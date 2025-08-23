मॅके SA Bowlers Record Australian Soil : दक्षिण आफ्रिकेचा क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर शानदार कामगिरी करत आहे. संघाच्या यशात त्यांच्या गोलंदाजांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेषतः केशव महाराज आणि लुंगी न्गिडी यांनी त्यांच्या शानदार गोलंदाजीनं इतिहास रचला आहे. पहिल्या वनडे सामन्यात, केशव महाराजनं घेतलेल्या 5 बळींच्या जोरावर, दक्षिण आफ्रिकेनं ऑस्ट्रेलियाला 98 धावांनी हरवून मालिकेची शानदार सुरुवात केली. त्यानंतर, दुसऱ्या वनडे सामन्यात, लुंगी न्गिडीनं एकट्यानं ऑस्ट्रेलियन संघाच्या अर्ध्या खेळाडूंना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. अशाप्रकारे, दक्षिण आफ्रिकेनं दुसरा वनडे सामना 84 धावांनी जिंकला आणि मालिका जिंकली. या विजयासह, दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियन भूमीवर वनडे क्रिकेटमध्ये एक नवा इतिहास रचला.
5/33 – Keshav Maharaj in the 1st ODI— All Cricket Records (@Cric_records45) August 22, 2025
6/42 – Lungi Ngidi in the 2nd ODI
This is the first time two visiting players have taken five-wicket hauls against Australia in Australia in the same bilateral series. pic.twitter.com/hhhqOzqRwE
ऑस्ट्रेलिय फलंदाज आफ्रिकन गोलंदाजीसमोर नतमस्तक : खरं तर, द्विपक्षीय वनडे मालिकेत, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध एकाच डावात दोन परदेशी खेळाडूंनी 5-5 बळी घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याआधी, ऑस्ट्रेलियन भूमीवर असं आश्चर्यकारक दृश्य कधीही पाहिलं नव्हतं. ही कामगिरी दक्षिण आफ्रिकेचे गोलंदाज ऑस्ट्रेलियन भूमीवर खूप शानदार गोलंदाजी करत असल्याचा पुरावा आहे.
SOUTH AFRICA WON 5TH CONSECUTIVE ODI SERIES AGAINST AUSTRALIA. 🤯 pic.twitter.com/s40WU763UM— All Cricket Records (@Cric_records45) August 22, 2025
दोन्ही सामन्यात गोलंदाजांची धारदार कामगिरी : पहिल्या वनडे सामन्यात केशव महाराजनं फक्त 33 धावा देऊन 5 बळी घेतले. यादरम्यान त्यानं एक ओव्हर मेडनही टाकला. या शानदार कामगिरीसाठी त्याला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या वनडे सामन्यात वेगवान गोलंदाज लुंगी न्गिडीनं दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजीची धुरा सांभाळली आणि ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडले. लुंगी न्गिडीनं आपल्या वेग आणि उसळीनं कांगारु फलंदाजांचं कंबरडं मोडलं. परिणामी, 278 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन संघ केवळ 37.4 षटकांत केवळ 193 धावांतच गारद झाला.
A fiery performance won Lungi Ngidi the Player of the Match award in the second ODI 👌#AUSvSA 📝: https://t.co/AmJlIDzV4N pic.twitter.com/3KPWMeMQuS— ICC (@ICC) August 23, 2025
ऑस्ट्रेलियावर क्लीन स्वीपचा धोका : सलग 2 वनडे सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेला आता मालिका 3-0 नं जिंकून ऑस्ट्रेलियाला क्लीन स्वीप करण्याची संधी आहे. जर असं झालं तर दक्षिण आफ्रिकेच्या संघासाठी आणि विशेषतः महाराज आणि न्गिडीसाठी हा कारकिर्दीचा एक संस्मरणीय क्षण ठरेल. या दोन्ही गोलंदाजांनी केवळ सामना जिंकला नाही तर ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघाविरुद्ध ऐतिहासिक विक्रमही प्रस्थापित केला.
