'या' राशींसाठी पितृपक्ष ठरणार भाग्यशाली; कसा जाणार आठवडा?, वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य
दैनंदिन राशीभविष्यावरून रोजच्या घडामोडींचा अंदाज येतो. तर मेष ते मीन राशींसाठी कसा जाईल आठवडा? जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील साप्ताहिक राशीभविष्यात.
Published : September 14, 2025 at 3:43 PM IST
मेष (Aries) : हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. प्रेमीजन आपल्या नात्यास पुढे नेण्यात यशस्वी झाल्यानं खुश होतील. विवाहितांनी कुटुंब आणि जोडीदार यांच्यात समन्वय साधला तर उत्तमच. त्यांनी आपली वाणी संयमित ठेवावी. या आठवड्यात आपणास पैश्यांची चिंता करण्याची गरज नसली तरी वायफळ खर्चांवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. आपण दिखाऊपणा करण्यात अत्यधिक पैसा खर्च करण्याची संभावना आहे. ह्या आठवड्यात व्यापाऱ्यांना भरपूर मेहनत केल्यास चांगली यश प्राप्ती होऊ शकेल. ते एखाद्या नवीन कामात सुद्धा प्रगती करू शकतील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती कामात घाई करतील, जी त्यांच्यासाठी समस्या निर्माण करण्याची संभावना आहे. विद्यार्थी अभ्यास ठीक करतील. या दरम्यान ते इतर प्रवृत्तीत सहभागी होणार नाहीत. आपल्या अध्ययनास प्राधान्य देतील. या आठवड्यात आपणास आरोग्यविषयक समस्या होण्याची शक्यता आहे. वाहन सुद्धा सावध राहून चालवावे लागेल. या आठवड्यात कोणालाही वचन देऊ नका.
वृषभ (Taurus) : हा आठवडा आपल्यासाठी मिश्र फलदायी आहे. प्रणयी जीवनात रुसवे-फुगवे होतील. आपसात सामंजस्य न राहिल्यानं समस्या सुद्धा वाढू शकतात. वैवाहिक जीवनात आपल्या जोडीदारावर आपण पूर्ण विश्वास ठेवाल. दोघांनी एकमेकांची काळजी घेतल्याने वैवाहिक जीवन सुखद होईल. हा आठवडा आर्थिक बाबतीत आपणास खुश करणारा आहे. आपण जर कर्ज घेण्यासाठी अर्ज केलात तर ते सुद्धा सहजपणे मिळू शकेल. आपण एखाद्यास वचन दिले असल्यास ते सुद्धा वेळेवर पूर्ण करू शकाल. आर्थिक गुंतवणूक करण्याच्या बाबतीत आपणास सावध राहावे लागेल. व्यापारात मेहनत करून सुद्धा आपणास अपेक्षित परिणाम मिळण्यात अडचणी येतील. या आठवड्यात आपणास कोणत्याही वादापासून दूर राहावे लागेल, अन्यथा त्याचा परिणाम आपल्या कारकिर्दीवर होऊन कारकिर्दीत समस्या निर्माण होतील. या आठवड्यात विद्यार्थ्यांचे मन विचलित होईल. इतर प्रवृत्तीत ते जास्त वेळ घालवतील, ज्यामुळं अभ्यासासाठी त्यांना वेळ कमी मिळेल. ह्या आठवड्यात आपली प्रकृती नाजूक राहील. तेव्हा कोणत्याही प्रकारचे टेन्शन घेऊ नये. ऋतुजन्य विकार होणार नाहीत याची काळजी घेण्याचा सल्ला आपणास देण्यात येत आहे. त्यामुळं जर सर्दी, खोकला, ताप इत्यादींचा त्रास झाल्यास त्वरित वैद्यकीय उपचार करून घ्यावेत.
