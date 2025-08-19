ETV Bharat / spiritual

काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, योग आणि राहूकाळ, वाचा पंचांग - PANCHANG 19 AUGUST 2025

आज 19 ऑगस्ट आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ, करण जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...

Panchang
पंचांग (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2025 at 12:56 AM IST

1 Min Read

मुंबई : देवशयनी एकादशीला श्रीविष्णू योगनिद्रेत गेल्यानंतर सृष्टीचा सगळा कारभार, शिवशंकरावर असतो, असं मानलं जातं. त्यामुळं या काळात महादेवांची उपासना, नामस्मरण करण्यावर भर दिला जातो. श्रावण हा महादेवाची पूजा, नामस्मरण, उपासना करण्यासाठी सर्वोत्तम मानला गेला आहे. श्रावणातील प्रत्येक सोमवारला विशेष महत्त्व प्राप्त आहे.

  • आजची तारीख : 19-08-2025 मंगळवार
  • आजची तिथी : कृष्ण एकादशी
  • आजचे नक्षत्र : आर्द्रा
  • अमृतकाळ : 12:39 to 14:15
  • राहूकाळ : 15:50 to 17:25
  • सुर्योदय : 06:18:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 07:01:00 सायंकाळी

आजची पंचांग तिथी : हिंदू कॅलेंडरनुसार, 'चंद्ररेषा' 'सूर्य रेषे' पेक्षा 12 अंश वर जाण्यासाठी जो वेळ लागतो त्याला 'तिथी' म्हणतात. एका महिन्यात तीस तिथी असतात आणि या तिथी दोन पक्षांमध्ये विभागल्या जातात. शुक्ल पक्षाच्या शेवटच्या तिथीला पौर्णिमा आणि कृष्ण पक्षाच्या शेवटच्या तिथीला 'अमावस्या' म्हणतात.

नक्षत्र : आकाशातील ताऱ्यांच्या समूहाला 'नक्षत्र' म्हणतात. यात 27 नक्षत्रांचा समावेश आहे आणि या नक्षत्रांवर नऊ ग्रह आहेत. अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगाशिरा नक्षत्र, अर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाक्षत्रगुण, नक्षत्र. विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषादा नक्षत्र, उत्तराषाद नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराक्षत्रपदा, नक्षत्र नक्षत्र हे 27 नक्षत्रांची नावे आहेत.

वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.

योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.

करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.

हेही वाचा -

श्रावण महिन्यातील शेवटचा आठवडा 12 राशींसाठी कसा राहील? वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य

मुंबई : देवशयनी एकादशीला श्रीविष्णू योगनिद्रेत गेल्यानंतर सृष्टीचा सगळा कारभार, शिवशंकरावर असतो, असं मानलं जातं. त्यामुळं या काळात महादेवांची उपासना, नामस्मरण करण्यावर भर दिला जातो. श्रावण हा महादेवाची पूजा, नामस्मरण, उपासना करण्यासाठी सर्वोत्तम मानला गेला आहे. श्रावणातील प्रत्येक सोमवारला विशेष महत्त्व प्राप्त आहे.

  • आजची तारीख : 19-08-2025 मंगळवार
  • आजची तिथी : कृष्ण एकादशी
  • आजचे नक्षत्र : आर्द्रा
  • अमृतकाळ : 12:39 to 14:15
  • राहूकाळ : 15:50 to 17:25
  • सुर्योदय : 06:18:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 07:01:00 सायंकाळी

आजची पंचांग तिथी : हिंदू कॅलेंडरनुसार, 'चंद्ररेषा' 'सूर्य रेषे' पेक्षा 12 अंश वर जाण्यासाठी जो वेळ लागतो त्याला 'तिथी' म्हणतात. एका महिन्यात तीस तिथी असतात आणि या तिथी दोन पक्षांमध्ये विभागल्या जातात. शुक्ल पक्षाच्या शेवटच्या तिथीला पौर्णिमा आणि कृष्ण पक्षाच्या शेवटच्या तिथीला 'अमावस्या' म्हणतात.

नक्षत्र : आकाशातील ताऱ्यांच्या समूहाला 'नक्षत्र' म्हणतात. यात 27 नक्षत्रांचा समावेश आहे आणि या नक्षत्रांवर नऊ ग्रह आहेत. अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगाशिरा नक्षत्र, अर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाक्षत्रगुण, नक्षत्र. विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषादा नक्षत्र, उत्तराषाद नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराक्षत्रपदा, नक्षत्र नक्षत्र हे 27 नक्षत्रांची नावे आहेत.

वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.

योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.

करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.

हेही वाचा -

श्रावण महिन्यातील शेवटचा आठवडा 12 राशींसाठी कसा राहील? वाचा साप्ताहिक राशीभविष्य

For All Latest Updates

TAGGED:

आजचा शुभ मुहूर्तSHRAVAN 2025PANCHANGपंचांगPANCHANG 19 AUGUST 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.