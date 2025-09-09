शारदीय नवरात्री 2025 : घटस्थापना कधी आणि कशी करावी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त
हिंदू धर्मात नवरात्रीला (Shardiya Navratri) खूप महत्त्व आहे. शारदीय नवरात्रीचा उत्सव (Navratri Festival) जवळ आला आहे. हा उत्सव दुर्गा देवीला समर्पित आहे.
Published : September 9, 2025 at 7:22 PM IST
हैदराबाद Shardiya Navratri 2025 : येत्या 22 सप्टेंबरपासून नवरात्रीला (Navratri Festival) सुरुवात होत आहे. प्रतिपदेच्या दिवशी घटस्थापना (Ghatasthapana) केली जाते. नवरात्रीचं व्रत करुन दुर्गा मातेची पूजा केली जाते. घटस्थापनेलाच 'कलश स्थापना' (Kalash Sthapana) म्हटलं जातं. तेव्हा नवरात्रोत्सवासाठी घटस्थापना कशी कराल? काय शुभ मुहूर्त जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'च्या बातमीतून.
घटस्थापनेचे साहित्य : नवरात्रीत घटस्थापना करण्यासाठी मातीचं लहान मडकं, विविध प्रकरची धान्ये, लहान टोपली, माती, कापूर, रांगोळी, वेलची, लवंग, सुपारी, अक्षतांसाठी तांदूळ, आंब्यांची डहाळी (आंब्याची पाने), पैशांची नाणी, लाल ओढणी किंवा चुनरी, पान, सुपारी, शेंदूर, नारळ, फळे, फुले, श्रृंगार पेटी, फुलांचे हार, इत्यादी साहित्य लागते.
अशी करा घटस्थापना (Ghatasthapana) : कलशाची स्थापना करण्यासाठी मातीच्या ताटात, पत्रावळीत प्रथम माती टाकावी, त्यात सात प्रकारचे धान्य टाकावे आणि वरून थोडी माती टाकावी. मातीच्या कलशात (घट) गंगाजल भरून त्याला मौली धागा बांधावा. कलशातील पाण्यात सुपारी, अक्षता आणि नाणे टाकल्यानंतर कलशाच्या काठावर पाच विड्याची किंवा आंब्याची पाने ठेवावीत, त्यानंतर नारळावर लाल कपडा बांधून कलशावर ठेवावा. हा कलश माता दुर्गेच्या पूजेसाठी स्थापित करावा, पूजेनंतर तो नऊ दिवस त्यांच्यासमोर ठेवावा आणि दिवा लावा.
घटस्थापना शुभ मुहूर्त (Ghatasthapana Muhurta) : यावेळी सोमवारी, 22 सप्टेंबर 2025 पासून शारदीय नवरात्री उत्साहाला सुरुवात होत आहे. शारदीय नवरात्रोत्सवाची सांगता 2 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. 22 सप्टेंबर 2025 रोजी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त हा सकाळी 11:49 ते दुपारी 12:38 पर्यंत असल्याची माहिती महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी दिली.
देवीच्या नऊ रुपांची पूजा : नवरात्रीच्या काळात दुर्गा देवीच्या नऊ रुपांची वेगवेगळ्या दिवशी पूजा केली जाते. यामध्ये शैलपुत्री देवी, ब्रह्मचारिणी देवी, चंद्रघंटा देवी, कुष्मांडा देवी, देवी स्कंदमाता, देवी कात्यायनी, कालरात्री देवी, देवी महागौरी, देवी सिद्धिदात्री यांची पूजा केली जाते.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
हेही वाचा -