मिथुन (Gemini) : हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्य फलदायी आहे. प्रेमीजन आपले नाते दृढ करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यासाठी ते आपल्या प्रेमिकेस जास्तीत जास्त वेळ सुद्धा देतील. विवाहितांना या आठवड्यात थोडा धीर धरावा लागेल. दोघांनी एकमेकांच्या साथीने वाटचाल केल्यास त्यांच्या हिताचं होईल. आर्थिक बाबींसाठी हा आठवडा काहीसा प्रतिकूल आहे. चुकीच्या ठिकाणी आर्थिक गुंतवणूक केल्याने आपण संकटात सापडू शकता. आपणास मोठे नुकसान सुद्धा होऊ शकते. कारकीर्द उसळी घेत असल्याचं दिसून येईल. आपणास एखादी नवीन नोकरी लागू शकते. व्यापारात एखादा नवीन प्रकल्प हाती लागू शकतो. असं असलं तरी आपणास सभोवतालच्या लोकांपासून सावध राहावं लागेल. विद्यार्थी इतर प्रवृत्तीत गुंतल्याने अभ्यासास कमी वेळ देतील. परंतु त्यांनी जर वेळेचा सदुपयोग केला तर एखाद्या चांगल्या नोकरीसाठी सुद्धा यश प्राप्त करू शकतील. या आठवड्यात कामाच्या बरोबरीने आपणास आपल्या आरोग्याकडं लक्ष द्यावे लागेल. आपल्या आहाराकडे दुर्लक्ष करू नका, अन्यथा शारीरिक त्रास वाढण्यास सुरूवात होईल.
कर्क (Cancer) : हा आठवडा आपणास मिश्र फलदायी आहे. आपल्या प्रेमिकेचे म्हणणे समजून घेण्याचा प्रयत्न न केल्याने प्रेमीजनांचे जीवन तणावग्रस्त होऊ शकते. विवाहितांच्या जीवनात वाद - विवाद वाढल्याने दुरावा येऊ शकतो. या आठ्वड्यात आपले बुडालेले पैसे परत मिळण्याची संभावना असल्याने आपणास आर्थिक बाबींची काळजी करावी लागणार नाही. आपण एखाद्या योजनेत आर्थिक गुंतवणूक केलीत तर ती आपणास लाभदायी होईल. दीर्घ काळासाठी एखादी प्रॉपर्टी खरेदी केलीत तर हिताच होईल. व्यवसायात आपणास काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, जो आपल्या हिताचे होईल. आपणास काही लोकांचे सहकार्य मिळेल. या आठवड्यात आपणास एखादा पुरस्कार मिळण्याची संभावना आहे. सध्या हि नोकरी चालू ठेवणं आपल्या हिताचं होईल. आपली कामगिरी वरिष्ठांच्या पसंतीस उतरेल. विद्यार्थी एखाया तणावामुळं त्रस्त होतील. त्यांच्या अध्ययनात समस्या येत राहिल्याने एखाद्या नोकरीसाठी तयारी करण्यात त्यांचा गोंधळ उडेल. ह्या आठवड्यात आपली कंबरदुखी आणि एखादा जुनाट आजार उफाळून येण्याची शक्यता आहे.आपणास कौटुंबिक समस्यांच्या बाबतीत सावध राहावे लागेल.
सिंह (Leo) : हा आठवडा आपल्यासाठी समस्याग्रस्त आहे. प्रेमीजन आपल्या प्रेमिकेशी प्रेमाने बोलण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु आपसातील काही तणावामुळं नात्यात दुरावा येऊ शकतो. वैवाहिक जीवनात सामंजस्याच्या अभावामुळं दोघात भांडण होऊन नात्यात दुरावा येऊ शकतो. या आठवड्यात आपणास आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा लागेल. हे करताना अत्याधिक पैसा खर्च करू नये. पैश्या बाबतीत कोणाशीही वचनबद्ध होऊ नये. या आठवड्यात व्यापाऱ्यांशी दगा - फटका होण्याची संभावना असल्यानं त्यांना सावध राहावं लागेल. त्यांची एखादी योजना स्थगित होऊ शकते. या आठवड्यात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना चांगला लाभ होईल. त्यांना काही प्रवास सुद्धा करावे लागू शकतात. त्यांचे कनिष्ठ कामात मदत करतील. विद्यार्थ्यांना मित्रांच्या सहवासात इतर प्रवृत्ती करण्याचे सोडून आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. असं केल्यानेच त्यांना इच्छित परिणाम मिळू शकतील. ते आपले ज्ञान वाढविण्याचा प्रयत्न करतील. या आठवड्यात आपण आपल्या कामास प्राधान्य दिल्याने कौटुंबिक समस्या वाढण्याची संभावना आहे. ह्या आठवड्यात कोणत्याही प्रकारचे टेन्शन निष्कारण घेऊ नये. या आठवड्यात आपणास तोंडाशी संबंधित समस्या होण्याची शक्यता आहे.
