गरियाबंद Phone Calls of Virat and AB : छत्तीसगडच्या गरियाबंद जिल्ह्यात आयपीएल 2025 विजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा कर्णधार रजत पाटीदारसोबत एक विचित्र घटना घडली आहे. ज्यामुळं एका सामान्य मुलाला भारतीय क्रिकेट स्टार खेळाडू विराट कोहली आणि दक्षिण आफ्रिकेचा स्टार फलंदाज एबी डिव्हिलियर्सशी बोलण्याची संधी मिळाली. इतकंच नाही तर त्या मुलाला आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारशीही बोलता आलं.
नेमकं प्रकरण काय : खरं तर, आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारचा मोबाईल नंबर चुकून एका ग्रामीण भागातील तरुणाला देण्यात आला कारण तो 90 दिवसांपासून बंद होता. त्यानंतर विराट कोहली, एबी डिव्हिलियर्स आणि यश दयाल सारख्या दिग्गज खेळाडूंचे त्या नंबरवर कॉल येऊ लागले. सुरुवातीला त्या तरुणाला हा विनोद वाटला, पण नंतर प्रकरण पोलीस आणि सायबर सेलपर्यंत पोहोचलं, नंतर प्रकरणाचं गांभीर्य पाहून त्या तरुणानं ते सिम पोलीस ठाण्यात जमा केलं.
छत्तीसगच्या मडगावचं प्रकरण : हे प्रकरण गरियाबंद जिल्ह्यातील देवभोग पोलीस स्टेशन परिसरातील मडगावचं आहे. 28 जून रोजी शेतकरी गजेंद्रचा मुलगा मनीष नवीन सिम घेण्यासाठी मोबाईल सेंटरवर गोला तेव्हा मोबाईल ऑपरेटरनं त्याला सामान्य प्रक्रियेनुसार एक नंबर दिला. त्यानंतर मनीषनं त्याच गावातील त्याचा मित्र खेमराजसोबत सिमवर व्हॉट्सअॅप इन्स्टॉल केलं, ज्याच्या डीपीमध्ये रजत पाटीदारचा फोटो होता.
28 जून ते 15 जुलै पर्यंत बोलला : सुरुवातीला दोघांनाही वाटलं की ही काही सॉफ्टवेअरची अडचण आहे, परंतु दोन दिवसांनी जेव्हा अनोळखी नंबरवरुन कॉल येऊ लागले आणि कोणीतरी स्वतःला विराट कोहली, कोणी यश दयाल आणि कोणीतरी दक्षिण आफ्रिकेचा एबी डिव्हिलियर्स असं म्हणत होता, तेव्हा क्रिकेटचे चाहते असलेल्या मनीष आणि खेमराज यांना वाटलं की त्यांचे मित्र मस्करी करत आहेत आणि त्यांनीही हलक्याफुलक्या पद्धतीनं संभाषण सुरु ठेवलं. हे 15 जुलैपर्यंत चालू राहिलं. मग एक दिवशी रजत पाटीदारनं स्वतः फोन केला.
रजत पाटीदारनं केला फोन : या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर, पाटीदारनं स्वतः मनीष आणि खेमराजला फोन केला, ज्यांना अजूनही विश्वास बसत नव्हता की हा स्टार क्रिकेटर त्यांना फोन करत आहे आणि त्यांनी एक मजेदार उत्तर दिले. रजतनं फोनवर म्हटले, 'भाऊ, मी रजत पाटीदार आहे, तो नंबर माझा आहे, कृपया तो परत करा'. त्यावर तरुणांनी उत्तर दिलं 'आणि आम्ही एमएस धोनी आहोत'. सुरुवातीला तरुणांनी ते विनोद म्हणून घेतलं, पण जेव्हा रजतनं पोलिसांना पाठवणार असल्याचं सांगितलं तेव्हा पोलीस खरोखरच 10 मिनिटांत पोहोचले. त्यानंतर, दोन्ही तरुणांना प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात आले आणि त्यांना समजलं की हा विनोद नव्हता, तर त्यांनी खरोखर कोहली आणि डिव्हिलियर्सशी बोललं होतं. दोन्ही मित्रांनी लगेच सिम कार्ड परत केलं.
रजत पाटीदारचा नंबर 90 दिवस बंद : खरं तर, काही कारणास्तव रजत पाटीदारचा नंबर 90 दिवस बंद राहिला आणि कंपनीनं तो एका नवीन ग्राहकाला जारी केला होता. हे प्रकरण एमपी सायबर सेलपर्यंत पोहोचलं आणि पोलिसांच्या मदतीनं मनीषचे वडील गजेंद्र यांच्याशी बोलून सिम परत घेण्यात आलं आणि रजत पाटीदारच्या पत्त्यावर पाठवण्यात आले.
गावात आनंदाची लाट, स्वप्न पूर्ण झालं : आता या घटनेनंतर गावात सर्वत्र आनंदाचं वातावरण दिसून येतं. मनीष, खेमराज आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी हा अनुभव एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नव्हता. विराट कोहलीचा मोठा चाहता असलेला खेमराज अभिमानानं म्हणतो की मी कधीही विचार केला नव्हता की एक दिवस मी कोहलीशी फोनवर बोलेन, तेही गावातील दुकानातून. माझं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. दोन्ही तरुणांना आशा आहे की एक दिवस रजत पाटीदार स्वतः त्यांना मदत करण्यासाठी संपर्क साधेल.
