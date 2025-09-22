दसरा कधी आहे? जाणून घ्या; रावण दहन, शस्त्र पूजनाचा शुभ मुहूर्त आणि विजयादशमीचं महत्त्व
'विजयादशमी' (Dussehra 2025) हा सण दरवर्षी अश्विन महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या दशमीला साजरा केला जातो. यावर्षी विजयादशमी 2 ऑक्टोबर रोजी आहे.
Published : September 22, 2025 at 3:16 PM IST
Vijayadashami 2025 : 'दसरा' (Dussehra 2025) दरवर्षी अश्विन महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या दशमीला साजरा केला जातो. याला 'विजयादशमी' (Vijayadashmi 2025) किंवा आयुधा पूजा असेही म्हणतात. दसरा हा देशभरात उत्साहात साजरा केला जातो.
वाईटावर नेहमी चांगल्याचा विजय होतो, हा संदेश विजयादशमीतून दिला जातो. विजयादशमीच्या दिवशी भगवान श्रीरामांनी रावणाचा वध केला होता, असं मानलं जातं. त्यामुळे या दिवशी रावणाच्या पुतळ्याचं दहन केलं जातं. जाणून घ्या, दसऱ्याच्या दिवशी रावणाच्या पुतळ्याचं दहन आणि शस्त्रांची पूजा करण्याचा शुभ मुहूर्त काय आहे?
2025 मध्ये दसरा तिथी : पंचांगानुसार, दसऱ्यासाठी आवश्यक असलेली आश्विन शुक्ल दशमी तिथी 1 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी 7:01 वाजता सुरू होते. 2 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी 7:10 वाजता दशमी तिथी संपणार आहे. उदयतिथीनुसार, दसरा 2 ऑक्टोबर रोजी आहे. यावर्षी दसऱ्याला रवि योग तयार होत आहे. तो दिवसभर राहील. रवि योगात सूर्याचा प्रभाव प्रबळ असतो. त्याच्या प्रभावामुळं सर्व प्रकारचे नकारात्मक कष्ट दूर होतात. रवि योगाव्यतिरिक्त, दसऱ्याला सुकर्म योग आणि धृती योग देखील तयार होतील. सुकर्म योग सकाळी सुरू होईल आणि रात्री 11:29 पर्यंत राहील. त्यानंतर, धृती योग प्रबळ होईल. सुकर्म आणि रवि योग दोन्ही शुभ आहेत. या काळात तुम्ही कोणतेही शुभ कार्य करू शकता.
- शुभ दसरा मुहूर्त (Dussehra Shubh Muhurat): दसऱ्याचा ब्रह्म मुहूर्त पहाटे 4:38 ते 5:26 पर्यंत आहे. अभिजित मुहूर्त सकाळी 11:46 ते दुपारी 12:34 पर्यंत आहे. दसऱ्याचा विजय मुहूर्त दुपारी 2:09 ते दुपारी 2:56 पर्यंत आहे.
- दसऱ्याला शस्त्र पूजेची वेळ (Shastra Puja) : दसऱ्याला शस्त्रपूजेची वेळ दुपारी 2:09 ते 2:56 पर्यंत आहे. यावेळी शस्त्रपूजा करावी.
- दसऱ्याला रावणाच्या पुतळ्याचं दहन करण्याची वेळ (Ravan Dahan) : दसऱ्याला प्रदोष काळात रावणाच्या पुतळ्याचं दहन केलं जातं. सूर्यास्तानंतर प्रदोष काळ सुरू होतो. दसऱ्याला, संध्याकाळी 6:06 वाजता सूर्यास्त होईल. त्यानंतर, प्रदोष काळ सुरू होतो. या वेळेनंतर तुम्ही रावण दहन करू शकता.
दसऱ्याचे धार्मिक महत्त्व काय? : रामानं रावणावर विजय मिळविल्याचं स्मरण म्हणून दसरा साजरा केला जातो. अयोध्येचा राजा असलेल्या भगवान रामाची पत्नी सीतेचं रावणानं अपहरण केलं होतं. भगवान रामानं रावणाला युद्धात पराभूत करून सीतेची सुटका केली होती. अश्विन महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या दशमीला विजयादश रामानं रावणाच वध केला होता. हा सण असत्यावर सत्याचा विजय मिळाल्याचं प्रतीक आहे.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही. ईटीव्ही भारत कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)
हेही वाचा -