कन्या (Virgo) : हा आठवडा आपणास मध्यम फलदायी आहे. या आठवड्यात आपणास प्रेमिकेशी विचारपूर्वक बोलावे लागेल. विवाहितांना आपल्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करावा लागेल. तसेच त्यांच्या सहवासात थोडा जास्त वेळ घालवावा लागेल. या आठवड्यात अनपेक्षित खर्च करावे लागल्याने आपण काहीसे त्रासून जाल. एखादी आर्थिक गुंतवणूक करावयाची असल्यास अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेणे हिताच ठरेल. कोणत्याही कामाने आपण त्रासून जाण्याची गरज नाही. कारकिर्दीच्या दृष्टीने आठवडा मिश्र फलदायी आहे. आपणास चांगल्या यश प्राप्तीसाठी जास्त मेहनत करावी लागेल. एखादी नवीन नोकरी प्राप्त होऊ शकते. एखादा नवीन प्रकल्प आपणास मिळू शकतो. विद्यार्थी अध्ययनात येणाऱ्या समस्या वरिष्ठ आणि अध्यापकांशी चर्चा करून सहजपणे सोडवून आपले ध्येय गाठू शकतील. या आठवड्यात आपल्या दिनचर्येवर आपणास लक्ष ठेवावं लागेल. या आठवड्यात आपणास रक्तवाहिन्यांशी संबंधित विकार होण्याची संभावना असल्याने आपणास सकाळी चालावयास जाण्याकडं आणि योगासन इत्यादी करण्याकडं लक्ष द्यावं लागेल.
तूळ (Libra) : हा आठवडा आपणास मिश्र फलदायी आहे. प्रेमीजनांनी प्रेमिकेशी असे काही बोलू नये कि जेणेकरून दोघांतीळ समस्या वाढतील. या उलट तिच्याशी प्रेमाने बोलावे. वैवाहिक जीवनात सामंजस्याच्या अभावामुळं भांडण होऊन त्यातील समस्या वाढतील. या आठवड्यात आपली आर्थिक स्थिती मजबूत असल्यानं आपणास जास्त टेन्शन घ्यावे लागणार नाही. आपण सढळहस्ते खर्च करू शकाल. या दरम्यान एखादी प्रॉपर्टी घेऊन त्यात सुधारणा सुद्धा करू शकता. एखाद्याकडून पैसे घेतले असल्यास त्याची परतफेड करण्याचा प्रयत्न सुद्धा आपण कराल. व्यापारी एखाद्या नवीन योजनेवर काम करू शकतात. हे करून ते खुश होतील. आपणास सहकाऱ्यांचे सहकार्य मिळेल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती त्यांच्या कामामुळं त्रासून जातील. त्यामुळं ते नोकरी बदलण्याचा विचार करू शकतील. परंतु त्यांनी सध्याची नोकरी बदलू नये, अन्यथा पश्चातापाची वेळ येईल. विद्यार्थ्यांना आपल्या मेहनतीवर विश्वास ठेवावा लागेल. ते या दरम्यान नोकरीशी संबंधित एखादा अभ्यासक्रम सुद्धा करू शकतात. या आठवड्यात आपली प्रकृती काहीशी नाजूक राहील. आपणास घशाशी संबंधित एखादी समस्या होण्याची संभावना आहे. आपले तणाव वाढल्याने प्रकृतीस त्रास होईल. अशावेळी डॉक्टरांकडून उपचार करून घ्यावेत.
