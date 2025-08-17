मेष (Aries) : हा आठवडा आपणास काहीसा प्रतिकूल आहे. प्रेमीजनांत काही कारणाने भांडण होऊन त्यांच्यात तणाव निर्माण होईल. विवाहितांच्या जीवनात गैरसमज झाल्याने एखादा वाद झाला तरी ते आपले नाते दृढ करू शकतील. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा आपणास खुश करणारा आहे. प्राप्तीचे स्रोत वाढल्यानं आपण खुश व्हाल. आपणास जर एखाद्या कामाच्या बाबतीत काही काळजी वाटत असली तर ती या आठवड्यात दूर होईल. आपण पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीतून सुद्धा आपणास आर्थिक लाभ होईल. हे सुद्धा आपल्या खुशीचं कारण होऊ शकेल. हा आठवडा कारकिर्दीसाठी अनुकूल आहे. व्यापाऱ्यांनी या आठवड्यात कोणाशीही व्यावसायिक भागीदारी करू नये. तसेच आपल्या व्यावसायिक योजनांवर आपले लक्ष केंद्रित करावे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती चांगल्या नोकरीच्या शोधात राहतील. सध्याच्या नोकरीतील वरिष्ठ त्यांच्या कामगिरीने प्रसन्न होऊन पदोन्नतीची शिफारस करू शकतील. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात समस्या निर्माण झाल्याने ते त्रस्त होतील. त्यांची एकाग्रता भंग पावेल. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना आपल्या अध्ययनास प्राधान्य द्यावे लागेल. या आठवड्यात नाजूक प्रकृतीमुळं आपण बेजार व्हाल. अंगदुखी, ताप इत्यादी समस्या आपणास त्रस्त करतील. प्रकृतीकडं दुर्लक्ष करू नये.
वृषभ (Taurus) : हा आठवडा आपणास साधारण चांगला आहे. आपणास आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. आपण जर एखाद्या गोष्टीने त्रासून गेला असाल तर या आठवड्यात ही समस्या सुद्धा दूर होईल. विवाहितांचे संबंध दृढ होतील. त्यांना एखादी चांगली बातमी ऐकावयास मिळू शकते. नोकरीच्या ठिकाणी जर काही समस्या असली तर ती सुद्धा या आठवड्यात वरिष्ठांच्या मदतीनं सहजपणे दूर होऊ शकेल. या आठवड्यात आपणास थकबाकी मिळण्याची संभावना आहे. आपणास आपल्या वाढीव खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. विद्यार्थी अभ्यासातील समस्या वरिष्ठांशी बोलून दूर करू शकतील. त्यांनी आपला वेळ वाया दवडू नये. अन्यथा एखादी समस्या निर्माण होऊ शकते. या आठवड्यात आरोग्य विषयक समस्या दूर झाली तरी निष्काळजीपणाने ती वाढू सुद्धा शकते. तेव्हा प्रकृतीच्या बाबतीत आपण सतर्क राहावे.
मिथुन (Gemini) : हा आठवडा आपणास सामान्य फलदायी आहे. प्रेमीजनांच्या प्रेमिकेचा अहंकार जागृत होऊ शकतो, जो त्यांना त्रस्त करेल. अशावेळी प्रेमिकेपासून थोडं दूर राहणं हिताच होऊ शकेल. कुटुंबियांचे सहकार्य मिळाल्याने विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखद होईल. आपण दोघेही एकमेकांची काळजी घेऊन आपले वैवाहिक नाते दृढ कराल. आर्थिक बाबीत आपण एखाद्या अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेऊ शकता. आर्थिक गुंतवणूक करण्याच्या बाबतीत मात्र आपण सतर्क राहावे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या बाबतीत सतर्क राहावे लागेल. या आठवड्यात अध्ययनात काही समस्या येण्याची संभावना आहे. असं असलं तरी तणावमुक्त होऊन अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न त्यांना करावा लागेल. या आठवड्यात आपली प्रकृती काहीशी नाजूक राहील.
कर्क (Cancer) : या आठवड्यात आपणास विचारपूर्वक सर्व कामे करावी लागतील. प्रेमीजनांच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीच्या प्रवेशामुळं प्रणयी नात्यात समस्या निर्माण होण्याची संभावना आहे. आपल्यात सामंजस्य राहणार नाही. विवाहित व्यक्तींचे जीवन सुखद होईल. ते आपले नाते दृढ करतील. त्यांच्या कामात जोडीदाराचे सहकार्य मिळाल्यानं ते खुश होतील. या आठवड्यात प्राप्तीत वाढ झाली तरी खर्चाची चिंता त्रस्त करणार असल्यानं खर्चाचा तपशील ठेवणं हिताच होईल. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवल्यास आपलं नुकसान होण्याची संभावना आहे. कारकिर्दीतील समस्यांतून मुक्ती मिळेल. आपण सरकारी नोकरीसाठी तयारी करू शकता. विद्यार्थी विषयात बदल करून अभ्यासातील समस्या दूर करू शकतील. आपल्या दिनचर्येवर लक्ष न दिल्यानं विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडू शकते. तेव्हा त्यांनी आपल्या आरोग्याच्या बाबतीत सतर्क राहावे. विशेषतः आपणास आहारावर लक्ष द्यावं लागेल.
