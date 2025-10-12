'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस? वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : October 12, 2025 at 12:04 AM IST
मेष (ARIES) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. विचारांच्या गतिशीलतेमुळं द्विधा मनःस्थिती होईल. त्यामुळं कोणत्याही निर्णयाप्रत आपण येऊ शकणार नाही. आजचा दिवस नोकरी व्यवसायात स्पर्धेचा राहील. त्यात यशस्वी होण्याचा आपण प्रयत्न कराल. त्यातून सुद्धा नवे कार्य सुरू करण्याची प्रेरणा मिळेल. एखादा प्रवास संभवतो. आजचा दिवस लेखन कार्यास अनुकूल आहे. बौद्धिक आणि तार्किक विचार-विनिमय करण्यास संधी मिळेल.
वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज द्विधा मनःस्थितीमुळं केलेल्या व्यवहारात आपण अडचणीत येऊ शकता. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी महत्वाचा वेळ खर्च करावा लागेल. आपला हट्टी स्वभाव न सोडल्यास कोणाशी चर्च दरम्यान संघर्ष होऊ शकतो. आज आखलेला प्रवासाचा बेत पूर्ण होणार नाही किंवा रद्द करावा लागेल. आज लेखक, कारागीर आणि कलाकारांना आपली प्रतिभा व्यक्त करण्याची संधी मिळेल. आपल्या सुमधुर वाणीने एखाद्याची समजूत घालू शकाल. अनुकूल स्थिती नसताना नवीन कामाची सुरुवात न करणे हिताच राहील.
मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. सकाळपासूनच उत्साह आणि प्रसन्नता अनुभवाल. मित्र व नातलग यांच्यासह उत्तम भोजनाचा लाभ घ्याल. आर्थिक लाभ होईल आणि त्याचबरोबर भेटवस्तूही मिळतील. त्यामुळं दिवस खूप खुशीत जाईल. आज आपण सर्वांसह एखादा आनंददायक प्रवास ठरवण्याची सुद्धा शक्यता आहे. दांपत्य जीवनात सुसंवाद राहील.
कर्क (CANCER) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज आपणास भीतीचा अनुभव येईल. कुटुंबात मतभेद झाल्याने कौटुंबिक वातावरण तणावपूर्ण असेल. मन द्विधा झाल्यानं आपण बेचैन व्हाल. बोलण्यावर ताबा ठेवा नाहीतर मतभेद होऊ शकतात. स्वास्थ्याकडं लक्ष द्या. आज खूपच खर्च होईल. गैरसमज व मानहानी संभवते. मनास शांती मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
सिंह (LEO) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आज आपणास विविध प्रकारे लाभ होऊ शकतात. अशावेळी थोडे गाफील राहिलात तर लाभापासून वंचित होऊ शकता, म्हणून तिकडं लक्ष द्यावं. मित्रमंडळ, स्त्रीवर्ग आणि थोरामोठयांकडून लाभ होतील. नोकरीत पदोन्नतीची शक्यता आहे. पित्याकडून लाभ होईल. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहील.
कन्या (VIRGO) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस नवीन काम सुरू करण्यास किंवा नवीन योजना अंमलात आणण्यास अनुकूल आहे. व्यापारात लाभ होईल. जुने येणे वसूल होईल. नोकरीत पदोन्नती संभवते. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहील. कुटुंबात एकोपा असेल. सरकारी कामे पूर्ण होतील. दिवस स्वस्थतेत जाईल.
तूळ (LIBRA) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज नव्या कामाची सुरूवात करण्याचा आपण प्रयत्न कराल. बौद्धिक काम व साहित्य लेखन यात गुंतून राहाल. प्रवासाची संधी मिळेल. परदेशात राहणारे मित्र व सगे सोयरे ह्यांची खुशाली समजल्याने आपण आनंदात राहाल. सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळणार नाही. संततीची चिंता लागून राहील.
वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आजचा दिवस सावधपणे व्यतीत करावा लागेल. नवे कार्य सुरू करू नका. क्रोध व अवैध आचरण आपणास अडचणीत टाकू शकतील. वेळेवर भोजन मिळणार नाही. राजकीय अपप्रवृत्तीपासून दूर राहावे. नवीन संबंध विकसित करू नयेत. एखादी दुर्घटना संभवते. मनास शांती लाभण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे.
धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस सुखशांती आणि आनंदात व्यतित होईल. मित्रांचा सहवास, स्वादिष्ट भोजन, नवे कपडे इत्यादी प्राप्त होतील.भिन्नलिंगी व्यक्तींचे आकर्षण वाढेल. त्यांच्याशी रोमांचक भेट होईल. विचारात स्थैर्य राहणार नाही. भागीदारीत फायदा होईल. सार्वजनिक जीवनात मान - सन्मान होतील. उत्तम वैवाहिक सौख्य लाभेल.
मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आज आपले स्वास्थ्य उत्तम राहील. यश, कीर्ती आणि आनंद प्राप्ती होईल. कुटुंबीयांसह आनंदात दिवस जाईल. व्यापारात प्रगती व यश मिळू शकेल. धनलाभ होईल. सहकार्यांचे चांगले सहकार्य मिळेल. कायदेशीर बाबीत आज लक्ष न घातलेले बरे.
कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. वैचारिकदृष्टया गर्क राहिल्याने कोणताही महत्वाचा निर्णय न घेणे हेच हिताच राहील. प्रवासात त्रास संभवतो. ठरलेली कामे पूर्ण न झाल्याने खूप निराशा होईल. मन अशांत राहील. पोटदुखी सतावेल. संततीची प्रकृती किंवा अभ्यास ह्या बध्दल चिंता लागून राहील.
मीन (PISCES) : आज चंद्र रास बदलून मिथुन राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज उत्साहाचा अभाव राहील. आईची तब्येत खराब होऊ शकते. मित्र व नातेवाईक यांच्या बरोबर वाद - विवाद होईल. काही त्रास किंवा विरोधी परिस्थितीमुळं शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य खराब होऊ शकेल. कोर्ट - कचेरीची कागदपत्रे सावधानतेने करा, एखाद्या वेळेस मानहानीला ते कारण होईल. एखाद्या स्त्रीमुळं त्रास होऊ शकतो. अपघाताची शक्यता असल्याने पाण्यापासून दूर राहा.