'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस? वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 12:31 AM IST

3 Min Read
मेष (ARIES) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असेल. आज शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य साधारण राहील. खर्चाच्या काळजीमुळं मन अशांत राहील. वाणीवर संयम ठेवणं आवश्यक आहे. बाहेरचे खाणे-पिणे टाळा. कामाच्या ठिकाणी स्त्री सहकार्यांचे सहकार्य लाभेल. मनात नकारात्मक विचार येतील. आर्थिकदृष्टया सुद्धा दिवस मध्यम फलदायी आहे.

वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून प्रथम भावात असेल. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. आज उत्साहामुळं कोणतेही काम उत्कृष्टपणे पूर्ण करण्यात सहभागी व्हाल. कामात सहजपणे एकाग्रचित्त होऊ शकेल. धनलाभ होऊन आर्थिक नियोजन सुद्धा यशस्वीपणे करू शकाल. कुटुंबियांसह वेळ आनंदात जाईल. आत्मविश्वास वाढेल.

मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. आज आपणास आपल्या बोलण्यावर आणि व्यवहारात सावध राहावे लागेल. आपल्या वक्तव्याने काही गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. आपले स्वास्थ्य खराब असू शकेल. विशेषतः डोळ्यांचा त्रास संभवतो. त्याकडं लक्ष द्यावे लागेल. आजचा दिवस खर्चाचा आहे. मनाला चिंता लागून राहील. एखादा अपघात संभवतो. मानसिक शांतीसाठी प्रयत्न करावे लागतील.

कर्क (CANCER) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून लाभात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. नोकरी-व्यवसायातील वातावरण अनुकूल असेल. धनलाभाची शक्यता आहे. मित्रांकडून विशेषतः स्त्रीवर्गाकडून फायदा होईल. मित्रांसह प्रवासाला जाऊ शकाल. प्रिय व्यक्तीसह वेळ चांगला जाईल. आर्थिक योजना यशस्वी होतील. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील. शरीर व मन स्वस्थ राहील.

सिंह (LEO) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दशम भावात असेल. आज आपणास प्रत्येक कामात उशीरा यश मिळेल. कार्यालयात किंवा घरात जबाबदार्‍यांचे ओझे वाढेल. जीवनात अधिक गंभीरतेचा अनुभव होईल. नवीन संबंध स्थापित करणे किंवा कामासंबंधी महत्वाचा निर्णय घेणे हे टाळा. मतभेद होतील. शुभ कार्य ठरविण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल नाही.

कन्या (VIRGO) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून भाग्यात असेल. आज शरीरात थकवा, आळस व चिंता अनुभवास येतील. संततीबरोबर मतभेद होतील. त्यांच्या स्वास्थ्याची चिंता सतावेल. नोकरीत वरिष्ठांशी आपला वाद होईल. राजनैतिक संकटांचा सामना करावा लागेल. एखादे मांगलिक कार्य किंवा प्रवास यासाठी पैसा खर्च होईल. भावंडांकडून लाभ होण्याची शक्यता आहे.

तूळ (LIBRA) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून अष्टम भावात असेल. आज प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. टाकून बोलणे किंवा खराब व्यवहार यामुळं वाद व भांडणे होतील. क्रोध व कामवृत्तीवर संयम ठेवणे आवश्यक आहे. हितशत्रू सरसावतील. अचानक धनलाभ होईल. वेळेवर जेवण न मिळणे किंवा होणारा अधिक खर्च आपल्या मनाला अस्वस्थ करतील. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. अपघाताची शक्यता असल्यानं पाण्यापासून दूर राहणे हिताचे राहील.

वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सातव्या भावात असेल. आज आपणास नोकरी, व्यापार किंवा व्यवसाय यातून भरपूर लाभ होणार आहे. तसेच मित्र, थोर मंडळी, सगेसोयरे यांच्याकडून ही लाभ होईल. सामाजिक समारोह, पर्यटन यासारख्या ठिकाणी जाऊ शकाल. आपण आनंदी राहाल. संपत्ती वाढेल. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरू शकतील. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहील.

धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सहाव्या भावात असेल. आजचा दिवस नोकरदारांना लाभदायक आहे. आर्थिक लाभाची शक्यता आहे . घरात आनंदाचं वातावरण राहील. नोकर आणि सहकारी आपणाला मदत करतील. कार्यात सफलता आणि यश मिळेल. विरोधक आणि प्रतिस्पर्धी यांच्यावर मात करू शकाल. मैत्रीणींची भेट होईल.

मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून पाचव्या भावात असेल. आज कला व साहित्य क्षेत्रात असणार्‍या व्यक्ती त्या क्षेत्रात विशेष कामगीरी करतील. आपल्या रचनात्मक व सृजनशील शक्तींचा इतरांना परिचय द्याल. प्रेमिकांना परस्परांत गाढ प्रेमाचा अनुभव येईल. त्यांच्या भेटी रोमांचक ठरतील. शेअर - सट्टा यात लाभ होईल. संततीच्या समस्या मिटतील. मित्रांकडून लाभ होईल.

कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून चौथ्या भावात असेल. आज स्वभाव जास्त हळवा बनल्याने मानसिक अस्वास्थ्य राहील. आर्थिक बाबींचे नियोजन कराल. आईकडून अधिक प्रेमाचा वर्षाव झाल्याचा अनुभव येईल. स्त्रिया सौंदर्य-प्रसाधने, वस्त्र, अलंकार यावर जास्त खर्च करतील. विद्यार्थ्यांना यश लाभेल. स्वभावात हट्टीपणा राहील. सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता आहे.

मीन (PISCES) : चंद्र आज वृषभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून तिसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस कार्यात यश मिळण्यास आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यास उत्तम आहे. आज विचारांत स्थैर्य असेल. त्यामुळं कोणतेही कार्य व्यवस्थीत करू शकाल. कलाकारांना कला प्रदर्शन करण्याची उत्तम संधी मिळेल. वैवाहिक जोडीदाराशी जवळीक वाढेल. मित्रांसह लहानसा प्रवास कराल. प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळवाल.