सिंह (Leo) : हा आठवडा आपल्यासाठी मिश्र फलदायी आहे. विवाहितांना त्यांच्या वैवाहिक जीवनात काही तणाव असल्याचं जाणवेल. त्यामुळं त्यांच्या वैवाहिक जीवनात दुरावा येण्याची संभावना आहे. प्रेमीजनांचे प्रणयी जीवन प्रसन्न राहील. त्यांच्या जीवनात जर एखादी समस्या असलीच तर ते सहजपणे ती दूर करू शकतील. त्यांच्या प्रणयी नात्यास कुटुंबातून मान्यता मिळाल्यानं ते खुश होतील. या आठवड्यात आपण विचारपूर्वक खर्च कराल. व्यापाऱ्यांना काही महत्वाच्या गोष्टींकडं लक्ष द्यावं लागेल. या आठवड्यात आपणास काही प्रवास सुद्धा करावे लागू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना जास्त मेहनत करावी लागेल. त्यांची कामे वेळेवर पूर्ण होऊ शकतील. विद्यार्थ्यांनी जर त्यांचे लक्ष अभ्यासावर केंद्रित केले नाही तर त्यांच्या समस्या वाढण्याची संभावना आहे. त्यांना आपल्या अभ्यासास प्राधान्य द्यावे लागेल. आठवड्यात आपणास प्रकृतीकडं दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आपणास ऋतुजन्य विकार होण्याची संभावना आहे. हे विकार आपली प्रकृती नाजूक करू शकतात.
कन्या (Virgo) : हा आठवडा आपल्यासाठी काही चिंता घेऊन येत आहे. आपल्या प्रेमिकेच्या मनमानीपणामुळे प्रेमीजनांना थोडी चिंता वाटू शकते. त्यामुळं एखाद्या गोष्टीने आपणास त्यांचा राग येऊ शकतो. वैवाहिक जीवनात जर सामंजस्य नसले तर आपल्या नात्यात दुरावा वाढून आपण दोघे वेगळे होऊ शकता. या आठवड्यात आर्थिक बाबतीत आपण सतर्क राहाल. एखाद्या गुंतवणुकीमुळं आपलं नुकसान होण्याची संभावना आहे. आपणास जास्त मेहनत करावी लागेल. असं केल्यास आपण आपली कारकीर्द उंचावू शकाल. विद्यार्थ्यांना या आठवड्यात अभ्यासात यश प्राप्ती होऊ शकते. त्यांना अध्ययनासाठी बाहेरगावी सुद्धा जावे लागू शकते. हा आठवडा त्यांच्यासाठी अनुकूल असल्याचं दिसेल. ऋतुमानामुळं प्रकृतीत होणाऱ्या बदलाने आपण त्रासून जाल. आपण जर आहारावर नियंत्रण ठेवलं नाहीत तर समस्येत वाढ होईल. आपणास आपल्या पोटावर लक्ष ठेवावं लागेल.
तूळ (Libra) : हा आठवडा आपल्यासाठी उन्नतीदायक आहे. प्रेमीजनांनी एकत्रितपणे प्रणयी जीवनातील समस्या दूर करण्याची आवश्यकता आहे. एखाद्या बाबतीत आपला विजय होत असल्याचं दर्शवू नका, अन्यथा आपल्या प्रणयी जीवनातील समस्या वाढतील. वैवाहिक जीवनात बाहेरील काही व्यक्तींमुळं निष्कारण समस्या निर्माण होऊ शकतात. तेव्हा कोणालाही आपल्या कौटुंबिक गोष्टी सांगू नये. हा आठवडा आर्थिक बाबींसाठी उत्तम आहे. आपणास जर गुंतवणूक करण्याची संधी मिळाली तर एखाद्या प्रॉपर्टीत दीर्घ काळासाठी गुंतवणूक केल्यास चांगला लाभ होऊ शकतो. शेअर्स बाजाराशी संबंधित लोकांना सुद्धा फायदा होऊ शकतो. या आठवड्यात आपण एखादे मोठे काम हाती घेऊ शकता. व्यापारात चढ-उतार येतील. काही समस्या ये-जा करून व्यापाराची आर्थिक घडी काहीशी कमकुवत करू शकतील. तेव्हा आर्थिक बाबतीत आपणास सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करतील. काही कामांच्या बाबतीत त्यांची धावपळ सुद्धा जास्त होईल. असं केल्यानेच त्यांची सर्व कामे सहजपणे ते पूर्ण करू शकतील. या आठवड्यात विद्यार्थ्यांना चांगले यश मिळण्याची संभावना आहे. ते आपलं मन स्थिरावून अभ्यासास प्राधान्य देतील. बाहेरगावी जाऊन एखादा अभ्यास करणं सुद्धा हिताच होऊ शकेल. त्यानं अपेक्षित यश मिळण्याची संभावना आहे. या आठवड्यात आपणास प्रकृतीशी संबंधित एखादी समस्या त्रस्त करू शकते. त्यावर नियंत्रण ठेवून आपण त्या वाढण्यावर अंकुश ठेवू शकता.
