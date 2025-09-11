पहिल्याच बॉलवर सिक्सर... 'शर्मा'जीच्या पोरानं असं केलं जे आतापर्यंत कोणत्याच भारतीयाला जमलं नाही
दुबईमध्ये झालेल्या आशिया कप 2025 च्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियानं यूएईचा 9 विकेट्सनं पराभव केला. या सामन्यात युवा सलामीवीर अभिषेक शर्मा चमकला.
दुबई Abhishek Sharma : दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या आशिया कप 2025 च्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियानं इतिहास रचला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं यजमान यूएईला फक्त 57 धावांत गुंडाळलं आणि नंतर 4.3 षटकांत लक्ष्य गाठून 9 विकेट्सनं दमदार विजय मिळवला.या विजयातील सर्वात खास गोष्ट म्हणजे तरुण सलामीवीर अभिषेक शर्माची तुफानी फलंदाजी, ज्यानं धावांचा पाठलाग करताना पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारला आणि भारतीय क्रिकेटमध्ये एक अनोखा विक्रम केला. म्हणजेच धावांचा पाठलाग करताना अभिषेक टी-20 मध्ये पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारणारा पहिलाच खेळाडू ठरला.
अभिषेक शर्माचा विक्रम काय : अभिषेक शर्मानं यूएईविरुद्ध 16 चेंडूत 30 धावा केल्या, ज्यामध्ये 3 षटकार आणि 2 चौकारांचा समावेश होता. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारुन धावांचा पाठलाग सुरु करणारा तो भारताचा पहिलाच फलंदाज ठरला. डावाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारणाऱ्या तीन भारतीय फलंदाजांची नावं आधीच नोंदलेली आहेत, पण या सर्व सलामीवीरांमध्ये धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या चेंडूवर अशी कामगिरी करणारा अभिषेक शर्मा पहिलाच खेळाडू ठरला.
पहिल्या चेंडूवर षटकार मारणारे भारतीय खेळाडू :
- रोहित शर्मा- विरुद्ध आदिल रशीद (इंग्लंड), अहमदाबाद, 2021
- यशस्वी जैस्वाल- विरुद्ध सिकंदर रझा (झिम्बाब्वे), हरारे, 2024
- संजू सॅमसन- विरुद्ध जोफ्रा आर्चर (इंग्लंड), मुंबई, 2025
- अभिषेक शर्मा- विरुद्ध हैदर अली (युएई), दुबई, 2025
भारताच्या गोलंदाजांचा बोलबाला : या सामन्यात नाणेफेक जिंकल्यानंतर भारतानं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना यूएई संघ फक्त 57 धावांवर ऑलआउट झाला. कुलदीप यादवनं 4 बळी आणि शिवम दुबेनं 3 बळी घेतले. प्रत्युत्तरात भारतीय संघानं फक्त 27 चेंडूत या धावसंख्येचा पाठलाग केला. टीम इंडियानं आशिया कप मोहिमेची सुरुवात वर्चस्वानं केली आहे. अशा सहज विजयामुळं खेळाडूंचा आत्मविश्वास आणखी वाढेल. विशेषतः रविवारी (14 सप्टेंबर) पाकिस्तानविरुद्धच्या हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी, हा विजय संघाचं मनोबल वाढवेल.
