'या’ राशींनी बोलण्यावर ठेवा ताबा; नाहीतर बसणार आर्थिक फटका, वाचा राशीभविष्य - HOROSCOPE 07 AUGUST 2025

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन चांगलं राहील, जोडीदाराची कोणाला साथ मिळेल, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 12:30 AM IST

मेष (ARIES) : आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असेल. आज आपल्यात उत्साहाचा अभाव राहील. तसेच रागाचं प्रमाण वाढल्यानं काम बिघडण्याची शक्यता आहे. तेव्हा रागावर नियंत्रण ठेवा. कार्यालयात अधिकारी, विरोधक आणि घरात कुटुंबीय यांच्याशी वादात न पडता शांत राहून दिवस घालवणे अधिक चांगले. एखाद्या मंगल कार्यास किंवा बाहेरगावी जाण्याचा प्रसंग येईल.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज आरोग्य बिघडेल. वेळेवर जेवण आणि झोप न झाल्यानं मानसिक बेचैनी वाटेल. प्रवासात विघ्न येण्याची शक्यता असल्याने प्रवास करू नका. नियोजित वेळेत काम पूर्ण न झाल्यानं रोष ओढवून घ्याल.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज आपण मौज-मजा व मनोरंजनात विशेष रस घ्याल. कुटुंबीय, मित्रमंडळी व प्रिय व्यक्तीसह बाहेर फिरायला जाण्याचा बेत कराल. सार्वजनिक जीवनात मान-प्रतिष्ठा वाढेल. भिन्नलिंगी व्यक्तीचे आकर्षण वाटेल. सामाजिक जीवनात मान-सन्मानाचे धनी बनाल. हातून दान-धर्म व विधायक कामे होतील.

कर्क (CANCER): आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस चिंतामुक्त, खुशीचा राहील. कुटुंबियांना वेळ देऊ शकाल. त्यांच्या सहवासात घरात वेळ घालवाल. कार्यात सफलता मिळेल. नोकरदारांना नोकरीत लाभ होईल. सहकारी सहकार्य करतील. प्रकृती उत्तम राहील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल.

सिंह (LEO): आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपण शारीरिक आणि मानसिकदृष्टया शांतपणे काम कराल. सृजनात्मक कामांची अधिक गोडी लागेल. साहित्य आणि कला क्षेत्रात काही नवनिर्मिती करण्याची प्रेरणा मिळेल. प्रिय व्यक्तीचा सहवास लाभेल. संततीकडून चांगल्या बातम्या मिळतील. परोपकाराचे कार्य कराल. मनाला आनंद वाटेल.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज आपणास प्रतिकूलतेस तोंड देण्यास तयार राहावे लागेल. आरोग्य विषयक तक्रारी राहतील. मनावर काळजीचं दडपड राहिल्यानं मानसिक अस्वास्थ्य जाणवेल. कुटुंबियांशी खटका उडेल. आईच्या प्रकृतीची काळजी राहील. अभ्यासाच्या दृष्टीनं काळ चांगला नाही. स्थावर मालमत्ता, वाहन इत्यादी संबंधित समस्या उदभवतील. पैसा खर्च होईल.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. एखादे काम हाती घेणे यासाठी दिवस अनुकूल आहे. योग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आपणास लाभदायक ठरेल. कुटुंबात भावंडांशी आपलेपणा व खेळीमेळीचं वातावरण असेल. लहानशा प्रवासाचा बेत आखाल. विदेशातून चांगल्या बातम्या येतील.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज नकारात्मक मानसिक वृत्ती टाळावी. 'मौनं सर्वार्थ साधनम्' या नीतीनं वागा म्हणजे कुटुंबियांशी संघर्ष होणार नाही. आरोग्याच्या तक्रारी राहतील. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवा. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अडचणी येतील.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज आपल्या कामात यश व आर्थिक लाभाची शक्यता आहे. एकाद्या मंगल कार्यास सहकुटुंब हजर राहाल. प्रवासाची शक्यता आहे. दांपत्य जीवनात जवळीक आणि गोडी निर्माण होईल. समाजात यश व कीर्ती वाढेल.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज आपण एखाद्या मंगल कार्यांत मग्न राहाल. परोपकारी कार्यांवर पैसा खर्च होईल. नातलग, संबंधित व कुटुंबीय यांच्याशी जपून बोला कारण आपलं बोलणं कोणाचं मन दुखावण्याची शक्यता आहे. खूप कष्ट व कमी यश यामुळं निराशा निर्माण होईल. आरोग्याकडं लक्ष द्या. दांपत्य जीवनात खटका उडेल.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असेल. आज नवे काम हाती घेऊ शकाल. नोकरी-व्यवसायात लाभ होऊन अतिरिक्त प्राप्ती होईल. सामाजिक क्षेत्रात आपणाला प्रसिद्धी मिळेल. पत्नी व संततीकडून सुख समाधान लाभेल. एखादा प्रवास किंवा सहल संभवते. विवाहेच्छुउकांचे विवाह ठरतील. शरीर व मन आनंदी राहील.

मीन (PISCES) : आज चंद्र धनु राशीस स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. कामातील यश व वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे प्रोत्साहन आपला उत्साह द्विगुणित करेल. व्यापारी वर्गाच्या व्यापारात आणि उत्पन्नात वाढ होईल. येणी वसूल होतील. वडील व वडीलधार्‍यांकडून लाभ होईल. प्रकृती उत्तम राहील. घरात सुख शांती नांदेल. प्रगती संभवते. सरकारकडून लाभ होईल.

