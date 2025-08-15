मुंबई Team India Record on 15 August : 15 ऑगस्ट हा दिवस भारतासाठी खूप खास आहे. हा दिवस आपल्याला ब्रिटीश राजवटीपासून मिळालेल्या स्वातंत्र्याची आठवण करुन देतो. आज भारतात सर्वत्र 79वा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचे काही मोठे विजय या दिवसाला आणखी खास बनवतात. 15 ऑगस्ट रोजी भारतानं दोन वेळा क्रिकेट सामने जिंकले आहेत. एक विजय 2021 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्सवर आणि दुसरा 2019 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध पोर्ट ऑफ स्पेनवर होता.
2021 मध्ये इंग्लंडला केलं पराभूत : भारतीय संघानं 2021 मध्ये लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध सामना जिंकला होता. भारताचा हा विजय खूप शानदार होता. एकेकाळी या सामन्यात भारतीय संघ अडचणीत होता पण जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद शमी यांनी मिळून 70 धावांची भागीदारी केली. या भागीदारीमुळं भारतानं 151 धावांनी सामना जिंकला.
2019 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध विजय : 2019 मध्ये पोर्ट ऑफ स्पेनवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध होता. हा सामना 14 ऑगस्ट रोजी सुरु झाला होता. परंतु पावसामुळं तो 15 ऑगस्टपर्यंत टिकला. भारताला 256 धावांचं लक्ष्य मिळालं होतं. विराट कोहलीनं शानदार फलंदाजी करत 99 चेंडूत 114 धावा केल्या आणि तो नाबाद राहिला. त्याच्या खेळीमुळं भारतानं हा सामना आणि मालिका जिंकली.
15 ऑगस्ट रोजी भारताचा विक्रम कसा : भारतानं 15 ऑगस्ट रोजी आतापर्यंत 6 क्रिकेट सामने खेळले आहेत. पहिला सामना 1952 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध होता. हा एक कसोटी सामना होता, जो पाच सामन्यांच्या मालिकेचा भाग होता. हा सामना 14 ऑगस्ट रोजी सुरु झाला आणि 19 ऑगस्ट रोजी संपला. सततच्या पावसामुळं सामना रद्द करण्यात आला. इंग्लंडनं पहिल्या डावात 326 धावा केल्या तर भारताचा डाव फक्त 98 धावांवर संपला.
दोन वेळा मिळवले विजय : भारतीय क्रिकेट संघानं स्वातंत्र्यदिनानिमित्त 2 सामने खेळले आहेत. त्यापैकी भारतानं दोनदा विजय मिळवला आहे, तीनदा पराभव पत्करला आहे आणि एकदा अनिर्णीत राहिला आहे. असा पहिला सामना 1952 मध्ये झाला होता तर सर्वात अलीकडील सामना 2021 मध्ये झाला होता.
