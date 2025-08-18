मेष (ARIES) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. दिवसाची सुरूवात द्विधा मनःस्थितीनं होईल. इतरांशी वाद होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. आपल्या गोड बोलण्यानं इतरांची मने जिंकू शकाल. आज शक्यतो नवीन कार्याची सुरूवात करू नये. दुपारनंतर उत्साहित व्हाल. कुटुंबियांशी सुसंवाद साधू शकाल. एखाद्या सहलीचं आयोजन यशस्वीपणे करू शकाल. आर्थिक नियोजन होऊ शकेल.
वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा आपला दिवस मध्यम फलदायी आहे. दिवसाच्या सुरूवातीस शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. कलेस वाव मिळेल. दुपारनंतर मात्र द्विधा मनःस्थिती झाल्यानं आपण महत्वाचे निर्णय घेऊ शकणार नाही.
मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. कुटुंबियांशी मतभेद संभवतात. हाती घेतलेली कामे अपूर्ण राहतील. शारीरिक अस्वास्थ्य आणि मानसिक व्यग्रता जाणवेल. दुपारनंतर कामाचा उत्साह वाढेल. कौटुंबिक वातावरण अनुकूल राहील. आत्मविश्वास वाढेल. मनोरंजनावर खर्च कराल.
कर्क (CANCER) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस व्यापारासाठी लाभदायी आहे. एखाद्या सहलीचा बेत आखू शकाल. दुपारनंतर मात्र शारीरिक आणि मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. डोळ्यांच्या विकाराचा त्रास सतावेल. कुटुंबातील व्यक्तींसाठी खर्च करावा लागेल. एखादा अपघात संभवतो.
सिंह (LEO) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस नवीन कार्यारंभास शुभ फलदायी आहे. हाती घेतलेली कामे पूर्ण होतील. मित्र व स्नेह्यांकडून भेटवस्तू मिळतील. नवीन ओळखींचा भविष्यात व्यापारासाठी लाभ होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबीय आणि मित्रांच्या सहवासात दिवस आनंदात जाईल. प्राप्तीत वाढ होईल. छोटा पण आनंददायी प्रवास होईल.
कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज आपणास आपल्या व्यवसायात धनलाभ होईल. दूरवरचे प्रवास करू शकाल. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. परदेशस्थ स्नेह्यांकडून एखादी चांगली बातमी मिळेल. दुपारनंतर नोकरीत वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. दिवसभर मनात सुखा- समाधानाची भावना राहील. नोकरीत मिळालेल्या बढतीमुळं लाभ होईल. सामाजिक मान-सन्मान मिळाल्यानं मन प्रसन्न होईल.
तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम असेल. आळस आणि कामाचा व्याप यामुळं मन व्याकुळ होईल. नियोजित वेळेत कार्य पूर्ण करू शकाल. प्रकृतीकडं लक्ष देण्याच्या दृष्टीनं बाहेरील पदार्थ खाऊ नका. प्रवासात अडचणी येतील. पण दुपारनंतर मात्र परदेशस्थ मित्र व संबंधितांकडून काही चांगली बातमी आल्यानं आपला आनंद द्विगुणित होईल. नवीन कार्यारंभाच्या दृष्टीने पण आजचा दिवस उत्साह वर्धक आहे. परदेशगमनाचे योग आहेत. व्यापारात लाभ होण्याची शक्यता आहे.
वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. वैवाहिक जीवनात सुख आणि समाधान प्राप्त होईल. आप्तांसह सामाजिक समारंभात सहभागी होऊ शकाल. एखादा प्रवास संभवतो. दुपारनंतर आरोग्य विषयक तक्रारी उदभवतील. आहाराकडं विशेष लक्ष द्यावं लागेल. नवीन कार्यात अडचणी येतील. प्रवासात त्रास संभवतो.
धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगले नसतानाही प्रलंबित कामे आपण पूर्ण करू शकाल. आर्थिक नियोजन करण्यात यशस्वी व्हाल. नोकरीत सहकार्यांचं अपेक्षित सहकार्य मिळवू शकाल. आप्तेष्टांशी जवळीक वाढेल. वैवाहिक जीवनाचा आनंद उपभोगता येईल. सामाजिक कार्यात यश प्राप्ती होईल. व्यवसाय वृद्धी होईल.
मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आपल्या वक्तृत्व शैलीने इतरांना प्रभावित कराल. गोड बोलून नवीन संबंध प्रस्थापित करू शकाल. आर्थिक नियोजनात यशस्वी व्हाल. नोकरीत सर्वांचे सहकार्य मिळवू शकाल. दुपारनंतर प्रकृतीत सुधारणा होईल. कामे पूर्ण होऊ शकतील. एकंदरीत आजचा दिवस आनंददायी ठरेल.
कुंभ( AQUARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. विद्यार्थी, कलाकार आणि खेळाडूसाठी आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. पिता व शासनाकडून काही लाभ होऊ शकेल. खंबीर मनोबलामुळं कार्यपूर्ती होण्यात कोणतीही आडकाठी येणार नाही. पोटाच्या तक्रारी निर्माण होतील, सबब शक्यतो बाहेरचे खाणं- पिणं टाळा. लेखन- वाचन यांत गोडी वाढेल. आर्थिक नियोजन यशस्वीपणे करू शकाल.
मीन (PISCES) : आज चंद्र वृषभ राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस काल्पनिक विश्वात घालवाल. कुटुंबीय व मित्रांसह मेजवानीचा बेत ठरवू शकाल. दैनंदिन कामे आत्मविश्वास व एकाग्रचित्ताने पूर्ण करू शकाल. विद्यार्थ्यांना विद्याभ्यासाच्या दृष्टीने आजचा दिवस अनुकूल आहे. संततीसाठी अनुकूल दिवस. वडिलांकडून लाभ होईल.