वृश्चिक (Scorpio) : हा आठवडा आपल्यासाठी उत्तम फलदायी आहे. प्रेमीजन आपलं नातं दृढ करतील. दोघांच्याही घरून नात्यास मान्यता मिळाल्यानं प्रेमीजन खुश होतील. विवाहितांच्या वैवाहिक जीवनात थोडा गोंधळ निर्माण झाल्यानं काही समस्या येऊ शकतात. आपणास सामंजस्याने नाते टिकवून ठेवावे लागेल. आपण असं काही करू नका, की ज्यामुळं आपणास मानसिक त्रास होऊ शकेल. हा आठवडा आपणास चांगला आर्थिक लाभ देणारा आहे. या दरम्यान आपले बुडालेले पैसे आपणास परत मिळण्याची संभावना आहे. त्यामुळं आपली आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. आपणास कोणतीही चिंता राहणार नाही. नोकरी करणाऱ्यांची एक नव्याने ओळख निर्माण होईल. ते आपल्या सहकाऱ्यांना मदत करतील. आपला आत्मविश्वास उत्तम असल्यानं कोणतेही काम करणं आपणास जड जाणार नाही. व्यापाऱ्यांना त्यांच्या कामात समस्या येऊ शकतात. तेव्हा त्यांनी कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवू नये. त्यांनी आपली कामे स्वतःच करावीत. हा आठवडा विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम आहे. त्यांना आपलं ज्ञान वाढविण्याची संधी मिळेल. ज्या विषयात त्यांना समस्या असेल तो विषय ते या आठवड्यात बदलून घेऊ शकतात. ते त्यांच्या हिताचं होईल. या आठवड्यात आपणास काही ऋतुजन्य विकार होण्याची संभावना असल्यानं आपणास हिंडण्या-फिरण्यावर नियंत्रण ठेवावं लागेल.
धनु (Sagittarius) : हा आठवडा आपल्यासाठी सकारात्मक परिणाम घेऊन येत आहे. या आठवड्यात आपण निष्कारण कोणत्याही वादात पडू नये. प्रेमीजनांनी आपल्या प्रेमिकेवर विश्वास ठेवावा. त्यामुळं त्यांचं नातं दृढ होईल. विवाहित व्यक्ती आपल्या जोडीदाराची काळजी घेतील. त्यांना वेळ देतील. त्यामुळं दोघेही एकमेकां समोर आपलं मनोगत व्यक्त करू शकतील. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा मिश्र फलदायी आहे. आपल्या खर्चात वाढ झाल्यानं आपण त्रासून जाल. आपण जर एखाद्याशी पैश्यांशी संबंधित काही बोलणी केली असतील तर ती त्यांच्यासाठी समस्या होऊ शकते. विद्यार्थ्यांची एकाग्रता होत नसल्याने त्यांना अध्ययनात समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. एखादा विषय बदलल्यानं सुद्धा त्यांचं नुकसान होऊ शकतं. तेव्हा यशस्वी होण्यासाठी आपल्या समस्या वरिष्ठांना सांगण्याचा प्रयत्न करून आपलं लक्ष अभ्यासावर केंद्रित करावं. या आठवड्यात आपण प्रकृतीस प्राधान्य द्याल. आपण आपल्या तंदुरुस्तीवर पूर्ण लक्ष देऊन एखादी आरोग्य विषयक समस्या असल्यास ती दूर करण्याचा प्रयत्न कराल. आपण आपल्या आहारावर नियंत्रण ठेवाल, ज्यामुळं तंदुरुस्त राहण्यात आपणास मदत होऊ शकेल.