वृश्चिक (Scorpio) : हा आठवडा आपल्यासाठी काही टेन्शन घेऊन येत आहे. प्रेमीजन आपल्या प्रेमिकेच्या बोलण्याने क्रोधीत झाल्यानं त्यांच्यात दुरावा येऊ शकतो. वैवाहिक जीवनातील समस्यांतून आपणास काही अंशी दिलासा मिळेल. आपण जोडीदारास एखाद्या रमणीय ठिकाणी फिरावयास घेऊन जाण्याची योजना तयार करू शकता. मनोरंजन करण्याच्या साधनांवर आपण पैसे खर्च करू शकता. आपणास वाढीव खर्चांवर नियंत्रण ठेवून भविष्याची तरतूद करून ठेवावी लागेल. ह्या आठवड्यात व्यापारात कोणतीही मोठी जोखीम घेऊ नये. आपला एखादा सहकारी आपल्या विरुद्ध एखादे षडयंत्र रचण्याची संभावना आहे. नोकरी करणाऱ्यांनी अंतर्गत राजकारणापासून दूर राहावे. अन्यथा त्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागेल. आपणास वरिष्ठांशी नाते दृढ करावे लागेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यशस्वी होण्यासाठी इतर प्रवृतींपासून दूर राहावे लागेल. त्यांनी अभ्यासास जास्तीत जास्त वेळ द्यावा. एखादे नवीन संशोधन करण्याची योजना आखू शकता. आपणास जर रक्तदाब किंवा मधुमेह इत्यादींचा त्रास असेल तर या आठवड्यात त्याची तपासणी करून घ्यावी. अन्यथा समस्या वाढू शकते.
धनु (Sagittarius) : या आठवड्यात आपणास विचार पूर्वक कामे करावी लागतील. आपसात सामंजस्य नसल्याने प्रणयी जीवन तणावग्रस्त राहील. वैवाहिक जीवनात भांडण वाढणार नाही याची दक्षता घ्या, अन्यथा नात्यात दुरावा येण्याची संभावना आहे. या आठवड्यात खर्चांमुळं आपण त्रासून जाल. कोणत्याही प्रकारचे कर्ज आपण घेऊ नये. एखाद्या प्रॉपर्टीत गुंतवणूक करण्यापूर्वी कुटुंबातील वयस्करांचा सल्ला जरूर घ्यावा. या आठवड्यात व्यापाऱ्यांना चांगला लाभ होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या जुन्या योजना उत्तम असतील. नोकरीत पदोन्नती झाल्याने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ये-जा करावी लागू शकते. आपलं मन प्रसन्न होईल. ह्या आठवड्यात विद्यार्थ्यांनी निष्कारण ताण घेऊ नये. अशावेळी त्यांनी बाहेर फिरण्याऐवजी अभ्यासासाठी वेळ काढावा, अन्यथा नंतर पश्चाताप करण्याची वेळ येऊ शकते. या आठवड्यात आपलं आरोग्य उत्तम राहणार आहे. एखाद्या जुन्या आजारातून आपणास बहुतांशी दिलासा मिळेल. आपणास आपल्या आहारावर नियंत्रण ठेवावे लागेल.
मकर (Capricorn) : हा आठवडा आपल्यासाठी मिश्र फलदायी आहे. प्रेमीजन आपल्या प्रेमिकेच्या सहवासात सुखद क्षण घालवून खुश होतील. प्रेमिकेची काळजी घेतील. विवाहित व्यक्ती आपल्या जोडीदारास महत्व देतील. त्यामुळं त्यांचं नातं दृढ होऊ शकेल. या आठवड्यात आपण जर पैश्यांचा सदुपयोग केलात तर ते आपल्यासाठी हिताच होईल. आपण स्वतःसाठी काही नवीन कपडे, मोबाईल, दागिने इत्यादींची खरेदी करू शकता. या व्यतिरिक्त कुटुंबियांच्या गरजा पूर्ण करण्यावर सुद्धा लक्ष द्याल. असं असलं तरी काही पैसा आपणास गुंतवणूक करण्यासाठी सुद्धा ठेवावा लागेल. या आठवड्यात व्यवसायात आपणास चांगला लाभ होईल. परंतु इतरांवर विश्वास ठेवल्यास नुकसान होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना ह्या आठवड्यात आपल्या कामावर लक्ष द्यावं लागेल. वरिष्ठ आपल्या जवाबदारीत वाढ करू शकतात. विद्यार्थी मेहनत करण्यात मागे राहणार नाहीत. एखाद्या स्पर्धेत जर ते सहभागी झाले तर त्यात सुद्धा ते यशस्वी होऊ शकतील. ते मित्रांपासून काही काळासाठी दूर राहतील. या आठवड्यात आरोग्यविषयक टेन्शन घेण्याची गरज नाही. जर काही लहान-सहान समस्या असल्या तर त्या योगासन, प्राणायाम किंवा व्यायाम करून सहजपणे दूर करू शकाल.
