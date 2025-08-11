ETV Bharat / sports

"तुमची तुमच्या देशासाठी निवड होते..." वर्कलोड धोरणावरुन पाटील बुमराहसह BCCI वर भडकले

भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह अलिकडच्या इंग्लंड दौऱ्यात फक्त तीन कसोटी सामने खेळू शकला.हा विषय सध्या चर्चेचा ठरत आहे.

जयप्रीत बुमराह (AP Photo)
मुंबई Sandeep patil slams jasprit bumrah : भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह अलिकडच्या इंग्लंड दौऱ्यात फक्त तीन कसोटी सामने खेळू शकला. बुमराहनं लीड्स, लॉर्ड्स आणि मँचेस्टर कसोटी सामन्यांमध्ये भाग घेतला. एजबॅस्टन आणि ओव्हल कसोटी सामन्यांमध्ये त्याला वर्कलोड व्यवस्थापनाखाली विश्रांती देण्यात आली. आता टीम इंडियाचे माजी क्रिकेटपटू आणि निवड समितीचे माजी अध्यक्ष संदीप पाटील यांनी वर्कलोड धोरणावरुन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (BCCI) निशाणा साधला आहे.

विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाचा भाग : संदीप पाटील हे 1983 चा विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघाचा भाग देखील आहेत. संदीप पाटील म्हणाले की, त्यांच्या खेळण्याच्या काळात आणि बीसीसीआय निवडकर्त्याच्या कार्यकाळात अशा उपाययोजनांचा कधीही विचार केला गेला नसता. संदीप पाटील जसप्रीत बुमराहवरही खूप रागावलेले दिसत होते.

सिडनी कसोटीत बुमराहला दुखापत : जसप्रीत बुमराहनं ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 मध्ये सर्व 5 कसोटी सामने खेळले. मात्र सिडनीतील शेवटच्या कसोटी सामन्यादरम्यान त्याला दुखापत झाली. अनेकांचा असा विश्वास होता की हे जास्त कामाच्या ओझ्याचं परिणाम आहे. परंतु संदीप पाटील यांचा असा विश्वास आहे की मोठ्या मालिकेत मुख्य खेळाडूंना विश्रांती देणं योग्य मार्ग नाही.

काय म्हणाले संदीप पाटील : संदीप पाटील 'मिड-डे'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले, 'मला आश्चर्य वाटतं की बीसीसीआय या सर्व गोष्टींना कसं सहमती देत आहे. कर्णधार किंवा मुख्य प्रशिक्षकापेक्षा फिजिओ जास्त महत्त्वाचा आहे का? निवडकर्त्यांबद्दल काय? आता आपण अशी अपेक्षा केली पाहिजे की फिजिओ देखील निवड समितीच्या बैठकींमध्ये सहभागी होतील. ते निर्णय घेईल का?' असं म्हणत त्यांनी बीसीसीआयवर संताप व्यक्त केला.

तुमची निवड देशासाठी होते : संदीप पाटील पुढं म्हणाले, 'जेव्हा तुमची तुमच्या देशासाठी निवड होते तेव्हा तुम्ही देशासाठी मरता. तुम्ही एक योद्धा आहात. मी सुनील गावस्कर यांना सामन्याच्या पाचही दिवस फलंदाजी करताना पाहिलं. मी कपिल देव यांना कसोटी सामन्याच्या बहुतेक दिवसांमध्ये गोलंदाजी करताना पाहिलं. कपिल देव देखील नेटमध्ये खूप गोलंदाजी करायचे. त्यांनी कधीही ब्रेक मागितला नाही आणि कधीही तक्रार केली नाही. त्यांची कारकीर्द 16 वर्षांहून अधिक काळ टिकली. 1981 मध्ये, ऑस्ट्रेलियामध्ये डोक्याला दुखापत झाल्यानंतर, मी पुढचा कसोटी सामना खेळलो.'

जुन्या खेळाडूंना आवड : संदीप पाटील यांनी कबूल केलं की आजच्या खेळाडूंना सर्वोत्तम सुविधा आणि वैद्यकीय मदत आहे, परंतु जुन्या काळात खेळाडूंना वेदना सहन करुनही संघासाठी खेळण्याची आवड होती. पाटील म्हणतात, 'आमच्या काळात कोणत्याही प्रकारचं रिहॅब नव्हतं, तरीही आम्ही दुखापती असूनही खेळायचो. मी फक्त एवढंच म्हणेन की देशासाठी खेळताना आम्हाला आनंद मिळायचा, काही नाटक होत नव्हतं.'

फलंदाजीची पद्धत बदलली : संदीप पाटील यांच्या मते, आधुनिक क्रिकेटमध्ये फलंदाजीची पद्धत बदलली आहे आणि त्यांना नवीन स्ट्रोक पाहून आश्चर्य वाटतं. पण त्यांना खेळाडूंनी सामना सोडणं अजिबात आवडत नाही. संदीप पाटील म्हणाले, 'आमच्या काळात जर कोणी फॅन्सी शॉट खेळला तर सुनील गावस्कर त्याला फटकारायचे. आता काळ बदलला आहे आणि आम्ही ते स्वीकारतो. पण खेळाडू सामना सोडतात हे समजण्यापलीकडे आहे.'

