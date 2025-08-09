बुलावायो 3 150 Plus Runs in 1st Innings : झिम्बाब्वे आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात खेळल्या जाणाऱ्या 2 सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब इथं खेळला जात आहे. या सामन्यात आतापर्यंतच्या दोन दिवसांच्या खेळात किवी संघाचं निर्विवाद वर्चस्व दिसून आलं आहे. त्याच वेळी, दुसऱ्या दिवसाच्या खेळात कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात तिसऱ्यांदा एक मोठा पराक्रम पाहायला मिळाला. न्यूझीलंड संघाच्या पहिल्या डावात आतापर्यंत तीन फलंदाजांनी 150 पेक्षा जास्त धावा काढण्यात यश मिळवलं आहे, जे आतापर्यंतच्या कसोटी इतिहासात तिसऱ्यांदा घडलं आहे.
Stumps on Day 2 at Queens Sports Club 🏏— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) August 8, 2025
New Zealand have amassed a big lead of 476 on the board.
Match Details 👉 https://t.co/WB42tMT5OL#ExperienceZimbabwe #ZIMvNZ pic.twitter.com/spXeDVuRV4
न्यूझीलंडच्या तीन फलंदाजांच्या 150 हून अधिक धावा : बुलावायो इथं खेळल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवसाच्या खेळाबद्दल बोलायचं झालं तर न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावात सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवेनं 153 धावा केल्या, तर दिवसाच्या खेळाच्या शेवटी रचिन रवींद्रनं 165 आणि हेन्री निकोल्सनंही आपलं दीडशतक पूर्ण केलं होतं. न्यूझीलंड संघानं त्यांच्या कसोटी क्रिकेट इतिहासात पहिल्यांदाच हा पराक्रम केला असला तरी, कसोटी क्रिकेटमध्ये तो फक्त तिसऱ्यांदाच पाहायला मिळाला आहे. याआधी, कसोटी क्रिकेटमध्ये हा पराक्रम शेवटच्या वेळी 39 वर्षांपूर्वी झाला होता.
Day 2 finishes with a mammoth 256-run partnership between Henry Nicholls (150*) & Rachin Ravindra (165*) for the fourth wicket.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) August 8, 2025
Another century contribution from Devon Conway 153 before lunch. Catch up on the scorecard | https://t.co/DnWSGE9t8b #ZIMvNZ #CricketNation 📷 =… pic.twitter.com/IAR0M3Khct
कसोटी क्रिकेटमध्ये एका डावात तीन फलंदाजांनी 150 पेक्षा जास्त धावा कधी केल्या?
- इंग्लंड संघ - विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (वर्ष 1938, द ओव्हल)
- भारतीय संघ - विरुद्ध श्रीलंका (वर्ष 1986, कानपूर)
- न्यूझीलंड संघ - विरुद्ध झिम्बाब्वे (वर्ष 2025, बुलावायो)*
Three superb centuries extended New Zealand’s lead close to 500 against Zimbabwe in Bulawayo 🚀— ICC (@ICC) August 8, 2025
📸: @ZimCricketv #ZIMvNZ 📝: https://t.co/K2ADruUSXs pic.twitter.com/DqwmI0Ys6u
किवी संघाची 476 धावांची मोठी आघाडी : दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हापर्यंत न्यूझीलंड संघानं त्यांच्या पहिल्या डावात 3 गडी गमावून 601 धावा केल्या होत्या, ज्यामध्ये त्यांना पहिल्या डावाच्या आधारे 476 धावांची मोठी आघाडी मिळाली होती. अशा परिस्थितीत, या सामन्याचा निकाल तिसऱ्या दिवसाच्या खेळात येताना दिसतो. या सामन्यात यजमान झिम्बाब्वेचा पहिला डाव फक्त 125 धावांवर मर्यादित राहिला.
RACHIN RAVINDRA SMASHED 165* (139) VS ZIMBABWE IN A TEST. pic.twitter.com/0BSNzKDQdJ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 8, 2025