मकर (Capricorn) : हा आठवडा आपणास गोंधळात टाकणारा आहे. प्रेमीजनांत काही गैरसमज वाढल्याने त्यांच्या नात्यात दुरावा येण्याच्या संभाव्यतेमुळे ते त्रासून जातील. विवाहितांना नाते आनंदमय असल्याचे जाणवेल. जुन्या समस्येतून त्यांची सुटका होईल. ह्या आठवड्यात आपणास आर्थिक चिंता त्रस्त करतील. ह्या आठवड्यात आपणास वायफळ खर्चांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. धन प्राप्तीच्या स्रोतांवर आपणास लक्ष ठेवावे लागेल. भविष्यात आपणास आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही ह्याची काळजी घ्यावी. व्यापाऱ्यांना चांगला लाभ होण्याची संभावना आहे. त्यांचे बुडालेले पैसे सुद्धा त्यांना मिळण्याची शक्यता असल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती बळकट होईल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करतील. वरिष्ठ प्रसन्न होऊन त्यांच्यावर काही नवीन जवाबदारी सोपवतील, ज्या ते आनंदाने पूर्णत्वास नेतील. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात लक्ष लागणार नाही. इतर प्रवृत्तीत ते जास्त गुंतून जातील. तसेच मित्र सुद्धा त्यांचे लक्ष विचलित करतील. असे झाल्याने स्पर्धा परीक्षेत यश मिळणे अवघड होईल. ह्या आठवड्यात आपली प्रकृती काहीशी नाजूक राहील. कामाचा वाढता भार व इतर कारणाने असलेला तणाव यामुळे डोकेदुखी इत्यादी समस्या होण्याची संभावना आहे.
कुंभ (Aquarius) : हा आठवडा आपणास मिश्र फलदायी आहे. प्रेमीजनांत तणाव निर्माण झाल्यानं नात्यात दुरावा येण्याची संभावना आहे. तेव्हा आपल्या मनास एखादी गोष्ट जर खुपत असेल तर ती प्रेमिकेस सांगून त्याचं निराकरण करावं. विवाहितांनी त्यांच्या नात्यात अहंकारास थारा देऊ नये, अन्यथा आपल्या नात्यात दुरावा येण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात आपणास आर्थिक बाबीत सतर्क राहावं लागेल. आपल्या खर्चात वाढ झाल्यानं आपल्या आर्थिक समस्येत भर पडू शकते. या आठवड्यात कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. व्यापाऱ्यांनी इतरत्र लक्ष न देता आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करावे. आपल्यातील दोष दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. एखादा सल्ला घेण्याची आवश्यकता भासल्यास आपल्या व्यावसायिक भागीदाराचा सल्ला घेणं उचित ठरेल. नोकरी करणाऱ्यांची पदोन्नती संभवते. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश न मिळाल्यानं ते निराश होतील. असं असलं तरी त्यांनी मेहनत करणं चालूच ठेवावे. या आठवड्यात आहारातील निष्काळजीपणामुळं आपणास घशाशी संबंधित समस्या होण्याची संभावना आहे. अशावेळी तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
मीन (Pisces) : हा आठवडा आपणास मिश्र फलदायी आहे. प्रेमीजन आपल्या प्रेमिकेच्या प्रेमळ वागण्याने प्रसन्न होतील. त्यांना एकमेकांना समजून घेण्याची उत्तम संधी मिळेल. विवाहितांनी संभाव्य भांडण टाळण्याचा प्रयत्न करावा. अन्यथा त्याचा प्रभाव आपल्या मुलांवर होण्याची शक्यता आहे. आपणास मनमानीपणा सोडावा लागेल. या आठवड्यात आपणास अपेक्षित धन प्राप्ती होईल. आपण जरी आपल्या खर्चात कपात केली नाहीत तरी सुद्धा प्राप्तीत वाढ झाल्यानं आपण खुश व्हाल. तेव्हा भविष्याचा विचार करून आपण आर्थिक गुंतवणूक करावी. व्यापाऱ्यांना काही नवीन लोकांचे सहकार्य मिळेल, ज्यामुळं त्यांचा व्यवसाय वृद्धिंगत होऊ शकेल. त्यांना बाहेरून काही ऑर्डर्स मिळण्याची संभावना आहे. नोकरी करणाऱ्यांना थोडं सतर्क राहावं लागेल. नोकरीतील काही समस्यांमुळं आपण नोकरी बदलण्याचा विचार सुद्धा करू शकता. विद्यार्थी मन लावून अभ्यास करतील, त्याचे त्यांना अपेक्षित फळ सुद्धा मिळेल. या दरम्यान ते एखाद्या सरकारी स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुद्धा करू शकतील. त्यांच्या ज्ञानात वृद्धी होईल. आपण जर मधुमेह, रक्तदाब इत्यादी समस्येने ग्रस्त असलात तर वेळेवर त्त्याची तपासणी करून घ्यावी. तसेच वेळेवर औषधोपचार करावेत. कोणतेही टेन्शन असल्यास एकटे राहू नका.