वर्ल्ड रेकॉर्ड... कसोटीच्या एकाच दिवसात 27 विकेट्स

हैदराबाद Most Wickets in Day in Test Cricket History : 1888 साली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आपल्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करत होतं. दरम्यान, लंडनमधील लॉर्ड्सच्या मैदानावर एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात ॲशेस मालिका सामना खेळवण्यात आला. असो, त्यावेळी क्रिकेटमध्ये रस असणारे दोनच संघ होते. या दोघांमध्ये जगातील सर्वात मोठी स्पर्धा आहे, ज्याला ॲशेस मालिकेचं नाव देण्यात आलं आहे.

कोणता होता सामना : या ॲशेस मालिकेच्या 1888 च्या मोसमात ऑस्ट्रेलियन संघ इंग्लंड दौऱ्यावर आला होता. ही मालिका तीन कसोटी सामन्यांची होती, जी लॉर्ड्सच्या मैदानावरुन सुरु झाली होती. हा कसोटी सामना 16 जुलै रोजी झाला आणि 17 जुलैच्या संध्याकाळपूर्वीच संपला. त्यावेळी कसोटी सामने 6 दिवसांचे होते, त्यात एक दिवस विश्रांती घेतली जात होती, परंतु बहुतेक सामने दोन-तीन दिवसांत संपले होते, कारण त्या वेळी बऱ्याच गोष्टी वेगळ्या होत्या.

कांगारुंची प्रथम फलंदाजी : तीन सामन्यांच्या ऍशेस मालिकेतील पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन संघानं नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यजमान इंग्लंड संघानं कांगारु संघाचा डाव 116 धावांत संपुष्टात आणला. यानंतर इंग्लंडचा संघ फलंदाजीला आला तेव्हा 3 विकेट पडल्या. आता 17 जुलै रोजी सामन्याचा दुसरा दिवस होता. इंग्लंडच्या संघानं पुढं फलंदाजी केली, पण संघ अवघ्या 53 धावांत गडगडला. अशा प्रकारे ऑस्ट्रेलियन संघाला 63 धावांची मौल्यवान आघाडी मिळाली.