INDvsPAK: अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी गोलंदाजांवर का रागावला? विजयानंतर स्वतः केला मोठा खुलासा
आशिया चषकाच्या हाय-व्होल्टेज सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं पाकिस्तानचा 6 विकेट्सनं पराभव केला. सामन्यादरम्यान पाकिस्तानी खेळाडू शर्माशी अनेक वेळा वाद घालताना दिसले.
Published : September 22, 2025 at 10:09 AM IST
दुबई Abhishek Sharma : आशिया चषकाच्या हाय-व्होल्टेज सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं पाकिस्तानचा 6 विकेट्सनं पराभव केला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 172 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. सलामीवीर अभिषेक शर्माच्या स्फोटक खेळीमुळं टीम इंडियानं हा सामना सहज जिंकला. मात्र सामन्यादरम्यान पाकिस्तानी खेळाडू शर्माशी अनेक वेळा वाद घालताना दिसले, ज्यावर अभिषेकनं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. सामन्यानंतर अभिषेकनं पाकिस्तानी खेळाडूंनी घातलेल्या वादावर भाष्य केलं.
Abhishek Sharma said, " the way they were coming to us without any reason, i didn't like it all and i thought this is the only reason i could give it with my bat.🔥🥶 pic.twitter.com/kERtVguSR2— ' (@Pullshot_45x6) September 22, 2025
अभिषेक शर्मा काय म्हणाला? : आक्रमक खेळीसाठी सामनावीर म्हणून निवड झालेल्या अभिषेकनं सामन्यानंतर बोलताना सांगितलं की "पाकिस्तानी खेळाडू भारतावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्यानं त्यांच्या आक्रमकतेला त्याच्या फलंदाजीत उत्तर दिलं. तो म्हणाला, "ते (पाकिस्तानी खेळाडू) ज्या पद्धतीनं आमच्याशी वाद घालत होते जे मला आवडलं नाही आणि मी त्यांना उत्तर देऊ शकलो तो एकमेव मार्ग होता."
WATCH: Abhishek Sharma specifically mentions that Pakistanis were " coming to us without any reason" and "i didn't like it at all"— Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) September 21, 2025
he is likely referring to the moment when shaheen shah afridi came uncomfortably and obscenely close to him during the match! pic.twitter.com/ahOnTsPHp2
गिलसोबतच्या भागीदारीबाबत काय म्हणाला : गिलसोबतच्या त्याच्या भागीदारीबद्दल आभिषेक म्हणाला, "मी शाळेच्या दिवसांपासून शुभमनसोबत खेळत आहे आणि बऱ्याच काळापासून त्याच्यासोबत अशा भागीदारीची वाट पाहत आहे." संघासाठी आपण आपल्या पद्धतीनं खेळणं महत्वाचं आहे आणि मी आक्रमकपणे खेळू शकतो कारण संघ मला त्या पद्धतीनं खेळण्यास प्रोत्साहित करतो, जरी ते खूप धोकादायक असलं तरी.
टीम इंडियानं जिंकला सामना : अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार अर्धशतकामुळं आणि शुभमन गिलसोबतच्या त्याच्या शतकी भागीदारीमुळं रविवारी आशिया चषक टी-20 क्रिकेट स्पर्धेच्या सुपर-4 सामन्यात भारतानं पाकिस्तानला सहा विकेट्सनं हरवलं. पाकिस्तानच्या 172 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, भारतानं अभिषेक (74 धावा, 39 चेंडू, सहा चौकार आणि पाच षटकार) आणि गिल (47 धावा, 28 चेंडू, आठ चौकार) यांच्या 105 धावांच्या सलामी भागीदारीमुळं सात चेंडू शिल्लक असताना चार बाद 174 धावा केल्या. तिलक वर्मानंही एक उत्तम खेळी केली, त्यानं 19 चेंडूत दोन षटकार आणि दोन चौकारांसह नाबाद 30 धावा केल्या.
You talk, we win 🇮🇳 pic.twitter.com/iMOe9vOuuW— Abhishek Sharma (@OfficialAbhi04) September 21, 2025
साहिबजादा फरहानचं वादग्रस्त सेलिब्रेशन : वास्तविक या सामन्यात अर्धशतक झळकावल्यानंतर साहिबजादानं केलेल्या सेलिब्रेशनचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या सामन्यात त्यानं आपली बॅट बंदुकीसारखी चालवत वादग्रस्त शैलीत अर्धशतक साजरं केलं. हे सेलिब्रेशन भारतीय चाहत्यांना आवडलं नसून त्यावरुन टीका केली जात आहे. तसंच त्याच्यावर कारवाईची मागणीही केली जात आहे.
