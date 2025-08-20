ETV Bharat / spiritual

आज चंद्र कर्क राशीत; 'या' राशीला मिळणार नोकरीत बढती, वाचा राशीभविष्य - HOROSCOPE 21 AUGUST 2025

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन चांगलं राहील, जोडीदाराची कोणाला साथ मिळेल, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 2:23 PM IST

3 Min Read

मेष (ARIES) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या स्थानी आहे. आज आपला स्वभाव हळवा झाल्यानं कोणतीही बातमी ऐकून किंवा व्यवहारामुळं आपल्या भावना दुखावतील. आईच्या प्रकृतीमुळं आपण खूप चिंतित व्हाल. आपला स्वाभिमान सुद्धा दुखावला जाऊ शकतो. आपणाला थकवा जाणवेल, जेवण आणि झोप यात अनियमितता येईल. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. अपघाताची शक्यता असल्यानं पाण्यापासून दूर राहा. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी मध्यम फलदायी आहे. मनःशांतीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. स्थावर मालमत्ते विषयी चर्चा टाळणं हिताच राहील.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी आहे. आज चिंता कमी होईल. आज आपण भावुक आणि संवेदनशील व्हाल. साहित्य लेखन किंवा कला क्षेत्रात आज आपण काम करू शकाल. कुटुंबियांशी विशेषतः आईशी सुसंवाद घडेल. छोटा प्रवास संभवतो. आर्थिक गोष्टींकडं लक्ष देऊ शकाल. आजचा दिवस आपण आनंदात घालवू शकाल.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी आहे. आज नातलग व मित्रांशी संवाद साधल्यानं आपण आनंदित व्हाल. सुरूवातीस आर्थिक नियोजनात काही अडचणी येतील. पण नंतर सहजपणे ते काम पार पाडू शकाल. महत्वाच्या कामाची सुरुवात उशीरा होईल पण नंतर मात्र सहजगत्या ती पार पडतील. त्यामुळं मनःशांती अनुभवू शकाल. नोकरी-व्यवसायातील वातावरण अनुकूल राहील. सहकार्यांचं अपेक्षित सहकार्य मिळू शकेल.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी आहे. दिवसभर त्याच मनःस्थितीत आपण राहाल. मित्र आणि संबंधितांकडून भेट वस्तू मिळतील. त्यांच्यासह आपण आपला दिवस आनंदात घालवाल. प्रवास, मनपसंत भोजन आणि प्रिय व्यक्तीचा सहवास यामुळं प्रफुल्लित राहाल. पत्नीच्या सहवासात मन प्रसन्न राहील.

सिंह (LEO) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या स्थानी आहे. आज कोर्ट-कचेरीच्या प्रश्नात सावध राहावं लागेल. आज मनात भावनांचा कल्लोळ उठेल. त्यामुळं हातून काही अवैध कृत्य घडण्याची शक्यता आहे. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. उक्ती व कृती यात समतोल साधावा लागेल. विदेशातून एखादी आनंददायी बातमी येईल. कायदेशीर गोष्टींचा निर्णय विचार पूर्वक घ्यावा.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात आहे. आजचा दिवस लाभदायी आहे. मित्रांसह एखादा आनंददायी प्रवास होईल. दांपत्य जीवनात जादा जवळीक निर्माण होईल. स्त्री वर्गाकडून विशेष लाभ होईल. धनप्राप्तीसाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. व्यापारातील पैसे मिळविण्यासाठी प्रवास करावा लागेल. अविवाहितांना जोडीदाराच्या शोध मोहीमेत यश मिळेल.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम स्थानी आहे. आज आपणाला नोकरीत बढती मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांची आपल्यावर मर्जी राहील. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी असेल. मनात भावनात्मकता वाढेल. आईच्या घराण्याकडून फायदा होईल. उत्तम वैवाहिक सौख्य लाभेल. जमीन आणि मालमत्तेचे व्यवहार यशस्वीपणे करू शकाल. आजचा दिवस व्यवसायात यश प्राप्तीचा आहे.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात आहे. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. लेखन-साहित्य संबंधित काम कराल. व्यवसायातील वातावरण आपणास प्रतिकूल असेल. वरिष्ठ आपल्यावर नाराज होतील. प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद संभवतात. संततीशी मतभेद होतील. प्रवासाची शक्यता आहे. पैसा खर्च होईल.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम स्थानी आहे. आज नवीन कामाची सुरूवात न करणं हिताचं राहील. आजारावरील नवीन उपचारास सुद्धा प्रारंभ न करणं हिताच राहील. वाणी आणि वर्तनात संयम ठेवणं हिताचं राहील. अती संवेदनशीलतेमुळं मन व्यथित बनेल. आरोग्याकडं लक्ष द्यावं लागेल. पैसा अधिक खर्च होईल. शक्य तितक्या अवैध कामापासून दूर राहा. मनाला शांतता लाभण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या स्थानी आहे. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. व्यवसाय क्षेत्रात व्यापार वाढीस लागेल. दलाली, कमिशन, व्याज इत्यादी मध्ये वाढ होईल. त्यामुळं आर्थिक स्तर मजबूत होईल. मान, प्रतिष्ठा वाढेल. एखादा प्रवास संभवतो.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या स्थानी आहे. कार्यात यश मिळाल्यानं प्रसिद्धी सुद्धा मिळेल. स्वभावात जास्त हळुवारपणा राहील. स्त्रीयांना माहेरहून अनेक चांगल्या बातम्या मिळतील. घरात उत्साहाचं वातावरण राहील. नोकरीत सुद्धा सहकारी उत्तम सहकार्य करतील. शरीर आणि मन प्रसन्न राहील. कौटुंबिक वातावरण सुख-शांतीचं राहील.

मीन (PISCES) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या स्थानी आहे. आज आपली सृजनशक्ती अधिकच वाढेल. कल्पनाशक्तीमुळं आज आपण साहित्य विश्वाची सफर कराल. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल आहे. स्वभाव भावनाशील होईल.

RASHI BHAVISHYA HOROSCOPE राशीभविष्य आज चंद्र कर्क राशीत HOROSCOPE 21 AUGUST 2025