कुंभ (Aquarius) : हा आठवडा आपणास खुश करणारा आहे. प्रेमीजन एकमेकांची खूप काळजी घेतील. त्यांचे प्रेम वृद्धिंगत होईल. विवाहित व्यक्ती त्यांच्या जीवनातील कटुता दूर करण्याचा प्रयत्न करतील. ते एखाद्या रमणीय ठिकाणी फिरावयास सुद्धा जाऊ शकतात. या आठवड्यात आपणास कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीच्या आजारपणावर सुद्धा पैसे खर्च करावे लागू शकतात. या व्यतिरिक्त एखाद्याच्या विवाहासाठी सुद्धा पैसे खर्च करावे लागू शकतात. लॉटरी इत्यादीत गुंतवणूक केल्याने आपणास मोठा लाभ होईल. या आठवड्यात कारकिर्दीत आपणास सावध राहावं लागेल. कोणावर विसंबून आपली कामे करू नये. या आठवड्यात आपणास एखाद्या ठिकाणाहून नोकरीसाठी बोलावणे येऊ शकते. व्यापारात आपण नवीन काही करण्याचा प्रयत्न कराल. या आठवड्यात विद्यार्थी मित्रांसह हिंडण्या-फिरण्यात व इतर प्रवृत्ती करण्यात व्यस्त राहिल्याने अभ्यासाकडं त्यांचं लक्ष लागणार नाही. त्याचा त्यांना त्रास होईल. त्यामुळं त्यांची कामे सुद्धा खोळंबतील. या आठवड्यात आरोग्याकडं दुर्लक्ष झाल्यानं आपणास पैसे खर्च करावा लागेल. पोटाशी संबंधित एखादा जुना विकार उफाळून येऊ शकतो, ज्यास आपलं दुर्लक्ष कारणीभूत असेल.
मीन (Pisces) : हा आठवडा आपल्यासाठी जोशपूर्ण आहे. प्रेमीजन एकमेकांच्या सहवासात वेळ घालवतील, परंतु त्या दरम्यान ते असे काही बोलतील कि ज्यामुळं त्यांच्यात कटुता येऊ शकेल. विवाहितांना त्यांच्या जोडीदारासाठी थोडा वेळ काढावा लागेल. जर काही वाद असला तर तो सामंजस्याने दूर करावा लागेल. या आठवड्यात काही अनपेक्षित खर्च करावे लागल्याने आपणास आर्थिक चिंता सतावतील. आपणास एखाद्या जुन्या योजनेतून फायदा झाला तरी खर्च सुद्धा जास्तच होईल. तेव्हा आपण सावध राहावे. व्यापाऱ्यांनी या आठवड्यात भागीदारी व्यवसायाची सुरूवात करू नये. भागीदारामुळं आपलं नुकसान होण्याची संभावना आहे. नोकरी करणाऱ्यांनी गोंधळात पडू नये. आपली कामे दुसऱ्यावर विसंबून करू नये. या आठवड्यात विद्यार्थी आळसावलेले असतील. आपली कामे उद्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळं नोकरीसाठी तयारी करण्यात त्यांना अडचणी येतील. या आठवड्यात आपली रोग प्रतिकार शक्ती वाढली तरी एखादे आजारपण येईल घश्यात संसर्ग किंवा पोटाच्या खालील भागात समस्या असल्यास आपणास त्रास होऊ शकतो.