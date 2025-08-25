ETV Bharat / sports

रोहित-विराट ते स्मिथ-स्टोइनिस... 18 खेळाडूंनी सोडलं क्रिकेट - 18 CRICKETERS ANNOUNCE RETIREMENT

चेतेश्वर पुजारानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. पुजाराच्या आधी, या वर्षी 17 क्रिकेटपटूंनी खेळाच्या कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपाला निरोप दिला आहे.

18 Cricketers Announce Retirement
18 खेळाडूंनी सोडलं क्रिकेट (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 9:37 AM IST

नवी दिल्ली 18 Cricketers Announce Retirement : भारतीय दिग्गज क्रिकेटपटू चेतेश्वर पुजारानं रविवारी क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेत चाहत्यांना धक्का दिला. पुजाराला भारतीय कसोटी संघाची 'वॉल' म्हटलं जात असं. त्यानं आपल्या शानदार फलंदाजीनं टीम इंडियाला अनेक वेळा विजय मिळवून दिला. उजव्या हाताच्या या फलंदाजाला परदेशात अनेक चेंडू शरीरावर लागले, त्याला अनेक दुखापती झाल्या, तरीही तो एका टोकावर खंबीरपणे उभा राहिला. सौराष्ट्रातून येणारा पुजारा या वर्षी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणारा 18 वा क्रिकेटपटू आहे. यापूर्वी गेल्या 8 महिन्यांत 17 क्रिकेटपटूंनी क्रिकेटच्या काही फॉरमॅटला निरोप दिला आहे. 2025 मध्ये, दिग्गज क्रिकेटपटूंनी हा खेळ सोडल्यानं क्रिकेट चाहत्यांना अनेक वेळा धक्का बसला.

विविध देशांच्या खेळाडूंचा समावेश : 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणाऱ्या खेळाडूंमध्ये निकोलस पूरन आणि हेनरिक क्लासेन यांची नावं आश्चर्यकारक होती. ज्यांनी खूप कमी वयात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला निरोप दिला. पूरननं वेस्ट इंडिजसाठी अनेक सामने जिंकले तर क्लासेन दक्षिण आफ्रिकेचा मर्यादित षटकांत सामना जिंकवून देणारा विकेटकीपर फलंदाज होता. न्यूझीलंडचा सलामीवीर मार्टिन गुप्टिल, बांगलादेशचा तमिम इक्बाल, भारताचा वेगवान गोलंदाज वरुण आरोन, अफगाणिस्तानचा शापूर झद्रान, भारताचा यष्टिरक्षक ऋद्धिमान साहा, श्रीलंकेचा दिमुथ करुणारत्ने, भारताचा फिरकीपटू पियुष चावला आणि वेस्ट इंडिजचा आंद्रे रसेल हे या वर्षी क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये आहेत.

रोहित शर्मा-विराट कोहलीचा कसोटीला निरोप : रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सारख्या अनेक खेळाडूंनी या वर्षी कसोटी क्रिकेटला निरोप दिला. भारतीय संघ या दोघांशिवाय इंग्लंडला गेला आणि 5 कसोटी सामन्यांची मालिका खेळला, जिथं टीम इंडिया मालिका बरोबरीत आणण्यात यशस्वी झाली. श्रीलंकेचा अँजेलो मॅथ्यूज देखील या वर्षी कसोटीला निरोप देणाऱ्यांमध्ये आहे.

स्टोइनिसपासून स्मिथपर्यंत वनडे क्रिकेटला निरोप : ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मॅक्सवेल, स्टीव्ह स्मिथ आणि बांगलादेशचा यष्टिरक्षक मुशफिकुर रहीम यांनी या वर्षी वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. या वर्षाच्या समाप्तीला अजून चार महिने शिल्लक आहेत. या काळात आणखी बरेच खेळाडू क्रिकेट सोडू शकतात. येणाऱ्या काळात निवृत्तीचा निर्णय घेतलेल्या खेळाडूंची जागा भरणं सोपं नसेल.

