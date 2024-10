ETV Bharat / sports

एका ओव्हरमध्ये 36 नव्हे तर झाल्या 77 धावा... क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात महागडं षटक

By ETV Bharat Sports Team

मुंबई 77 Runs in One Over : क्रिकेटच्या इतिहासात अनेक विक्रम झाले आणि मोडले गेले, पण एक लज्जास्पद विक्रम आजही अबाधित आहे. तुम्हा सर्वांना आश्चर्य वाटेल की एका षटकात म्हणजे 6 चेंडूत 77 धावा झाल्या आहेत. हा विक्रम न्यूझीलंडमधील प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये झाला, जेव्हा क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या षटकाची नोंद झाली होती. न्यूझीलंडकडून 4 कसोटी खेळणाऱ्या बर्ट व्हॅन्सच्या नावावर हा लज्जास्पद विक्रम आहे.

एका षटकात टाकले 17 नो बॉल : न्यूझीलंडमधील वेलिंग्टनच्या बर्ट व्हॅन्सनं 20 फेब्रुवारी 1990 रोजी कँटरबरी विरुद्धच्या प्रथम श्रेणी सामन्यात 22 चेंडूंचं ओव्हर टाकलं. या सामन्यात कँटरबरीला 2 षटकांत विजयासाठी 95 धावांची गरज होती, त्यानंतर व्हॅन्सनं 17 नो बॉल टाकत एका षटकांत 77 धावा दिल्या. न्यूझीलंडचा माजी क्रिकेटपटू ली जर्मननं क्रिकेटच्या एका षटकांत 70 धावा दिल्या होत्या. क्रिकेटच्या कोणत्याही षटकात फलंदाजानं केलेली ही सर्वोत्तम धावसंख्या होती. चला जाणून घेऊया क्रिकेटच्या या षटकाची कहाणी.

न्यूझीलंडच्या खेळाडूवर लाजिरवाणा विक्रम : न्यूझीलंडकडून चार कसोटी सामने खेळणारा माजी क्रिकेटपटू बर्ट व्हॅन्सच्या नावावर क्रिकेट इतिहासातील सर्वात महागडं षटक टाकण्याचा विक्रम आहे. त्यानं आपल्या एका षटकात 77 धावा दिल्या. वास्तविक 1990 मध्ये, एका प्रथम श्रेणी सामन्यात, कँटरबरीचा खेळाडू ली जर्मननं एका षटकात 70 धावा अतिशय स्फोटक पद्धतीनं केल्या होत्या. तर त्याचा सहकारी खेळाडू रॉजर फोर्डनं ५ धावा केल्या. विशेष म्हणजे या षटकात बर्ट वन्सनं एकूण 22 चेंडू टाकले.