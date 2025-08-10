Essay Contest 2025

तिसऱ्या श्रावणी सोमवारी महादेवाच्या पिंडीवर वाहा 'ही' शिवामूठ; 'अशी' करा पूजा - THIRD SHRAVAN SOMWAR

राज्यभरात श्रावण महिन्याचा उत्साह दिसून येतोय. तिसऱ्या श्रावणी सोमवारी (Third Shravan Somwar) कोणती शिवामूठ (Shivamuth) वाहावी? याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

Third Shravan Somwar
तिसऱ्या श्रावणी सोमवार (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2025 at 2:33 PM IST

हैदराबाद Shravan Month : श्रावणसरी अंगावर बरसु लागल्या की, बालकवी त्र्यंबक ठोमरे यांची "श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरूनी ऊन पडे" या कवितेची आठवण येते. श्रावण महिना हा अत्यंत पवित्र महिना (Shravan 2025) मानला जातो. यंदा शुक्रवारी, 25 जुलै 2025 पासून महाराष्ट्रात श्रावण महिना सुरू झाला आहे. तर शनिवारी, 23 ऑगस्ट 2025 रोजी श्रावण महिना संपणार आहे. या महिन्यात चार श्रावणी सोमवार (Shravan Somwar) आहेत.

तिसऱ्या श्रावणी सोमवारी कोणती शिवामूठ (shivamuth) वाहावी? :

  • आजची तारीख : 11-08-2025 सोमवार
  • आजची तिथी : श्रावण
  • आजचे नक्षत्र : शततारका
  • अमृतकाळ : 14:17 to 15:54
  • राहूकाळ : 07:52 to 09:28
  • सुर्योदय : 06:15:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 07:06:00 सायंकाळी

तिसऱ्या श्रावणी सोमवार : 11 ऑगस्ट 2025 रोजी तिसऱ्या श्रावणी सोमवारी महादेवाला 'मूगाची' शिवामूठ वाहावी.

शिवामूठ करण्याची पद्धत (Shivamuth): विवाहानंतर पहिली पाच वर्षे श्रावण सोमवारी शिवामूठ व्रत केलं जातं. श्रावण मासात येणार्‍या चार सोमवारी चार प्रकारचे धान्य शिवाला अर्पण केले जाते. विवाहानंतरची पहिली पाच वर्षे क्रमवार हे व्रत केले जाते. श्रावणातल्या प्रत्येक सोमवारी एकभुक्त राहून शिवलिंगाची पूजा करावी आणि क्रमाने तांदूळ, तीळ, मूग, जवस आणि सातू (पाचवा सोमवार आल्यास त्या दिवशी) या धान्याच्या पाच मुठी देवावर वाहाव्या.

'या' पद्धतीनं करा महादेवाची पूजा : सोमवारी सकाळी स्नान करून उपवास करून महादेवाची पूजा करावी. सकाळच्या शुभ मुहूर्तावर शिव मंदिरात जावं किंवा घरातील शिवलिंगाची पूजा करावी. महादेवाला गंगाजल किंवा दुधानं अभिषेक करावा. यानंतर महादेवाला चंदन, बेलपत्र, अक्षता, पांढरी फुलं, मध, फळं, साखर, अगरबत्ती अर्पण करावी आणि सोमवारची कथा वाचावी. शिवलिंगासमोर तुपाचा दिवा लावून आरती करावी. तर प्रत्येक सोमवारी भगवान महादेवाला शिवामूठ नक्की अर्पण करा.

टीप - (ही माहिती धार्मिक मान्यतेवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)

