आज कुणाला मिळणार शुभफल, कुणाला लागणार चिंता? वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : October 13, 2025 at 3:00 AM IST
मेष (ARIES) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. विचार एकदम बदलतील त्यामुळं महत्त्वपूर्ण कार्यात अंतीम निर्णय घेणे जमणार नसल्याने आज कोणताही निर्णय न घेणे हिताच राहील. कामानिमित्त किंवा काही कारणास्तव प्रवास करावा लागेल. लेखनकार्य करण्यास दिवस अनुकूल आहे. बौद्धिक आणि तार्किक विचार विनिमय होईल. कोणत्याही स्त्रीशी वाद घालू नका.
वृषभ (TAURUS) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या स्थानी असेल. आज चंचल मनःस्थितीमुळं हाती आलेली संधी गमावून बसाल. समजूतदारपणा दाखविल्यास कोणाशी संघर्ष होणार नाही. प्रवासात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. लेखक, कलाकार तथा सल्लागार याच्यासाठी दिवस अनुकूल आहे. नवे काम आरंभ करण्यात अडचणी येतील.
मिथुन (GEMINI) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम स्थानी असेल. स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्रालंकार तसेच मित्र व आप्तांचा सहवास यामुळं दिवस खूप आनंदात जाईल. दांपत्य जीवनात सुख-समाधान लाभेल. आर्थिक लाभ व नियोजन यासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. नकारात्मक विचारापासून दूर राहा.
कर्क (CANCER) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या स्थानी असेल. आज शरीर आणि मन अस्वस्थ राहील. निर्णय घ्यायला अतिशय कठिण होईल. कुटुंबियांशी मतभेद झाल्याने मन उदास होईल. आईच्या स्वास्थ्याची काळजी वाटेल. पैसा खर्च होईल. गैरसमज व वाद-विवादापासून शक्यतो दूर राहा.
सिंह (LEO) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. आजचा दिवस आपणासाठी लाभदायक ठरेल, पण मनाची दोलायमान अवस्था हाती आलेली संधी गमावू देणार नाही याची दक्षता घ्या. भिन्नलिंगी व्यक्तीचा सहवास लाभदायक ठरेल. वडीलधार्यांचे आशीर्वाद मिळतील. घरात मंगल कार्ये ठरतील. मित्रांची भेट होईल व त्यांच्यापासून फायदा होईल. व्यापारवृद्धी होईल. नोकरदारांचे उत्पन्न वाढेल. बाहेर जाण्याचा बेत ठरवाल.
कन्या (VIRGO) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या दशम स्थानी असेल. आज नवीन कार्याची सुरुवात करण्याविषयी मनात आखलेल्या योजना साकार होतील. पित्याबद्दल आत्मीयता वाढेल. त्यांच्याकडून लाभ होईल. व्यापारी तथा नोकरदार आपल्या क्षेत्रात पुढे जात राहतील. धन, मान-सन्मान वाढेल. सरकारकडून लाभ होईल. प्रकृती उत्तम राहील. कौटुंबिक जीवनात सुख शांती व सुसंवाद राहील. वसुली किंवा व्यावसायिक कामानिमित्त बाहेर जावे लागेल.
तूळ (LIBRA) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. आज आपण दूरचा प्रवास करण्याची शक्यता आहे. परदेशी प्रवासास अनुकूलता राहील. तरी सुद्धा संतती संबंधी चिंता लागून राहील. नोकरीत वरिष्ठ किंवा सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळणार नाही. विरोधी किंवा प्रतिस्पर्धी ह्यांच्याशी शक्यतो कोणतीही चर्चा करू नका. पैसा खर्च होईल.
वृश्चिक (SCORPIO) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम स्थानी असेल. कृतीवर आज संयम ठेवावा लागेल. दैनंदिन कामे वगळता इतर कामे हाती घेऊ नका. आजारी पडण्याचा संभव आहे. खाणे-पिणे सांभाळा. अचानक धनलाभ होईल. अभ्यासासाठी आजचा दिवस चांगला आहे. चिंतन-मनन यात वेळ घालवाल. त्यामुळं मानसिक शांती मिळण्या बरोबरच व्याधी दूर राहतील.
धनू (SAGITTARIUS) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस बौद्धिक, तार्किक, विचार- विनिमय व लेखन कार्य यासाठी अनुकूल आहे. मनोरंजन, प्रवास, मित्रांचा सहवास,सुंदर भोजन, वस्त्र प्रावरणे, भिन्नलिंगी व्यक्तीशी जवळीक इत्यादींमुळं आजचा दिवस आनंदात जाईल. भागीदारीत फायदा होईल. वैवाहिक जोडीदाराशी संबंध दृढ होतील. सार्वजनिक मान - सन्मान वाढेल.
मकर (CAPRICORN) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या स्थानी असेल. आज व्यापार व्यवसायात वाढ होईल. आजचा दिवस आर्थिकदृष्टया लाभदायी असल्याने आर्थिक देवाण - घेवाणीत सरळपणा राहील. कुटुंबात सुख शांती नांदेल. कार्यकर्ते तसेच आपल्यावर अवलंबीत लोकांचे सहकार्य मिळेल. मातृ घराण्याकडून चांगली बातमी समजेल. प्रतिस्पर्ध्याला पराजित कराल. मात्र फायद्याच्या गुंतागुंतीपासून सावध राहा.
कुंभ (AQUARIUS) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या स्थानी असेल. आज आपण संतती व स्वतःचे स्वास्थ्य या संबंधी चिंतीत राहाल. अपचन, पोटाचे दुखणे याचा त्रास होईल. विचारात वेगाने बदल होऊन मानसिक अस्थिरता जाणवेल. आज नव्या कामाची सुरूवात करु नका. प्रवासात अडचणी येतील, म्हणून शक्य असेल तर प्रवास स्थगित करावा.
मीन (PISCES) : मिथुन राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या स्थानी असेल. आज शारीरिक व मानसिक भीती निर्माण होईल. कुटुंबियांशी वाद विवाद होतील. आईचे स्वास्थ्य खराब राहील. नको त्या घटनामुळं आपला उत्साह कमी होईल. निद्रानाशाने त्रस्त व्हाल. धन व कीर्ती ह्यांची हानी होईल. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. अपघाताची शक्यता असल्याने पाण्यापासून दूर राहा. स्थावर संपत्ती, वाहन इत्यादींच्या समस्या निर्माण होऊन आपली चिंता वाढेल.