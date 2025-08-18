ETV Bharat / spiritual

चौथ्या श्रावणी सोमवार महादेवाच्या पिंडीवर वाहा 'ही' शिवामूठ; 'अशी' करा पूजा - FOURTH SHRAVAN SOMWAR

राज्यभरात श्रावण महिन्याचा उत्साह दिसून येतोय. चौथ्या श्रावणी सोमवारी (4th Shravan Somwar) कोणती शिवामूठ (Shivamuth) वाहावी? याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

Fourth Shravan Somwar
चौथ्या श्रावणी सोमवार (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 1:00 AM IST

1 Min Read

हैदराबाद Shravan Month : श्रावणसरी अंगावर बरसु लागल्या की, बालकवी त्र्यंबक ठोमरे यांची "श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरूनी ऊन पडे" या कवितेची आठवण येते. श्रावण महिना हा अत्यंत पवित्र महिना (Shravan 2025) मानला जातो. यंदा शुक्रवारी, 25 जुलै 2025 पासून महाराष्ट्रात श्रावण महिना सुरू झाला आहे. तर शनिवारी, 23 ऑगस्ट 2025 रोजी श्रावण महिना संपणार आहे. या महिन्यात चार श्रावणी सोमवार (Shravan Somwar) आले आहेत.

चौथा आणि शेवटचा श्रावणी सोमवार : 18 ऑगस्ट 2025 रोजी चौथा श्रावणी सोमवार आहे. चौथ्या श्रावणी सोमवारी महादेवाला 'जवस'ची' शिवामूठ वाहावी.

18 ऑगस्ट पचांग (Panchang) काय?

  • आजची तारीख : 18-08-2025 सोमवार
  • आजची तिथी : कृष्ण दशमी
  • आजचे नक्षत्र : मृगशीर्ष
  • अमृतकाळ : 14:15 to 15:51
  • राहूकाळ : 07:53 to 09:28
  • सुर्योदय : 06:17:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 07:02:00 सायंकाळी

'या' पद्धतीनं करावी महादेवाची पूजा : सोमवारी सकाळी स्नान करून उपवास करून महादेवाची पूजा करावी. सकाळच्या शुभ मुहूर्तावर शिव मंदिरात जावं किंवा घरातील शिवलिंगाची पूजा करावी. महादेवाला गंगाजल किंवा दुधानं अभिषेक करावा. यानंतर महादेवाला चंदन, बेलपत्र, अक्षता, पांढरी फुलं, मध, फळं, साखर, अगरबत्ती अर्पण करावी आणि सोमवारची कथा वाचावी. शिवलिंगासमोर तुपाचा दिवा लावून आरती करावी.

महादेवाला जवस वाहण्याचे फायदे : श्रावण महिन्यात, प्रत्येक सोमवारी शंकराला शिवामूठ वाहण्याची पद्धत आहे. यामध्ये, पहिल्या सोमवारी तांदूळ, दुसऱ्या सोमवारी तीळ, तिसऱ्या सोमवारी मूग, चौथ्या सोमवारी जवस आणि पाचव्या सोमवारी सातू अर्पण करतात. जवस अर्पण केल्याने घरात सुख-समृद्धी येते, असे मानले जाते. यासोबतच, जवस आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर आहे. त्यामुळं, महादेवाला जवस अर्पण करणं, हे एकप्रकारे आरोग्यासाठीही शुभ मानलं जातं.

