAK vs AFG Final Match : युएई T20I तिरंगी मालिका 2025 चा अंतिम सामना आज म्हणजेच 07 सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट संघात खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:30 वाजता शारजाह येथील शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. दोन्ही संघांनी या मालिकेत चमकदार कामगिरी केली आहे. दोन्ही संघ त्यांचा मागील सामना जिंकून येत आहेत. अशा परिस्थितीत, दोन्ही संघांमध्ये कठीण स्पर्धा पाहायला मिळते. या मालिकेत अफगाणिस्तानचं नेतृत्व रशीद खान करत आहे. तर पाकिस्तानची कमान सलमान आघाच्या खांद्यावर आहे.

दोन्ही संघांत स्टार खेळाडूंचा भरणा : साखळी टप्प्यात, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानने 3-3 सामने जिंकून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. दोन्ही संघांनी UAE विरुद्ध त्यांचे दोन्ही सामने जिंकले. दोन्ही संघांकडे स्टार खेळाडूंची फौज आहे, जे काही चेंडूंमध्ये सामन्याचा निकाल बदलण्यात पटाईत आहेत. आता अंतिम फेरीत पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सामन्याचा निकाल सांगेल की या दोन संघांपैकी सर्वात मजबूत संघ कोण आहे.

आशिया कपमध्ये दिसणार दोन्ही संघ : या तिरंगी मालिकेनंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे संघ 2025 च्या टी-20 आशिया कपमध्ये दिसतील. अशा परिस्थितीत, तिरंगी मालिकेचा अंतिम सामना जिंकणारा कोणताही संघ आशिया कपपूर्वी निश्चितच उंचावलेला असेल. आतापर्यंत तिरंगी मालिकेत दोन्ही संघांमध्ये दोन सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये पाकिस्ताननं एकदा विजय मिळवला आहे आणि अफगाणिस्ताननं एकदा विजय मिळवला आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आतापर्यंत एकूण 9 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. या दरम्यान पाकिस्तान संघानं वरचढ कामगिरी केली आहे. पाकिस्तान संघानं पाच सामने जिंकले आहेत. तर, अफगाणिस्तान संघानं फक्त चार सामने जिंकले आहेत. या सामन्यात अफगाणिस्तान संघाला त्यांची आकडेवारी सुधारायची संधी असेल.

अफगाणिस्तान विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील तिरंगी मालिकेतील अंतिम सामना कधी आणि कुठं होईल?

अफगाणिस्तान विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील तिरंगी मालिकेतील अंतिम सामना आज म्हणजेच 07 सप्टेंबर रोजी भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:30 वाजता शारजाह येथील शारजाह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्याची नाणेफेक रात्री 8:00 वाजता होईल.

अफगाणिस्तान विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील तिरंगी मालिकेतील अंतिम सामना ऑनलाइन कुठं आणि कसा पाहता येईल?

पाकिस्तान विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यातील या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण भारतातील कोणत्याही टीव्ही नेटवर्कवर उपलब्ध असणार नाही. मात्र सामन्याचं थेट प्रक्षेपण फॅनकोड अॅप आणि वेबसाइटवर पाहता येईल. चाहते स्मार्ट टीव्ही, मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

अफगाणिस्तान : इब्राहिम झद्रान, रहमानउल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), सेदिकुल्ला अटल, रशीद खान (कर्णधार), अजमतुल्ला उमरझाई, गुलबदिन नायब, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अश्रफ, फजलहक फारुकी, मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक.

पाकिस्तान : फखर जमान, मोहम्मद हरिस (यष्टीरक्षक), सैम अयुब, सलमान आगा (कर्णधार), फहीम अश्रफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस रौफ, हसन अली, शाहीन शाह आफ्रिदी.

