19 September in History: युवराजचे सहा सिक्सर, 10000 हून अधिक धावा करणाऱ्या क्रिकेटपटूचा वाढदिवस; आज इतिहासात
आजच्या दिवशी क्रीडा इतिहासात कोणत्या महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात.
September 19, 2025
मुंबई 19 September in History : अनेक चांगल्या वाईट घटनांनी इतिहासातील तारखा नोंदलेल्या (Today History) असतात. आज म्हणजे 19 सप्टेंबर रोजी क्रीडा इतिहासात अनेक महत्वाच्या घटना घडल्या होत्या. आजच्याच दिवशी भारताचा माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्रा याचा जन्म झाला होता. तसंच भारताचा धडाकेबाज सिक्सर किंग युवराज सिंगनं आजच्या दिवशी 2007 मध्ये एकाच षटकात सहा सिक्सर मारण्याचा ऐतिहासिक पराक्रम केला होता. याशिवाय आजच्या दिवशी क्रीडा इतिहासात कोणकोणत्या महत्वपूर्ण घटना घडल्या होत्या यांची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.
ऐतिहासिक क्षणाला 18 वर्षे पूर्ण : भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात अनेक खेळाडू बघितले आहेत. पण आजवर युवराज सिंगसारखा स्टार झालेला नाही. युवराज हा एक असा खेळाडू होता जो बॅट आणि बॉल दोन्हीच्या जोरावर सामना फिरवत होता. भारताला 2007 मध्ये T20 विश्वचषक आणि 2011 साली वनडे विश्वचषक चॅम्पियन बनवण्यात त्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली. युवराजच्या कारकिर्दीत अनेक उल्लेखनीय गोष्टींचा समावेश आहे. पण जेव्हा T20 इंटरनॅशनलचा विचार केला जातो, तेव्हा चाहत्यांना त्यानं एका षटकात मारलेले सलग सहा षटकार आठवतात. आज या ऐतिहासिक क्षणाला 18 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. युवीनं आजच्याच दिवशी 2007 च्या T20 विश्वचषकात इंग्लंडविरुद्ध स्टुअर्ट ब्रॉडला एकाच षटकात सहा सिक्सर मारत इतिहास रचला होता.
अँड्र्यू फ्लिंटॉफशी झालं होतं भांडण : वास्तविक, 2007 च्या T20 विश्वचषक स्पर्धेच्या 21 व्या सामन्यात 19 सप्टेंबर रोजी भारताचा सामना इंग्लंडशी झाला. यात भारतीय कर्णधार एमएस धोनीनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतानं 17 व्या षटकात 155 धावांवर तिसरी विकेट गमावली आणि त्यानंतर युवराज सिंग पाचव्या क्रमांकावर मैदानात उतरला. इंग्लिश अष्टपैलू खेळाडू अँड्र्यू फ्लिंटॉफनं सुरुवातीपासूनच युवीशी वाद घातला आणि यानंतर डावखुऱ्या फलंदाजाची वेगळी बाजू पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर त्यानं ऐतिहासिक कामगिरी केली.
स्टुअर्ट ब्रॉडच्या षटकात रचला इतिहास : फ्लिंटॉफशी झालेल्या वादानंतर युवराज सिंगनं डावातील 19 वं षटक टाकण्यासाठी आलेल्या युवा गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडला लक्ष्य केलं. युवराजनं ब्रॉडच्या षटकात एकापाठोपाठ एक सहा षटकार ठोकले आणि आंतरराष्ट्रीय T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. त्यानं या सामन्यात अवघ्या 12 चेंडूत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, जो त्यावेळी सर्वात जलद अर्धशतक करण्याचा विक्रमही होता. युवीनं 16 चेंडूत 3 चौकार आणि सात षटकारांसह 58 धावांची खेळी केली होती.
युवराजचे सहा षटकार :
- पहिला चेंडू : उच्च बॅकलिफ्टसह लाँगॉनवर षटकार
- दुसरा चेंडू : मिड-विकेट आणि स्क्वेअर लेगमध्ये षटकार
- तिसरा चेंडू : बाजूनं बॅट स्विंग करताना षटकार मारुन षटकारांची हॅट्ट्रिक पूर्ण
- चौथा चेंडू : फुल टॉस, पॉइंट बाऊंड्रीबाहेर चेंडू पाठवून षटकार
- पाचवा चेंडू : लाँग ऑनच्या दिशेनं पुन्हा षटकार
- सहावा चेंडू : वाइड मिड ऑनच्या दिशेनं षटकार मारला
आकाश चोप्राचाही वाढदिवस : भारतानं क्रिकेट जगताला असंख्य महान फलंदाज दिले आहेत. पण आज अशा खेळाडूचा वाढदिवस आहे ज्यानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये चमक दाखवली नसली तरी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 10,000 हून अधिक धावा केल्या आहेत आणि आता तो समालोचनाच्या क्षेत्रात एक प्रसिद्ध नाव आहे. आपण आकाश चोप्राबद्दल बोलत आहोत. आकाश चोप्रा आज (19 सप्टेंबर 2025) त्याचा ४६ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तो तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम फलंदाज मानला जात असे आणि त्याच्याकडे दीर्घकाळ फलंदाजी करण्याची क्षमता होती. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर त्रिशतक देखील आहे.
प्रसिद्ध क्रिकेट समालोचक : आकाश चोप्रा बराच काळ भारतासाठी क्रिकेट खेळलेला नसला तरी तो एक प्रसिद्ध क्रिकेट समालोचक आहे. तो विश्लेषणात्मक व्हिडिओ तयार करतो आणि अनेक टीव्ही कार्यक्रमांचं सूत्रसंचालन देखील करतो. त्यानं 12 ऑक्टोबर 2003 रोजी भारतासाठी पदार्पण केलं. तेव्हापासून, त्यानं भारतासाठी 10 कसोटी सामने खेळले आहेत, ज्यात 23 च्या सरासरीनं 437 धावा केल्या आहेत. त्यानं दोन अर्धशतकं देखील केली आहेत आणि त्याची सर्वोच्च कसोटी धावसंख्या 60 होती. मात्र खराब फॉर्ममुळं तो टीम इंडियामध्ये आपलं स्थान पक्के करु शकला नाही.
प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 10000 पेक्षा जास्त धावा : आकाश चोप्रानं 162 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये 10,839 धावा केल्या आहेत, ज्यात 29 शतकांचा समावेश आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या 301 आहे. त्याचं तंत्र नेहमीच चांगलं राहिलं आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्यानं दिल्ली संघाला अनेक सामने जिंकण्यास मदत केली. रणजी ट्रॉफीमध्येही त्यानं अनेक शानदार डाव खेळले आहेत.
